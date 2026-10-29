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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कॉफी विद करण 9': बेटी राहा से क्यों होती है वरुण धवन की लड़ाई? रणबीर कपूर की तारीफ में कही ये बात

'कॉफी विद करण 9': बेटी राहा से क्यों होती है वरुण धवन की लड़ाई? रणबीर कपूर की तारीफ में कही ये बात

वरुण धवन ने हाल ही में पिता बनने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर किया. उन्होंने बताया कि बेटी लारा से उनकी छोटी-छोटी बातों पर लड़ाई होती है. इस दौरान उन्होंने रणबीर कपूर का भी जिक्र किया.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 29 Oct 2026 09:10 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन हाल ही में जाह्नवी कपूर के साथ करण जौहर के पॉपुलर चैट शो 'कॉफी विद करण' में पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की. इस दौरान उन्होंने पिता बनने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा कि वो बेटी राहा के लिए इतने अच्छे पिता हैं कि उन्हें देखकर वरुण को खुद पर शर्मिंदगी महसूस होने लगती है.

वरुण धवन ने ये भी बताया कि वो अपनी दो साल की बेटी से अक्सर लड़ते रहते हैं और दोनों की छोटी-छोटी बातों पर खूब बहस होती है. चलिए जानते हैं उन्होंने क्या कहा. 

वरुण धवन ने की रणबीर कपूर की तारीफ

बातचीत के दौरान शो के होस्ट करण जौहर ने कहा कि उनकी फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से डेब्यू करने वाले तीनों एक्टर्स आलिया भट्ट, सिद्धार्थ मल्होत्रा और वरुण धवन अब पेरेंट्स बन चुके हैं. इस पर वरुण ने कहा कि जब वो साल 2012 के आसपास फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तब भी आलिया ने मां बनने और बच्चे पैदा करने की इच्छा जाहिर की थी. 

इसके बाद वरुण धवन ने रणबीर कपूर की तारीफ करते हुए कहा, 'जब मैं रणबीर कपूर को एक पिता के रूप में देखता हूं, तो वो कमाल के लगते हैं. वो इतने अच्छे पिता हैं कि उन्हें देखकर मुझे सच में खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है. मैं भी अच्छा पिता हूं, लेकिन लारा और मेरे बीच बहुत छोटी-छोटी लड़ाइयां होती हैं.'

 
 
 
 
 
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क्यों होती है वरुण धवन और राहा की लड़ाई?

वरुण की ये बात सुनकर करण जौहर हैरान रह गए. उन्होंने मजाकिया अंदाज में पूछा कि लारा अभी सिर्फ दो साल की हैं, तो वो उनसे कैसे लड़ सकती हैं? इस पर वरुण ने बताया कि उनकी बेटी को म्यूजिक का बहुत शौक है और वो माइकल जैक्सन के एक ही गाने को बार-बार सुनना पसंद करती हैं. वहीं, वरुण चाहते हैं कि वो माइकल जैक्सन के दूसरे गाने भी सुने. इसी बात को लेकर दोनों के बीच नोकझोंक होती रहती है.

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी हैं राहा

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद अप्रैल 2022 में शादी की थी. इसके कुछ महीने बाद नवंबर 2022 में दोनों बेटी राहा के माता-पिता बने. हालांकि, कपल ने काफी समय तक अपनी बेटी को मीडिया की नजरों से दूर रखा. क्रिसमस 2023 के मौके पर रणबीर और आलिया ने पहली बार बेटी राहा को मीडिया के सामने लाकर फैंस को सरप्राइज दिया था. उनकी क्यूटनेस ने फैंस का दिल जीत लिया था.

वहीं, वरुण धवन ने 24 जनवरी 2021 को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की थी. शादी के करीब तीन साल बाद 3 जून 2024 को उनके घर बेटी लारा का जन्म हुआ. 

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 29 Oct 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Ranbir Kapoor Varun Dhawan
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