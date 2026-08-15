बॉलीवुड एक्टर विक्रांत मैसी इन दिनों अपनी वेब सीरीज 'द मुसाफिर कैफे' को लेकर चर्चा में हैं. नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई इस सीरीज में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ हो रही है. इस बीच विक्रांत ने अपनी फिल्म 'द साबरमती रिपोर्ट' को लेकर बड़ा खुलासा किया है. एक्टर ने बताया कि इस फिल्म के रिलीज होने के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा था. इतना ही नहीं, उनका व्हाट्सऐप नंबर और कार नंबर तक लीक कर दिया गया था.

'लोगों ने मुझे खुलेआम धमकियां दी थीं'

विक्रांत मैसी ने शेखर सुमन के यूट्यूब शो 'शेखर टुनाइट' में सोशल मीडिया पर बढ़ती नफरत और ट्रोलिंग को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा, 'मैंने 'द साबरमती रिपोर्ट' में काम किया था और मुझे इस फिल्म पर गर्व है. हालांकि, कई लोगों ने इस फिल्म को प्रोपेगेंडा बताया. इसके बाद मुझे काफी गालियां सुननी पड़ीं. मेरा व्हाट्सऐप नंबर लीक कर दिया गया. मेरी कार का नंबर भी लीक कर दिया गया और लोगों ने मुझे खुलेआम धमकियां दीं.'

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अब मुझे फर्क नहीं पड़ता...

विक्रांत ने बताया कि उस समय उनका बेटा वरदान कुछ महीने का ही था. ऐसे में उन्हें और उनके परिवार को मिल रही धमकियों ने उन्हें काफी परेशान कर दिया था. एक्टर अभिनेता ने कहा कि समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि ऐसे लोग सिर्फ डराने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा, 'अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं. मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने मेरे अपने लोग रखते हैं और मैं उनके प्रति जिम्मेदार हूं.'

'द साबरमती रिपोर्ट' के बारे में जानिए

'द साबरमती रिपोर्ट' की बात करें तो इस फिल्म को धीरज सरना ने डायरेक्ट किया था. एकता कपूर फिल्म की प्रोड्यसर थीं. इसमें विक्रांत मैसी के साथ राशि खन्ना और रिद्धि डोगरा जैसे एक्टर्स नजर आए थे. ये फिल्म 15 नवंबर 2024 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, 50 करोड़ रुपये की लागत में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. ये फिल्म जी5 पर उपलब्ध है.

विक्रांत मैसी की अपकमिंग फिल्में

विक्रांत मैसी के पास इस समय कई दिलचस्प प्रोजेक्ट्स हैं. एक्टर जल्द ही 'चौहान' में नजर आएंगे, जिसकी शूटिंग चल रही है. इसके अलावा उनकी फिल्म 'यार जिगरी' पोस्ट-प्रोडक्शन में है. वहीं, 'तलाखों में एक' भी रिलीज के लिए तैयार हो रही है. इन फिल्मों के जरिए विक्रांत एक बार फिर अलग-अलग किरदारों में दर्शकों का मनोरंजन करते नजर आएंगे.

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