हॉलीवुड के मशहूर फिल्म स्टूडियो डीसी स्टूडियोज में बड़ा बदलाव हुआ है. जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने करीब चार साल बाद स्टूडियो के सीईओ और चेयरमैन का पद छोड़ दिया है. उनकी जगह मार्वल स्टूडियोज के दिग्गज जेरेमी लॅचम को नया प्रेसिडेंट और चीफ क्रिएटिव ऑफिसर बनाया गया है. इस बदलाव के बाद जेम्स गन और पीटर सफ्रान अब स्टूडियो के कामकाज से हटकर पूरी तरह फिल्मों और नई कहानियों पर ध्यान देंगे. दोनों अपने क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखेंगे.

चार साल बाद जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने छोड़ा पद

जेम्स गन और पीटर सफ्रान का ये फैसला काफी चौंकाने वाला है, क्योंकि हाल ही में दोनों को डेविड एलिसन की लीडरशिप टीम का हिस्सा बनाया गया था. ये बदलाव अक्टूबर में वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के 111 अरब डॉलर में बिकने के बाद हुआ. साल 2022 में तत्कालीन सीईओ डेविड जास्लाव ने जेम्स गन और पीटर सफ्रान को डीसी स्टूडियोज की जिम्मेदारी सौंपी थी. वो चाहते थे कि डीसी भी अपना एक ऐसा यूनिवर्स बनाए, जो डिज्नी के मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को टक्कर दे सके. हालांकि, दोनों के नेतृत्व में डीसी को मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला. कुछ फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया, जबकि कुछ फिल्में कमाई के मामले में पीछे रह गईं.

जेम्स गन और पीटर सफ्रान के कार्यकाल में कैसा रहा डीसी का प्रदर्शन?

जेम्स गन और पीटर सफ्रान के कार्यकाल में डीसी ने कई फिल्में और सीरीज रिलीज कीं. पिछले साल आई फिल्म 'सुपरमैन' से नए डीसी यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी. इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 618 मिलियन डॉलर की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया. वहीं, जुलाई में रिलीज हुई 'सुपरगर्ल' दर्शकों को पसंद नहीं आई और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही. करीब 170 मिलियन डॉलर के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में सिर्फ 126 मिलियन डॉलर कमाए. दूसरी ओर, फिल्म 'क्लेफेस' ने 44 मिलियन डॉलर के बजट के मुकाबले 109 मिलियन डॉलर की कमाई की. इस फिल्म का प्रदर्शन ठीक रहा.

डीसी की आने वाली फिल्मों और सीरीज पर रहेगी नजर

जेम्स गन और पीटर सफ्रान के पद छोड़ने के बाद भी डीसी की कई बड़ी फिल्मों और सीरीज पर काम जारी रहेगा. जेम्स गन अगले साल रिलीज होने वाली फिल्म 'सुपरमैन: मैन ऑफ टुमॉरो' की कहानी लिखने के साथ इसका निर्देशन भी करेंगे. इस फिल्म में क्लार्क और लेक्स की कहानी का अगला हिस्सा देखने को मिलेगा.

इसके अलावा रॉबर्ट पैटिन्सन की फिल्म 'द बैटमैन: पार्ट 2' साल 2028 में रिलीज होने वाली है. वहीं, टीवी की दुनिया में भी डीसी की नई सीरीज दस्तक देगी. साल 2027 में आने वाली सीरीज 'द पीपल वू गोरिला ग्रॉड' में स्काइलर गिसोंडो एक बार फिर जिमी ओल्सेन के किरदार में नजर आएंगे. उन्होंने फिल्म 'सुपरमैन' में भी ये किरदार निभाया था. वहीं, जिमी टैट्रो गोरिला ग्रॉड का रोल निभाएंगे.

जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने अपने बयान में क्या कहा?

'वैराइटी' की रिपोर्ट के मुताबिक, जेम्स गन और पीटर सफ्रान ने एक बयान जारी कर अपने चार साल के सफर को याद किया. दोनों ने कहा, 'चार साल पहले, हमने डीसी को एक क्रिएटिव सोच के तहत एकजुट करने का बीड़ा उठाया था. उस समय हमने 'सुपरमैन' को डीसी के दिल में वापस लाने में मदद की. इसके साथ ही 'पीसमेकर', 'क्रीचर कमांडोज', 'लैंटर्न्स' और 'क्लेफेस' के जरिए फिल्मों और टेलीविजन में नए दरवाजे खोले और नई कहानियां दर्शकों तक पहुंचाईं. हमें उस पूरी टीम पर बेहद गर्व है, जिसने हमारे इस लक्ष्य को हकीकत में बदला. इसमें वो सभी कलाकार, क्रू मेंबर्स और अधिकारी शामिल हैं, जिनके साथ हमें काम करने का मौका मिला. जेरेमी के साथ मार्वल में काम करने के समय से ही हमारा अच्छा क्रिएटिव रिश्ता रहा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हम अब उस काम पर वापस लौटने के लिए उत्साहित हैं, जिसने हमें सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आने के लिए प्रेरित किया था. यानी अपनी पसंदीदा कहानियां सुनाना. इसमें 'मैन ऑफ टुमॉरो' में क्लार्क और लेक्स की कहानी का अगला चैप्टर भी शामिल है.'

डेविड एलिसन और योन क्रेइज़ ने भी की तारीफ

जेम्स गन और पीटर सफ्रान के इस फैसले पर डेविड एलिसन और को-सीईओ योन क्रेइज़ ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी. दोनों ने उनके काम की तारीफ करते हुए कहा, 'हम डीसी के लिए उनके जुनून, योगदान और लगन के आभारी हैं. जेरेमी दोनों के लंबे समय से क्रिएटिव पार्टनर रहे हैं. हमें पूरा भरोसा है कि जेम्स और पीटर इस बदलाव को आसानी से और आपसी सहयोग के साथ पूरा करेंगे और इस काम को पूरी सावधानी से आगे बढ़ाएंगे. हम डीसी की कहानियों की अगली पीढ़ी तैयार करने और अपने फैंस के प्रति अपनी जिम्मेदारी को और मजबूत करने के लिए जेरेमी के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हैं.'

कौन हैं डीसी के नए चीफ क्रिएटिव ऑफिसर जेरेमी लॅचम?

जेरेमी लॅचम हॉलीवुड के जाने-माने प्रोड्यूसर हैं और मार्वल स्टूडियोज के साथ लंबे समय तक काम कर चुके हैं. अब वो डीसी की फिल्मों, टेलीविजन और एनिमेशन से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी संभालेंगे. वो स्टूडियो की क्रिएटिव प्लानिंग, प्रोडक्शन, कलाकारों और आने वाले प्रोजेक्ट्स की रणनीति पर भी नजर रखेंगे. इस भूमिका में वो स्काईडांस मोशन पिक्चर ग्रुप की सह-चेयरमैन डाना गोल्डबर्ग और जोश ग्रीनस्टीन को रिपोर्ट करेंगे.

जेरेमी ने साल 2004 में मार्वल स्टूडियोज जॉइन किया था. यहां उन्होंने केविन फाइगी के साथ मिलकर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को शुरू करने में अहम भूमिका निभाई. वो आगे चलकर प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बने.

उनके काम की बात करें तो वो 'आयरन मैन' में एसोसिएट प्रोड्यूसर, 'आयरन मैन 2' में को-प्रोड्यूसर और 'द एवेंजर्स', 'गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी', 'अवेंजर्स: एज ऑफ अल्ट्रॉन' और 'स्पाइडर-मैन: होमकमिंग' में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. साल 2017 में उन्होंने मार्वल छोड़ दिया और अपनी प्रोडक्शन कंपनी 'लॅचम पिक्चर्स' शुरू की. इस कंपनी ने 20वीं सेंचुरी फॉक्स, हैस्ब्रो और वंडर प्रोजेक्ट के साथ काम किया. उनकी कंपनी ने 'बैड टाइम्स एट द एल रोयाल' और 'डंजन्स एंड ड्रैगन्स: ऑनर अमंग थीव्स' जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया है.

डीसी स्टूडियोज की सुपरहिट फिल्में

बता दें कि डीसी स्टूडियोज हॉलीवुड का एक मशहूर फिल्म स्टूडियो है, जो सुपरहीरो पर आधारित फिल्में और टीवी सीरीज बनाता है. इस स्टूडियो की कई फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट रही हैं. इनमें 'द डार्क नाइट', 'द डार्क नाइट राइजेज', 'एक्वामैन', 'जोकर', 'वंडर वुमन', 'बैटमैन वर्सेज सुपरमैन: डॉन ऑफ जस्टिस' और 'द बैटमैन' जैसी फिल्में शामिल हैं. इन फिल्मों ने दुनियाभर में शानदार कमाई की और डीसी के सुपरहीरो किरदारों को एक अलग पहचान दिलाई.