बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'ईठा' को लेकर सुर्खियों में हैं. ये 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. एक्ट्रेस इन दिनों फिल्म के प्रमोशन में जुटी हुई हैं. इस फिल्म से भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिसे लेकर वो काफी एक्साइटेड हैं. अक्षरा और श्रद्धा 'ईठा' के प्रमोशन के सिलसिले में शुक्रवार, 28 नवंबर को पटना पहुंचीं.

इस दौरान दोनों ने स्टेज पर खूब मस्ती की और जमकर डांस किया. वहीं, श्रद्धा कपूर ने भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह की जमकर तारीफ की. उनकी बातें सुनकर अक्षरा भावुक हो गईं और स्टेज पर ही रो पड़ीं. आइए जानते हैं कि श्रद्धा ने क्या कहा.

श्रद्धा कपूर के सामने इमोशनल हुईं अक्षरा सिंह

'ईठा' के प्रमोशनल इवेंट में उस वक्त माहौल भावुक हो गया, जब श्रद्धा कपूर ने मंच से अक्षरा सिंह के डांस और उनकी कला की जमकर तारीफ की.

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अपनी तारीफ सुनकर अक्षरा खुद को संभाल नहीं सकीं और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े. ये देखकर श्रद्धा ने उन्हें गले लगा लिया और टिश्यू से उनके आंसू पोंछे. साथ ही उनका हौसला भी बढ़ाया.

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श्रद्धा कपूर ने की अक्षरा सिंह की तारीफ

श्रद्धा ने कहा, 'मैं आपके साथ यहां हूं. आपकी शेरनी मुझे यहां लाई है. पटना में बहुत प्यार मिल रहा है. अक्षरा सिंह रियल लाइफ से रील लाइफ में बहुत तेजी से ट्रांसफॉर्म होती हैं. ओह नो अक्ष, लव यू यार. आप सच में 'ईठा' के लिए बहुत खास हैं. हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इस फिल्म का हिस्सा हैं. आपकी एनर्जी कमाल की है. आपका दिल बहुत साफ है. आपने शूटिंग के दौरान मुझे हमेशा इतना प्यार दिया है. जिस तरह से आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है और नौवारी साड़ी पहनकर डांस किया है, वो वाकई कमाल का है.'

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श्रद्धा कपूर और अक्षरा सिंह ने किया डांस

वहीं, अक्षरा सिंह ने मंच पर मस्ती करते हुए श्रद्धा कपूर को भोजपुरी बोलना भी सिखाया. श्रद्धा ने भोजपुरी में कुछ लाइनें बोलकर वहां मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया.

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इसके अलावा, दोनों एक्ट्रेस ने स्टेज पर जमकर डांस किया. इस दौरान उनकी एनर्जी और एक्सप्रेशंस देखने लायक थे. दोनों की मस्ती और डांस ने इवेंट में चार चांद लगा दिए.

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'ईठा' के बारे में जानिए

'ईठा' में श्रद्धा कपूर के अलावा रणदीप हुड्डा, मोहम्मद जीशान अय्यूब, अनंत जोशी, दिवंगत नाना पाटेकर और उल्का गुप्ता भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन लक्ष्मण उतेकर ने किया है. बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का मुकाबला सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की फिल्म 'मातृभूमि' से होने वाला है. दोनों फिल्में 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली हैं.

बता दें कि 'ईठा' महाराष्ट्र की मशहूर लावणी कलाकार विठाबाई भाऊ मांग नारायणगांवकर के जीवन से प्रेरित है. फिल्म में श्रद्धा कपूर विठाबाई का किरदार निभा रही हैं.