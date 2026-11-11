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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडमंसूर पटौदी से शादी के लिए शर्मिला टैगोर ने कबूल किया था इस्लाम, बेटी सबा अली खान ने बताई वजह

मंसूर पटौदी से शादी के लिए शर्मिला टैगोर ने कबूल किया था इस्लाम, बेटी सबा अली खान ने बताई वजह

शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी के लिए इस्लाम कबूल किया था. अब उनकी बेटी सबा अली खान पटौदी ने बताया कि उस दौर में धर्म बदलना क्यों जरूरी था.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 11 Nov 2026 09:11 AM (IST)
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दिग्गज बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्मिला टैगोर की पर्सनल लाइफ हमेशा चर्चा में रही. खासकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी से उनकी शादी और धर्म बदलने का फैसला उस दौर में काफी सुर्खियों में रहा था.

अब सालों बाद उनकी बेटी सबा अली खान पटौदी ने मां के इस फैसले के पीछे की वजह बताई है. उन्होंने बताया कि आखिर शर्मिला टैगोर को शादी के समय इस्लाम क्यों कबूल करना पड़ा था.

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शादी के लिए जरूरी था धर्म बदलना

दरअसल, शर्मिला टैगोर ने मंसूर अली खान पटौदी से शादी करने के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था और अपना नाम आयशा रख लिया था. दोनों की शादी उस समय काफी चर्चा में रही थी. यहां तक कि शादी के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिलने की खबरें भी सामने आई थीं.

अब सबा अली खान ने सिद्धार्थ कन्नन के साथ इस बारे में बात करते हुए बताया कि उस दौर में शादी को मान्यता दिलाने के लिए धर्म बदलना जरूरी था. सबा ने कहा, 'उस वक्त शादी को परिवार से मान्यता दिलाने के लिए धर्म बदलना जरूरी था, इससे कानूनी रूप से भी चीजें लीगल हुईं इसलिए बच्चे यानी हम भी लेजिटीमेट हैं.'

सबा बोलीं- मां धर्म नहीं बदलतीं तो दादी नहीं मानती

सबा ने उस समय की परिस्थितियों के बारे में बात करते हुए बताया कि अगर धर्म परिवर्तन किए बिना शादी होती तो दादी इसे स्वीतार नहीं करतीं. उन्होंने कहा, 'मम्मी ने इस्लाम कबूल नहीं किया होता, तो शायद परिवार में इस शादी को उस तरह स्वीकार नहीं किया जाता. अगर मम्मी ने धर्म परिवर्तन नहीं किया होता तो मेरी दादी ये शायद होने भी नहीं देतीं क्योंकि उस समय धार्मिक परंपराएं और नियम बहुत ज्यादा मायने रखते थे.'

घर्मांतरण का शर्मिला के करियर पर नहीं पड़ा असर

सबा ने साफ किया कि शादी के लिए धर्म बदलने का असर उनकी मां की पर्सनालिटी या एक्टिंग करियर पर नहीं पड़ा. उनके मुताबिक, मंसूर अली खान पटौदी काफी ओपन माइंडेड थे. उन्होंने कभी शर्मिला टैगोर पर अपने हिसाब से जिंदगी जीने का दबाव नहीं बनाया.

यहां तक कि शर्मिला को अपना नाम पासपोर्ट या दूसरे दस्तावेजों में बदलने के लिए भी नहीं कहा गया. सबा के मुताबिक, उनके पिता ने हमेशा उनकी मां के काम और उनकी अलग पहचान का सम्मान किया.

बच्चों पर भी नहीं थोपा गया कोई धर्म

सबा ने अपने परिवार के माहौल के बारे में बात करते हुए बताया कि उनके माता-पिता ने कभी बच्चों पर किसी एक धर्म को मानने का दबाव नहीं बनाया. उन्होंने बताया, 'मैं खुद अपने पिता की तरह इस्लाम को मानती हूं, लेकिन मेरे परिवार में होली, दिवाली और ईद सभी त्योहार मनाए जाते हैं.'

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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 11 Nov 2026 09:10 AM (IST)
Tags :
Saba Ali Khan Pataudi
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