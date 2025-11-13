पहले पति की मौत, दूसरी शादी में भी झेला दर्द, विद्या सिन्हा ने जिंदगी के हर दौरा में झेला स्ट्रगल
विद्या सिन्हा 15 नवंबर को बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. विद्या ने कई शानदार फिल्मों में काम किया. लेकिन पर्सनल लाइफ में काफी परेशानियां झेली.
रजनीगंधा, छोटी सी बात जैसी पॉपुलर फिल्में करने वाली एक्ट्रेस विद्या सिन्हा ने अपने टैलेंट से फैंस का दिल जीता था. उनका करियर तो सक्सेसफुल रहा लेकिन पर्सनल लाइफ मुश्किलों भरी रही थी.
विद्या सिन्हा की स्ट्रगलभरी जिंदगी
विद्या सिन्हा प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा कर रही थीं, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था. उन्होंने 1968 में वेंक्टेश्वर अय्यर संग शादी की. विद्या और वेंक्टेश्वर ने जाह्नवी को अनाथ आश्रम से गोद भी लिया था. लेकिन वेंक्टेश्वर की तबीयत खराब हो गई और विद्या ने उनकी देखभाल में खुद को समर्पित कर दिया. 1996 में वेंक्टेश्वर का निधन हो गया.
दूसरी शादी में विद्या सिन्हा ने झेला दुख
इसके बाद विद्या ने 2001 में दूसरी शादी की. सिडनी में उनकी मुलाकात डॉक्टर नेताजी भीमराव सोलंकी से हुई. विद्या की ये शादी चली नहीं. विद्या ने फिजिकली और इमोशनली अब्यूज के आरोप लगाए थे. कपल अलग हो गया और विद्या ने डॉक्टर सोलंकी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी. 2009 में वो अलग हो गए.
इसके बाद विद्या सिन्हा ने 25 साल के ब्रेक के बाद इंडस्ट्री में वापसी की. इस बार वो टीवी पर नजर आईं. उन्होंने कई अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दी. कुबूल है और चंद्र नंदिनी में उन्हें पसंद किया गया.
हालांकि, विद्या का स्ट्रगल यहीं खत्म नहीं हुआ. उनके दूसरे पति ने उन्हें हैरेस किया, जिनकी नजर विद्या के फ्लैट पर भी थी. लगातार तनाव की वजह से विद्या की सेहत पर असर पड़ा और 15 अगस्त, 2019 को निधन हो गया. विद्या अपनी बेटी जाह्नवी के फ्यूचर को लेकर भी टेंशन में थीं.
इन फिल्मों में दिखीं विद्या
बता दें कि विद्या की पहली हिंदी फिल्म Raja Kaka थी. उन्हें पहचान फिल्म रजनीगंधा से मिली. इस फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया गया. विद्या ने सफेद झूठ, इंकार, पति पत्नी और वो जैसी कई फिल्में की हैं.
