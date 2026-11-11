ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिवाली पर पिंक सूट में छाईं अनीत पड्डा, अहान पांडे की मां डीन ने गिफ्ट किया था अपना आउटफिट

दिवाली पर पिंक सूट में छाईं अनीत पड्डा, अहान पांडे की मां डीन ने गिफ्ट किया था अपना आउटफिट

दिवाली पर अनीत पड्डा का पिंक सूट वाला लुक तो आपने देख लिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका ये आउटफिट किसका था? ये एथनिक सूट उन्हें उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड अहान की मां ने गिफ्ट किया था.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 11 Nov 2026 08:06 AM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'सैयारा' से लाखों दिलों में जगह बनाने वाली जोड़ी अनीत पड्डा और अहान पांडे एक बार फिर चर्चा में है. दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पहले से ही काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. अब दिवाली के मौके पर अनीत की अहान के परिवार के साथ जो तस्वीरें सामने आईं हैं, उन तस्वीरों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है.

दरअसल, अनीत पड्डा ने न सिर्फ अहान के परिवार के साथ दिवाली मनाई बल्कि इस मौके पर उन्होंने अहान की मां डीन पांडे का सूट पहना. ये फोटोज सामने आते ही अहान संग उनके रिश्ते को लेकर चर्चाओं का बाजार फिर गरमा गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमा डाले इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का तूफान, छठे दिन भारत में 440 करोड़ के पार पहुंची कमाई
बॉलीवुड
Bhai Dooj 2026: सैफ-सोहा से रणबीर-रिद्धिमा तक, बॉलीवुड के इन भाई-बहनों की बॉन्डिंग है कमाल
भाई दूज 2026: सैफ-सोहा से रणबीर-रिद्धिमा तक, बॉलीवुड के इन भाई-बहनों की बॉन्डिंग है कमाल
बॉलीवुड
श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी
श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी

पिंक सूट और दुपट्टे में दिखीं बेहद खूबसूरत

हाल ही में पांडे परिवार ने मुंबई में दिवाली का जश्न मनाया. इस खास मौके पर अनीत भी परिवार के साथ नजर आईं. अहान की मां डीन पांडे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज शेयर कीं. इनमें अनीत उनके साथ पोज देती दिखाई दीं.

दिवाली पर पिंक सूट में छाईं अनीत पड्डा, अहान पांडे की मां डीन ने गिफ्ट किया था अपना आउटफिट

अनीत ने इस मौके पर पिंक कलर का खूबसूरत एथनिक सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने ब्लू कलर का दुपट्टा कैरी किया था. दिलचस्प बात यह है कि यह सूट डीन पांडे का था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीन ने अपना यह आउटफिट अनीत को गिफ्ट किया था. इससे पहले डीन खुद भी एक फैमिली इवेंट में ये सूट पहन चुकी हैं.

परिवार के साथ पहले भी कई मौकों पर दिखीं अनीत

अनीत पड्डा इससे पहले भी कई मौकों पर अहान के परिवार के साथ दिख चुकी हैं. हाल ही में वे अहान की बहन अलाना पांडे के बेबी शावर में पहुंची थीं. इस दौरान वे अहान और अनन्या पांडे समेत परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ दिखी थी.

अनीत ने अपने बर्थडे पर भी अहान को गले लगाते हुए फोटो शेयर की थी. डीन पांडे ने 'सैयारा' की सक्सेस के बाद भी अनीत के लिए सोशल मीडिया पर प्यार भरा मैसेज शेयर किया था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aneet Padda (@aneetpadda_)

'सैयारा' के बाद फिर रोमांटिक फिल्म में साथ आएंगे अनीत और अहान

अनीत और अहान की मुलाकात मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' के सेट पर हुई थी. साल 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई. फिल्म के बाद से ही दोनों के डेटिंग की खबरें सामने आती रही हैं. हालांकि, अनीत और अहान ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

काम की बात करें तो दोनों एक बार फिर मोहित सूरी की अगली रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का नाम 'सतरंगा' हो सकता है. हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से इस टाइटल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

और पढ़ें

About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
Read More
Published at : 11 Nov 2026 08:06 AM (IST)
Tags :
Aneet Padda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
रणवीर सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, नाना राम हिंगोरानी का 96 साल की उम्र में निधन
बॉलीवुड
रणबीर कपूर की 'रामायण' ने छठे दिन बॉक्स ऑफिस पर उड़ाया गर्दा, कमा डाले इतने करोड़ रुपये
बॉक्स ऑफिस पर 'रामायण' का तूफान, छठे दिन भारत में 440 करोड़ के पार पहुंची कमाई
बॉलीवुड
Bhai Dooj 2026: सैफ-सोहा से रणबीर-रिद्धिमा तक, बॉलीवुड के इन भाई-बहनों की बॉन्डिंग है कमाल
भाई दूज 2026: सैफ-सोहा से रणबीर-रिद्धिमा तक, बॉलीवुड के इन भाई-बहनों की बॉन्डिंग है कमाल
बॉलीवुड
श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी
श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी
Advertisement

वीडियोज

रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Akhilesh Yadav के Ayodhya दौरे पर क्यों मचा है बवाल!
सोनिया गांधी की आत्मकथा क्यों बन रही है विवादकथा? देखिए महादंगल
Sansani: दिवाली की खुशियों में खूनी खेल! कहीं पत्नी का कत्ल, कहीं मासूम की मौत...
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मेरे जैसा कोई नहीं', हुआंग के बिना क्या होगा एनवीडिया का भविष्य? क्यों है संकट
'मेरे जैसा कोई नहीं', हुआंग के बिना क्या होगा एनवीडिया का भविष्य? क्यों है संकट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में सर्दी के साथ बढ़ा कोहरा, कई जिलों में छाई धुंध, IMD ने दिया अपडेट, AQI का क्या हाल?
यूपी में सर्दी के साथ बढ़ा कोहरा, कई जिलों में छाई धुंध, IMD ने दिया अपडेट, AQI का क्या हाल?
बॉलीवुड
श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी
श्रीदेवी से शादी के लिए इस हद तक गए थे बोनी कपूर, जानें- दोनों की लव स्टोरी
क्रिकेट
न्यूजीलैंड ने भारत टेस्ट सीरीज के लिए जारी की टीम, 3 चोटिल खिलाड़ियों को मौका
न्यूजीलैंड ने भारत टेस्ट सीरीज के लिए जारी की टीम, 3 चोटिल खिलाड़ियों को मौका
इंडिया
'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला
'हिंदू आस्था पर हमला बर्दाश्त नहीं', VHP नेता का INDIA गठबंधन पर हमला
विश्व
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
'ईरान पर अब सैन्य हमले की जरूरत नहीं', मार्को रुबियो बोले- 'आर्थिक प्रतिबंध ही काफी'
ट्रेंडिंग
खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल
खिड़की तोड़ कमरे में घुसा रॉकेट, जलकर राख हुआ सामान; वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
Geyser Warning Signs: गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट
गीजर बदलने का आ गया है समय? दिखें ये 5 संकेत तो हो जाएं अलर्ट
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget