दिवाली पर पिंक सूट में छाईं अनीत पड्डा, अहान पांडे की मां डीन ने गिफ्ट किया था अपना आउटफिट

फिल्म 'सैयारा' से लाखों दिलों में जगह बनाने वाली जोड़ी अनीत पड्डा और अहान पांडे एक बार फिर चर्चा में है. दोनों के रिलेशनशिप को लेकर पहले से ही काफी अटकलें लगाई जा रही हैं. अब दिवाली के मौके पर अनीत की अहान के परिवार के साथ जो तस्वीरें सामने आईं हैं, उन तस्वीरों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है.

दरअसल, अनीत पड्डा ने न सिर्फ अहान के परिवार के साथ दिवाली मनाई बल्कि इस मौके पर उन्होंने अहान की मां डीन पांडे का सूट पहना. ये फोटोज सामने आते ही अहान संग उनके रिश्ते को लेकर चर्चाओं का बाजार फिर गरमा गया है.

पिंक सूट और दुपट्टे में दिखीं बेहद खूबसूरत

हाल ही में पांडे परिवार ने मुंबई में दिवाली का जश्न मनाया. इस खास मौके पर अनीत भी परिवार के साथ नजर आईं. अहान की मां डीन पांडे ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर दिवाली सेलिब्रेशन की कुछ फोटोज शेयर कीं. इनमें अनीत उनके साथ पोज देती दिखाई दीं.

अनीत ने इस मौके पर पिंक कलर का खूबसूरत एथनिक सूट पहना था. इसके साथ उन्होंने ब्लू कलर का दुपट्टा कैरी किया था. दिलचस्प बात यह है कि यह सूट डीन पांडे का था. रिपोर्ट्स के मुताबिक, डीन ने अपना यह आउटफिट अनीत को गिफ्ट किया था. इससे पहले डीन खुद भी एक फैमिली इवेंट में ये सूट पहन चुकी हैं.

परिवार के साथ पहले भी कई मौकों पर दिखीं अनीत

अनीत पड्डा इससे पहले भी कई मौकों पर अहान के परिवार के साथ दिख चुकी हैं. हाल ही में वे अहान की बहन अलाना पांडे के बेबी शावर में पहुंची थीं. इस दौरान वे अहान और अनन्या पांडे समेत परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ दिखी थी.

अनीत ने अपने बर्थडे पर भी अहान को गले लगाते हुए फोटो शेयर की थी. डीन पांडे ने 'सैयारा' की सक्सेस के बाद भी अनीत के लिए सोशल मीडिया पर प्यार भरा मैसेज शेयर किया था.

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'सैयारा' के बाद फिर रोमांटिक फिल्म में साथ आएंगे अनीत और अहान

अनीत और अहान की मुलाकात मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' के सेट पर हुई थी. साल 2025 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया और दोनों की जोड़ी दर्शकों के बीच काफी पसंद की गई. फिल्म के बाद से ही दोनों के डेटिंग की खबरें सामने आती रही हैं. हालांकि, अनीत और अहान ने अब तक अपने रिश्ते को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

काम की बात करें तो दोनों एक बार फिर मोहित सूरी की अगली रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म का नाम 'सतरंगा' हो सकता है. हालांकि, अभी मेकर्स की तरफ से इस टाइटल की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.