Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडCA बनना चाहते थे सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, एसडी बर्मन के फोन ने बदल दी लाइफ

CA बनना चाहते थे सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य, एसडी बर्मन के फोन ने बदल दी लाइफ

'चुनरी चुनरी' और 'जरा सा झूम लूं मैं' जैसे बेहतरीन गाने देने वाले सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य अपना 68वां जन्मदिन मनाने वाले हैं. उन्हें इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिग्गज संगीतकार एसडी बर्मन ने दिया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 29 Oct 2026 08:39 AM (IST)
Preferred Sources

80 के दशक में बॉलीवुड में कई बेहतरीन सिंगर्स ने दस्तक दी थी. इसी दौर में जाने-माने गायक अभिजीत भट्टाचार्य का भी फिल्मी दुनिया में आना हुआ. उन्होंने अपनी मखमली और सुरीली आवाज में कई बेहतरीन गाने दिए और बड़े पर्दे पर वो कई सुपरस्टार्स की आवाज बने. हालांकि वो पहले सिंगर नहीं, बल्कि चार्टर्ड एकाउंटेंट (CA) बनना चाहते थे. लेकिन, एसडी बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकार के एक फोन ने उनके लिए सब कुछ बदलकर रख दिया था. अभिजीत 30 अक्टूबर को अपना 68वां जन्मदिन मनाने जा रहे हैं.

कानपुर में हुआ था अभिजीत का जन्म

अभिजीत भट्टाचार्य का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक बंगाली परिवार में 30 अक्टूबर 1958 को हुआ था. अभिजीत 68 साल के हो चुके हैं. उन्होंने न सिर्फ हिंदी भाषा के बल्कि असमिया, उड़िया, बंगाली, मराठी, नेपाली, भोजपुरी और पंजाबी भाषा के गीतों को भी आवाज दी है.

CA का कोर्स करने के लिए आए थे मुंबई

12 साल की छोटी सी उम्र में ही अभिजीत ने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू कर दिया था. ये 1970 के दशक की बात है. हालांकि 1980 के दशक में उम्र के 20 साल पूरे करने के बाद वो काम की तलाश में थे और चार्टर्ड एकाउंटेंट बनना चाहते थे. सीए का कोर्स करने के लिए उन्होंने कानपुर से मुंबई का रुख किया था.

एसडी बर्मन ने दिया बड़ा ब्रेक

चाहे अभिजीत सीए बनना चाहते थे, हालांकि उनकी दिलचस्पी संगीत में भी थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक एक दिन उन्हें दिग्गज संगीतकार एसडी बर्मन ने फोन किया. एसडी बर्मन ने अभिजीत को दिग्गज अभिनेता देवानंद के बेटे की फिल्म 'आनंद और आनंद' में गाने का ऑफर दिया. इसके लिए उन्होंने आशा भोसले, लता मंगेशकर और किशोर कुमार जैसी संगीत जगत की दिग्गज हस्तियों संग गाया था.

इन गानों से बनाई पहचान

अभिजीत भट्टाचार्य ने अलग-अलग भाषा में 1 हजार से भी ज्यादा गाने गाए हैं. उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी 'तुम दिल की धड़कन में', 'तुम्हें जो मैंने देखा', 'दिल का जो हाल है', 'तेरी आंखें झुकी झुकी', 'चुनरी चुनरी', 'बादशाह ओ बादशाह', 'तुम अगर सामने', 'मैं तुझसे ऐसे मिलूं', 'जरा सा झूम लूं मैं', 'शहर की लड़की', 'सुनो ना सुनो ना' जैसे गानों से मिली.

दो बेटों के पिता हैं अभिजीत

अभिजीत की पर्सनल लाइफ की बात करें तो 1990 में उन्होंने सुमति भट्टाचार्य से शादी की थी. कपल के दो बेटे ध्रुव और जय हैं.
 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 29 Oct 2026 08:37 AM (IST)
Tags :
Abhijeet Bhattacharya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
3-3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी, किस्से विनोद मेहरा के
विनोद मेहरा: 3 शादी, राजेश खन्ना से मिली हार, एक्टर बनने से पहले करते थे नौकरी
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
बॉलीवुड
एडवांस बुकिंग में आग उगल रही 'रामायण', 15 करोड़ के पार हुई कमाई, करीब 3 लाख टिकट बिके
एडवांस बुकिंग में 'रामायण' की कमाई 15 करोड़ से ज्यादा, 3 लाख टिकट बिके
बॉलीवुड
'हमले से पहले नहीं मिली थी कोई धमकी’, टाइगर श्रॉफ ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराया बयान
Breaking: टाइगर श्रॉफ ने क्राइम ब्रांच में दर्ज कराया बयान, कहा- ‘हमले से पहले…’
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंक का 'गोलमाल'... ग्राहक 'कंगाल' !
Ballot Paper पर जीरो, अब क्या करेगी Congress?
Form-6 पर Supreme Court में क्या बहस हुई? सटीक विश्लेषण
MLC का नतीजा UP में 2027 का करेगा फैसला? सटीक विश्लेषण
YRKKH:🫨Badi Dadi ने मेहमानों के सामने Abhira को दिए ताने, बवाल के बीच Maira-Kabir का हुआ सामना #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
MLC चुनाव: PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हारी BJP, गडकरी-फडणवीस का गृह जिला भी नहीं बचा?
MLC चुनाव: PM मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हारी BJP, गडकरी-फडणवीस का गृह जिला भी नहीं बचा?
बिहार
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
बेगूसराय में बड़ा हादसा, ढाब नदी में 20 लोगों से भरी नाव पलटी, दो अब भी लापता
इंडिया
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
MLC चुनाव पर PM मोदी के पोस्ट पर भड़क गई कांग्रेस, पवन खेड़ा बोले- नागपुर में कौन जीता?
बॉलीवुड
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा, अमृतसर से 2.50 लाख में खरीदी गई थी जिगाना पिस्टल
क्रिकेट
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
WPL 2027 के लिए सभी 5 टीमें, ऑक्शन में किसने किसे खरीदा? जानें A टू Z डिटेल
इंडिया
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
विकसित भारत 2047 की UN रिपोर्ट को लेकर अभिजीत दीपके का सरकार पर तंज, क्या कहा?
गुजरात
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
वडोदरा: परिवार के 3 सदस्यों की फंदे से लटकी मिली लाश, सामूहिक सुसाइड से हड़कंप
ट्रेंडिंग
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
मौत को दिखाई आंख... उफान मारती नदी में जेट स्की लेकर उतरा शख्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget