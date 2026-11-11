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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सिंगर बोले- 'पहले पोहा खाएंगे फिर मचाएंगे धमाल'

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी, सिंगर बोले- 'पहले पोहा खाएंगे फिर मचाएंगे धमाल'

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट से पहले बम धमाके की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया है. हालांकि, सिंगर ने लाइव आकर फैंस को भरोसा दिलाया है कि उनका शो तय समय पर होगा.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 11 Nov 2026 09:11 AM (IST)
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मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपने 'ऑरा इंडिया टूर 2026' को लेकर सुर्खियों में हैं. वो एक के बाद एक शहरों में अपने गानों से फैंस को झूमने पर मजबूर कर रहे हैं. दिल्ली के बाद अब उनका अगला कॉन्सर्ट मध्य प्रदेश के इंदौर में होने वाला है. हालांकि, इस शो से पहले 'खालिस्तानी नेशनल आर्मी' के नाम से ई-मेल भेजकर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है.

दिलजीत के इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

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शहर के तीन प्राइवेट स्कूलों, महापौर कार्यालय और ग्वालियर हाईकोर्ट के ई-मेल पर धमकी भरे संदेश मिले हैं. इन मेल में माता-पिता से कहा गया है कि वो अपने बच्चों को कॉन्सर्ट में न भेजें. इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं. वहीं, दिलजीत ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर इंदौर आने की बात कही और फैंस से चिंता न करने की अपील की. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि इंदौर पहुंचकर वो सबसे पहले वहां का मशहूर पोहा खाएंगे.

धमकियों के बीच दिलजीत ने फैंस को दिया भरोसा, बोले- 'पहले पोहा खाएंगे'

इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर मिल रही धमकियों के बीच दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी बात रखी. उन्होंने साफ कहा कि वो 15 नवंबर को इंदौर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों पर भी प्रतिक्रिया दी और फैंस को भरोसा दिलाया कि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है.

 
 
 
 
 
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दिलजीत दोसांझ ने क्या कहा?

दिलजीत ने लाइव के दौरान कहा, 'हम 15 नवंबर को इंदौर आ रहे हैं. इसको लेकर बहुत सारी खबरें चल रही हैं. कई चैनलों ने इस खबर में खूब मसाला और मिर्च-मसाला लगाया है. कोई कुछ भी कहे, मैं 15 तारीख को इंदौर आ रहा हूं. सबसे पहले हम 101% पोहा खाएंगे और फिर उसी एनर्जी के साथ शो में धमाल मचाएंगे. आपको चिंता करने या किसी भी रिपोर्ट को सुनकर परेशान होने की जरूरत नहीं है.'

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को बम से उड़ाने की धमकी

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच की वेबसाइट पर एक धमकी भरा ई-मेल भेजा गया था. इसमें इंदौर में होने वाले दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट का जिक्र करते हुए उसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी. इसके बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं.

सिटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (सीएसपी) रॉबिन जैन ने इस मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि धमकी मिलने के बाद हाईकोर्ट परिसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. फिलहाल पुलिस की टीमें ये पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी भरा ई-मेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे किसका हाथ है.

दिलजीत दोसांझ नहीं गाएंगे ये 4 गाने

दिलजीत दोसांझ के इंदौर कॉन्सर्ट को लेकर एक और खबर सामने आई है. दरअसल, उनके शो की सेटलिस्ट से चार पॉपुलर गानों को हटाने की बात कही गई है. अधिकारियों ने इन गानों के बोल पर आपत्ति जताई थी. माना गया कि इनमें शराब और हिंसा से जुड़ी बातें हैं, जिनका बच्चों और दर्शकों पर गलत असर पड़ सकता है.

जिन चार गानों को कॉन्सर्ट की सेटलिस्ट से हटाया गया है, उनमें 'पटियाला पेग', '5 तारा ठेके', 'जेब विचो फीम' और 'जट्ट फायर करदा' शामिल हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 11 Nov 2026 09:05 AM (IST)
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