कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी करोड़ों कमाती हैं अमृता राव

Amrita Rao B'day: कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी कमाती है करोड़ों, जानें आजकल क्या कर रहीं अमृता राव
Amrita Rao Birthday: अमृता राव ने फिल्म 'विवाह' में पूनम का किरदार निभाकर लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया था. हालांकि, लंबे समय से वो फिल्मों से दूर हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस अब क्या कर रही हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने फिल्म 'विवाह' में पूनम का किरदार निभाकर लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म में उनका सादगी भरा अंदाज आज भी लोगों को याद है. हालांकि, लंबे समय से वो फिल्मों से दूर हैं. कल एक्ट्रेस अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसो में आइए जानते हैं कि इन दिनों अमृता राव क्या कर रही हैं?
अमृता राव का फिल्मी करियर
अमृता का जन्म 7 जून 1981 को मुंबई में हुआ था. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की. उनके करियर की असली शुरुआत 2002 में अलीशा चिनॉय के म्यूजिक वीडियो 'वो प्यार मेरा' से हुई. इसके बाद उन्होंने इसी साल फिल्म 'अब के बरस' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद वो 'इश्क विश्क’, 'मैं हूं ना', 'विवाह', और 'मस्ती' जैसी फिल्मों में नजर आईं.
सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में 'पूनम' का उनका किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे मासूम और संस्कारी किरदारों में गिना जाता है. ये फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई. अमृता आखिरी बार फिल्म 'ठाकरे' में नजर आई थी. फिर करियर के पीक पर एक्ट्रेस अचानक ही बड़े पर्दे से गायब हो गई.
ये भी पढ़ेंः ‘मां-बहन’ के प्रमोशन में छाईं माधुरी दीक्षित, 5 लेटेस्ट साड़ी लुक्स देख गुनगुनाएंगे ‘धक-धक करने लगा’
आजकल क्या कर रही हैं अमृता राव
अमृता राव अब फिल्मों से दूर होकर अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं. उन्होंने साल 2016 में रेडियो जॉकी (RJ) अनमोल सूद से शादी की थी. उनका एक बेटा है जिसका नाम 'वीर' है.
View this post on Instagram
बता दें कि फिल्मों से दूर होने के बाद अब अमृता राव अपने पति के साथ मिलकर पॉडकास्ट करती हैं. इसमें वो बड़े सेलेब्स के इंटरव्यूज लेती हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसका नाम 'कपल ऑफ थिंग्स' है. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं. जहां वो अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
ये भी पढ़ेंः शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय से लेकर मोहनलाल तक, दुबई में हैं इन सितारों के आलीशान घर
कितनी है एक्ट्रेस की नेटवर्थ?
अमृता का नाम आज भी बॉलीवुड की दौलतमंद एक्ट्रेसेस में होती हैं. सेलिब्रिटी नेटवर्थ कि एक रिपोर्ट के मुताबित, उनकी नेटवर्थ करीब 20 करोड़ है.