कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी करोड़ों कमाती हैं अमृता राव

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAmrita Rao B'day: कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी कमाती है करोड़ों, जानें आजकल क्या कर रहीं अमृता राव

Amrita Rao B'day: कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी कमाती है करोड़ों, जानें आजकल क्या कर रहीं अमृता राव

Amrita Rao Birthday: अमृता राव ने फिल्म 'विवाह' में पूनम का किरदार निभाकर लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया था. हालांकि, लंबे समय से वो फिल्मों से दूर हैं. आइए जानते हैं एक्ट्रेस अब क्या कर रही हैं.

By : मयूरी सिंह | Updated at : 06 Jun 2026 09:19 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव ने फिल्म 'विवाह' में पूनम का किरदार निभाकर लाखों दर्शकों का दिल जीत लिया था. फिल्म में उनका सादगी भरा अंदाज आज भी लोगों को याद है. हालांकि, लंबे समय से वो फिल्मों से दूर हैं. कल एक्ट्रेस अपना 45वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसो में आइए जानते हैं कि इन दिनों अमृता राव क्या कर रही हैं?

अमृता राव का फिल्मी करियर
अमृता का जन्म 7 जून 1981 को मुंबई में हुआ था. फिल्मों में आने से पहले उन्होंने मॉडलिंग की. उनके करियर की असली शुरुआत 2002 में अलीशा चिनॉय के म्यूजिक वीडियो 'वो प्यार मेरा' से हुई. इसके बाद उन्होंने इसी साल फिल्म 'अब के बरस' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसके बाद वो 'इश्क विश्क’, 'मैं हूं ना', 'विवाह', और 'मस्ती' जैसी फिल्मों में नजर आईं.

सूरज बड़जात्या की इस फिल्म में 'पूनम' का उनका किरदार आज भी भारतीय सिनेमा के सबसे मासूम और संस्कारी किरदारों में गिना जाता है. ये फिल्म उनके करियर का सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुई. अमृता आखिरी बार फिल्म 'ठाकरे' में नजर आई थी. फिर करियर के पीक पर एक्ट्रेस अचानक ही बड़े पर्दे से गायब हो गई.

ये भी पढ़ेंः ‘मां-बहन’ के प्रमोशन में छाईं माधुरी दीक्षित, 5 लेटेस्ट साड़ी लुक्स देख गुनगुनाएंगे ‘धक-धक करने लगा’

Amrita Rao B'day: कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी कमाती है करोड़ों, जानें आजकल क्या कर रहीं अमृता राव

आजकल क्या कर रही हैं अमृता राव
अमृता राव अब फिल्मों से दूर होकर अपनी पर्सनल लाइफ पर फोकस कर रही हैं.  उन्होंने साल 2016 में रेडियो जॉकी (RJ) अनमोल सूद से शादी की थी. उनका एक बेटा है जिसका नाम 'वीर' है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by AMRITA RAO 🇮🇳 (@amrita_rao_insta)

बता दें कि फिल्मों से दूर होने के बाद अब अमृता राव अपने पति के साथ मिलकर पॉडकास्ट करती हैं. इसमें वो बड़े सेलेब्स के इंटरव्यूज लेती हैं. उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसका नाम 'कपल ऑफ थिंग्स' है. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 1.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं. जहां वो अक्सर अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं. 

ये भी पढ़ेंः शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय से लेकर मोहनलाल तक, दुबई में हैं इन सितारों के आलीशान घर

कितनी है एक्ट्रेस की नेटवर्थ?
अमृता का नाम आज भी बॉलीवुड की दौलतमंद एक्ट्रेसेस में होती हैं. सेलिब्रिटी नेटवर्थ कि एक रिपोर्ट के मुताबित, उनकी नेटवर्थ करीब 20 करोड़ है.

और पढ़ें

About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
Read More
Published at : 06 Jun 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Amrita Rao Vivah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Amrita Rao B'day: कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी कमाती है करोड़ों, जानें आजकल क्या कर रहीं अमृता राव
कहां गायब हैं विवाह की पूनम? फिल्मों से दूर होकर भी करोड़ों कमाती हैं अमृता राव
बॉलीवुड
32 साल बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'कभी हां कभी ना' का सुनाया किस्सा, निर्देशक को लेकर कही ये बात
32 साल बाद सुचित्रा कृष्णमूर्ति ने 'कभी हां कभी ना' का सुनाया किस्सा, निर्देशक को लेकर कही ये बात
बॉलीवुड
Entertainment News Live: 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो...', AICWA को शिल्पा शिंदे ने दिया जवाब, महाराष्ट्र CM से की थी कार्रवाई की अपील
Live: 'जो उखाड़ना है उखाड़ लो...', AICWA को शिल्पा शिंदे ने दिया जवाब, महाराष्ट्र CM से की थी कार्रवाई की अपील
बॉलीवुड
'बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं'
'बंदर' फिल्म में बॉबी देओल को मिल रही तारीफ, भाई सनी ने भी लुटाया प्यार, बोले- 'मैं बहुत खुश हूं'
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: बुआ जी की सबसे घटिया चाल! नई बहू Disha से जबरदस्ती लगवाया Armaan पर हाथ उठाने का आरोप।
Bollywood News: ‘बटवारा 1947’ में पहली बार साथ दिख सकते हैं सनी देओल-करण देओल, फादर्स डे पर सरप्राइज की चर्चा (06.06.26)
'Gullak 5' में नए Annu Bhaiya बनना था चुनौती, Anant Joshi ने साझा किया अनुभव
'Gullak Season 5' में फिर दिखी मिडिल क्लास परिवार की गर्माहट, नए अन्नू भैया ने जीता दिल
TVF ने MLM स्कैम पर बनाई दमदार सीरीज, 'The Pyramid Scheme' ने जीता दिल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'धमकियों के कारण घर...', कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन खत्म होते ही आया अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
'धमकियों के कारण घर...', CJP का प्रदर्शन खत्म, अभिजीत दीपके का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा
दिल्ली NCR
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का अरविंद केजरीवाल ने किया समर्थन, बोले- 'ये आंदोलन देश के...'
टेलीविजन
'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी
'मेरा हाथ पकड़ा और खींचा...', प्रोड्यूसर पर FIR मामले पर शिल्पा शिंदे ने तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी BCCI, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर लिया बड़ा फैसला
15 साल के वैभव सूर्यवंशी को स्पेशल ट्रीटमेंट देगी BCCI, आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
'सुरक्षा कवर के दावे सच्चाई…', सोशल मीडिया पर भड़के अभिषेक बनर्जी, जानें किसे और क्या दी नसीहत
इंडिया
Cockroach Janta Party Protest LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
LIVE: खत्म हुआ कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट, तय समय से पहले ही लौट गए प्रदर्शनकारी
जनरल नॉलेज
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
पीएम की इतनी कड़ी सुरक्षा, फिर भी कैसे कर दी गई राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या? 78 सालों कैसे बदला सिक्योरिटी सिस्टम
ट्रेंडिंग
Video: कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स
कनाडा में भारतीय युवक से सरेआम बदतमीजी! मॉर्निंग वॉक के दौरान बुजुर्ग महिला ने किए भद्दे कमेंट्स
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
ENT LIVE
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Kangana Ranaut की 'भारत भाग्य विधाता' ने खींचा ध्यान, 26/11 के अनसुने नायकों पर डाली रोशनी
Embed widget