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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडविजय थलापति की को-एक्ट्रेस रहीं सिमरन ने बॉलीवुड को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- साउथ एक्टर्स को इज्जत नहीं देते

विजय थलापति की को-एक्ट्रेस रहीं सिमरन ने बॉलीवुड को लेकर किया रिएक्ट, बोलीं- साउथ एक्टर्स को इज्जत नहीं देते

'टूरिस्ट फैमिली' में नजर आईं एक्ट्रेस सिमरन ने बॉलीवुड को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि बॉलीवुड में साउथ एक्टर्स संग कैसा बिहेवियर किया जाता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 07 May 2026 09:36 PM (IST)
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एक्ट्रेस सिमरन तमिल सिनेमा की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं. पिछली बार उन्हें फिल्म 'टूरिस्ट फैमिली' में देखा गया था. इस फिल्म की बहुत तारीफ हुई थी. फिल्म 2025 में आई थी. सिमरन ने थलापति विजय संग भी कई फिल्में की हैं. अब एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में साउथ एक्टर्स को मिलने वाले ट्रीटमेंट पर बात की है.

'बॉलीवुड में इज्जत नहीं देते'

फिल्मफेयर से बातचीत करते हुए सिमरन ने कहा कि बॉलीवुड साउथ एक्टर्स की 'बेइज्जती' करता है. उन्होंने कहा, 'कई बार मैंने हिंदी फिल्में करने से मना किया है क्योंकि मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती हूं. ऐसा लगता है कि हमने जो साउथ में काम किया है वो उन्होंने देखा ही नहीं है और न ही उस विरासत को देखा है जिसे हम लेकर आए हैं. मुझे इससे दिक्कत होती है. वहां कोई इज्जत नहीं है. मैंने अपनी आधी से ज्यादा जिंदगी सिनेमा को दी है और इसके बावजूद अगर रिस्पेक्ट न हो तो इससे तकलीफ होती है. इसका कोई मतलब नहीं बनता.'

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आगे उन्होंने कहा, 'वो रहने पर बार्गेन करते हैं. मेरे साथ जो ट्रैवल कर सकते हैं उनके नंबर्स को वो लिमिट करते हैं. वो कहते हैं कि आप इतना ज्यादा स्टाफ नहीं ला सकते. वो होटल और टिकट्स पर बार्गेन करते हैं. मुझे इन चीजों से परेशानी होती है बहुत लेकिन कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता. इससे दुख होता है.' 

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'गबरू' में रहा पॉजिटिव एक्सपीरियंस

हालांकि, सिमरन ने कहा कि हाल ही में उन्होंने सनी देओल के साथ फिल्म 'गबरू' में काम किया है और वहां सेट पर उनका एक्सपीरियंस पॉजिटिव रहा. उन्होंने फिल्म प्रोड्यूसर की तारीफ की और सनी देओल को दयालु बताया. वहीं सिमरन ने कहा कि गुलमोहर की टीम भी वेलकमिंग थी. उन्होंने भी कभी सिमरन को अलग फील नहीं होने दिया. 

बता दें कि थलापति विजय और सिमरन ने साथ में वन्स मोर, थुल्साधा मनमुम थुल्लुम, प्रियमानवले, नेरुकु नेर जैसी फिल्में की हैं.

Published at : 07 May 2026 09:36 PM (IST)
Tags :
Simran Vijay Thalapathy
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