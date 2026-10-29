80 के दशक में बॉलीवुड में कई बेहतरीन सिंगर्स ने दस्तक दी थी. इसी दौर में जाने-माने गायक अभिजीत भट्टाचार्य का भी फिल्मी दुनिया में आना हुआ. उन्होंने अपनी मखमली और सुरीली आवाज में कई बेहतरीन गाने दिए और बड़े पर्दे पर वो कई सुपरस्टार्स की आवाज बने. हालांकि वो पहले सिंगर नहीं, बल्कि चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) बनना चाहते थे. लेकिन, एसडी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकार के एक फोन ने उनके लिए सब कुछ बदलकर रख दिया था. अभिजीत 30 अक्टूबर को अपना 68वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं.

कानपुर में हुआ था अभिजीत का जन्म

अभिजीत भट्टाचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बंगाली परिवार में 30 अक्टूबर 1958 को हुआ था. अभिजीत 68 साल के हो चुके हैं. उन्होंने न सिर्फ हिंदी भाषा के बल्कि असमिया, उड़िया, बंगाली, मराठी, नेपाली, भोजपुरी और पंजाबी भाषा के गीतों को भी आवाज दी है.

CA का कोर्स करने के लिए आए थे मुंबई

12 साल की छोटी सी उम्र में ही अभिजीत ने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था. ये 1970 के दशक की बात है. हालांकि 1980 के दशक में उम्र के 20 साल पूरे करने के बाद वो काम की तलाश में थे और चार्टर्ड एकाउंटेंट बनना चाहते थे. सीए का कोर्स करने के लिए उन्होंने कानपुर से मुंबई का रुख किया था.

एसडी बर्मन ने दिया बड़ा ब्रेक

चाहे अभिजीत सीए बनना चाहते थे, हालांकि उनकी दिलचस्पी संगीत में भी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन उन्हें दिग्गज संगीतकार एसडी बर्मन ने फोन किया. एसडी बर्मन ने अभिजीत को दिग्गज अभिनेता देवानंद के बेटे की फिल्म 'आनंद और आनंद' में गाने का ऑफर दिया. इसके लिए उन्होंने आशा भोसले, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसी संगीत जगत की दिग्गज हस्तियों संग गाया था.

इन गानों से बनाई पहचान

अभिजीत भट्टाचार्य ने अलग-अलग भाषा में 1 हजार से भी ज्यादा गाने गाए हैं. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 'तुम दिल की धड़कन में', 'तुम्हें जो मैंने देखा', 'दिल का जो हाल है', 'तेरी आंखें झुकी झुकी', 'चुनरी चुनरी', 'बादशाह ओ बादशाह', 'तुम अगर सामने', 'मैं तुझसे ऐसे मिलूं', 'जरा सा झूम लूं मैं', 'शहर की लड़की', 'सुनो ना सुनो ना' जैसे गानों से मिली.

दो बेटों के पिता हैं अभिजीत

अभिजीत की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1990 में उन्होंने सुमति भट्टाचार्य से शादी की थी. कपल के दो बेटे ध्रुव और जय हैं.

