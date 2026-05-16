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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाKaruppu Box Office: 'करुप्पू' ने दूसरे दिन रजनीकांत-विजय की फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, जानें शनिवार का कलेक्शन

Karuppu Box Office: 'करुप्पू' ने दूसरे दिन रजनीकांत-विजय की फिल्मों का तोड़ा रिकॉर्ड, जानें शनिवार का कलेक्शन

Karuppu Box Office Day 2 Colletion: सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर दूसरे दिन कमाल का प्रदर्शन किया. इसने 300 करोड़ कमा चुकी फिल्म का दूसरे दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : राहुल यादव | Updated at : 16 May 2026 10:38 PM (IST)
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तमिल एक्टर सूर्या इन दिनों फिल्म 'करुप्पू' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म को एक दिन देरी से रिलीज किया गया लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल का प्रदर्शन कर रही है. इसके आगे अच्छे-अच्छे पानी भरते नजर आ रहे हैं. शनिवार को बॉक्स ऑफिस पर पैसों की बारिश हुई है, जिसमें सूर्या की फिल्म ने 300 करोड़ कमा चुकी फिल्म का दूसरे दिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. चलिए बताते हैं पूरी डिटेल.

'करुप्पू' ने दूसरे दिन की बंपर कमाई

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कमाई में दूसरे दिन बंपर उछाल देखने के लिए मिली है. जबकि इसे हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है. इसे तमिल और तेलुगु के दर्शकों से शानदार रिस्पांस मिल रहा है. दोनों ही भाषाओं में फिल्म ने ताबड़तोड़ कलेक्शन किया और दूसरे दिन बड़ी फिल्मों को पछाड़ा दिया.

- सैकनिल्क के अनुसार, 'करुप्पू' ने शनिवार दूसर दिन 23.40 करोड़ का बिजनेस किया.
- वहीं, तमिल में 19.75 करोड़ और तेलुगु में 3.65 करोड़ का बिजनेस किया.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 38.90 करोड़ हो चुका है.

यह भी पढ़ें: 'करुप्पू' ने देरी के बाद भी पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई, बनी 2026 की सबसे बड़ी तमिल ओपनर

'करुप्पू' ने दूसरे दिन रजनीकांत की फिल्म को दी मात

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने दूसरे दिन की कमाई के मामले में बड़े धुरंधरों को टक्कर दी है. सैकनिल्क के अनुसार, इसने बॉक्स ऑफिस पर रजनीकांत और विजय की कई हिट फिल्मों को पछाड़ दिया है. इसमें 'बीस्ट' (19.50 करोड़ डे-2), 'दरबार' (15.50 करोड़ डे-2) और 'मास्टर' (16.55 करोड़ दूसरे दिन) को शनिवार को धूल चटाई है.

'करुप्पू' ने दूसरे दिन इन 10 फिल्मों को पछाड़ा (तमिल नेट कलेक्शन)

इतना ही नहीं, सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने दूसरे दिन की कमाई के मामले में तमिल की 10 बड़ी फिल्मों को पछाड़ दिया है. देखिए लिस्ट...

1- करुप्पू- 19.75 करोड़ 
2-  बीस्ट- 19.50 करोड़
3-  विश्वासम- 19 करोड़
4- मास्टर- 16.55 करोड़
5- अमरन- 16.15 करोड़
6- दरबार- 15.50 करोड़
7- गुड बैड अगली- 14.10 करोड़
8- इंडियन 2- 13.70 करोड़
9- बाहुबली 2- 13.50 करोड़
10. पेट्टा- 13 करोड़

यह भी पढ़ें: 'करुप्पू' की आंधी में धुआं हुईं 'धुरंधर 2' और 'भूत बंगला', जानें शनिवार का बॉक्स ऑफिस हाल

 'करप्पू' बनी 2026 की बिगेस्ट तमिल ओपनर

इतना ही नहीं, 'करुप्पू' ने बॉक्स ऑफिस पर एक और रिकॉर्ड बनाया है. फिल्म रिलीज होने के साथ ही छा गई थी. ये 2026 की बिगेस्ट तमिल ओपनर बन चुकी है. इसने 'पराशक्ति' जैसी फिल्म को पछाड़ दिया, जिसने ओपनिंग डे पर 12.35 करोड़ की कमाई की थी. 

बहरहाल, अगर सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' की कहानी और स्टार कास्ट के बारे में बात की जाए तो ये तमिल फेन्टेसी एक्शन ड्रामा फिल्म है. इसका डायरेक्शन आरजे बालाजी ने किया है. इसमें सूर्या के साथ तृषा कृष्णन भी अहम रोल में हैं. इसकी कहानी पुलिस सिस्टम पर आधारित है, जो भ्रष्ट सिस्टम को ठीक करने का जिम्मा उठाता है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 16 May 2026 10:36 PM (IST)
Tags :
Box Office BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
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