'करुप्पू' ने दूसरे दिन रजनीकांत-विजय की फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, जानें शनिवार का कलेक्शन

तमिल एक्टर सूर्या इन दिनों फिल्म 'करुप्पू' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को एक दिन देरी से रिलीज किया गया लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इसके आगे अच्छे-अच्छे पानी भरते नजर आ रहे हैं. शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश हुई है, जिसमें सूर्या की फिल्म ने 300 करोड़ कमा चुकी फिल्म का दूसरे दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं पूरी डिटेल.

'करुप्पू' ने दूसरे दिन की बंपर कमाई

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कमाई में दूसरे दिन बंपर उछाल देखने के लिए मिली है. जबकि इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है. इसे तमिल और तेलुगु के दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है. दोनों ही भाषाओं में फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया और दूसरे दिन बड़ी फिल्मों को पछाड़ा दिया.

- सैकनिल्क के अनुसार, 'करुप्पू' ने शनिवार दूसर दिन 23.40 करोड़ का बिजनेस किया.

- वहीं, तमिल में 19.75 करोड़ और तेलुगु में 3.65 करोड़ का बिजनेस किया.

- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 38.90 करोड़ हो चुका है.

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'करुप्पू' ने दूसरे दिन रजनीकांत की फिल्म को दी मात

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने दूसरे दिन की कमाई के मामले में बड़े धुरंधरों को टक्कर दी है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत और विजय की कई हिट फिल्मों को पछाड़ दिया है. इसमें 'बीस्ट' (19.50 करोड़ डे-2), 'दरबार' (15.50 करोड़ डे-2) और 'मास्टर' (16.55 करोड़ दूसरे दिन) को शनिवार को धूल चटाई है.

'करुप्पू' ने दूसरे दिन इन 10 फिल्मों को पछाड़ा (तमिल नेट कलेक्शन)

इतना ही नहीं, सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने दूसरे दिन की कमाई के मामले में तमिल की 10 बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. देखिए लिस्ट...

1- करुप्पू- 19.75 करोड़

2- बीस्ट- 19.50 करोड़

3- विश्वासम- 19 करोड़

4- मास्टर- 16.55 करोड़

5- अमरन- 16.15 करोड़

6- दरबार- 15.50 करोड़

7- गुड बैड अगली- 14.10 करोड़

8- इंडियन 2- 13.70 करोड़

9- बाहुबली 2- 13.50 करोड़

10. पेट्टा- 13 करोड़

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'करप्पू' बनी 2026 की बिगेस्ट तमिल ओपनर

इतना ही नहीं, 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म रिलीज होने के साथ ही छा गई थी. ये 2026 की बिगेस्ट तमिल ओपनर बन चुकी है. इसने 'पराशक्ति' जैसी फिल्म को पछाड़ दिया, जिसने ओपनिंग डे पर 12.35 करोड़ की कमाई की थी.

बहरहाल, अगर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कहानी और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो ये तमिल फेन्टेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसका डायरेक्शन आरजे बालाजी ने किया है. इसमें सूर्या के साथ तृषा कृष्णन भी अहम रोल में हैं. इसकी कहानी पुलिस सिस्टम पर आधारित है, जो भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने का जिम्मा उठाता है.