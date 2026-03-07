रणवीर सिंह की 'धुरंधर 2' में विक्की करेंगे कैमियो? जानिए 'उरी' कनेक्शन के पीछे क्या है सच्चाई

धुरंधर 2 को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. जैसे-जैसे फैंस की उत्सुकता बढ़ रही है, एक सवाल हर किसी के मन में है- क्या धुरंधर 2 का कनेक्शन आदित्य धर की फिल्म उरी:द सर्जिकल स्ट्राइक से है? और क्या इस फिल्म में विक्की कौशल कैमियो करते नजर आएंगे?

पहले ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि विक्की कौशल एक बार फिर मेजर विहान शेरगिल के अपने किरदार में दिखाई दे सकते हैं. ये कयास तब शुरू हुए जब ये खुलासा हुआ कि धुरंधर में रणवीर सिंह का किरदार हमजा असल में जसकीरत सिंह रंगी नाम का एक व्यक्ति है.

मजेदार बात ये है कि उरी में कृति कुल्हारी के किरदार ने बताया था कि उनके पति शहीद हो गए थे और उनका नाम भी जसकीरत सिंह रंगी यही कनेक्शन फैंस के बीच नई अटकलों को जन्म दे रहा है. इस साल जनवरी में आई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि विक्की कौशल धुरंधर 2 में कैमियो करते दिखषेंगे और वो अपने हिस्से की शूटिंग कर चुके हैं.

मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार आदित्य धर ने धुरंधर 2 में शामिल किए जा रहे बड़े स्टार पावर को लेकर पूरी तरह चुप्पी साथ रखी है. मेकर्स जो धुरंधर यूनिवर्स बनाने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने दोनों कहानियों के टाइमलाइन में अंतर होने के बावजूद उरी की एक ट्रैक को बड़ी समझदारी से इसमें जोड़ा है.

विक्की कौशल और रणवीर सिंह का होगा आमना-सामना?

रिपोर्ट के अनुसार 2016 में रिलीज हुई उरी में विक्की कौशल वाले किरदार को इस फिल्म में पेश किया गया है. हालांकि, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि रणवीर सिंह और विक्की कौशल के किरदार का आमना-सामना होगा या नहीं. इस कैमियो में कुछ एक्शन सीन भी शामिल हैं.

रिपोर्ट के अनुसार,'आदित्य धर के पसंदीदा एक्टर में से एक हैं विक्की कौशल. ऐसे में निर्देशक भविष्य में बनने वाले संभावित स्पिन-ऑफ की नींव रखने के लिए कुछ खास सीक्वेंस डिजाइन करने को लेकर काफी उत्साहित थे. रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि विक्की का हिस्सा पिछले साल ही शूट कर लिया गया था, यहां तक कि धुरंधर के ब्लॉकबस्टर बनने से पहले ही.'

हालांकि, इसके तुरंत बाद ही दूसरी रिपोर्ट में इन दावों को खारिज किया गया. बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, 'विक्की कौशल और उरी का धुरंधर से कोई संबंध नहीं है. सोर्स का कहना है कि ये बातें कहां से आ रही हैं. दूसरे पार्ट को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और उत्साह समझ में आता है. इसे फैंस के जरिए बनाई गई अफवाहें और अटकलें माना जा सकता है, लेकिन मीडिया को ऐसी बेबुनियाद धारणओं को खबर के रूप में पेश नहीं करना चाहिए.'

ये भी पढ़ें:-'अपनी शर्त रखने की आजादी..' 8 घंटे की शिफ्ट पर छिड़ी बहस के बीच करीना कपूर ने किया दीपिका पादुकोण का सपोर्ट