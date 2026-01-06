बॉर्डर 2 के बाद वरुण धवन ने नहीं साइन की कोई फिल्म, बोले- कोई सीक्वल नहीं आ रहा, सब अफवाह

एक्टर वरुण धवन ने हाल ही में आस्क मी एनीथिंग सेशन किया. इस दौरान उन्होंने फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर कई सारी बातें बताई. उन्होंने फिल्म की कहानी और इसके उन्होंने कितनी मेहनत की इसे लेकर भी रिएक्ट किया. साथ ही वरुण ने ये भी बताया कि वो अपनी बेटी का चेहरा कब दिखाएंगे.

बॉर्डर 2 के लिए फिजिकल प्रिपरेशन कैसे की? कितना वर्कआउट किया? इस सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, 'बहुत प्रिपेयर करना था. असल में बैटल ऑफ बसंतर की शूटिंग के दौरान मेरी टेल बोन में चोट लग गई थी. इसके लिए मैंने असली सैनिकों के साथ बबीना में 40 दिन बिताए.'

#border 2 is a film based on the 1971 war and some true events around that. I’m sure sunny sir ke pakistan mein bhi fan hain #varunsays https://t.co/ATeumyuRP2 — Varun Dhawan (@Varun_dvn) January 6, 2026

It’s based on the 1971 war and that as we all know was a war filled with a lot of casualties on both sides. There were a lot of sacrifices made by our soldiers to win so some amazing stories #varunsays https://t.co/SNznX7VgNj — Varun Dhawan (@Varun_dvn) January 6, 2026

Hey Rocky playing a pvc in border 2 i couldn’t put any of me our jawans lead a very different life from

Us.i was just guided by the army and tried to be honest in the moment #varunsays https://t.co/zEU2I0cELj — Varun Dhawan (@Varun_dvn) January 6, 2026

I rather leave that decision with her. Social media should be her choice not something I want to decide for her #varunsays https://t.co/f0aMVPOpcQ — Varun Dhawan (@Varun_dvn) January 6, 2026

क्या है बॉर्डर 2 की कहानी?

वरुण ने बताया कि बॉर्डर 2 की कहानी 1971 वॉर पर बेस्ड है. उन्होंने कहा, 'फिल्म की कहानी 1971 की जंग पर आधारित है. जैसा कि हम सब जानते हैं, वो एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें दोनों तरफ बहुत जानें गई थीं. जीतने के लिए हमारे सैनिकों ने बहुत सारी कुर्बानियां दीं.'

अपने कैरेक्टर को लेकर वरुण ने कहा, 'बॉर्डर 2 में अपना रोल निभाते हुए मैं अपने जवानों में से किसी की भी जगह नहीं ले सका. वो हमसे बहुत अलग जिंदगी जीते हैं. मुझे बस आर्मी ने गाइड किया. मैंने उस मोमेंट में ईमानदार रहने की कोशिश की.'

इसके अलावा एक फैन ने वरुण से बेटी लाला के फेस रिवील को लेकर भी पूछा. इस पर वरुण ने कहा, 'ये डिसिजन हम लारा पर छोड़ते हैं. सोशल मीडिया लारा की च्वॉइस होनी चाहिए. ये ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए डिसाइड करूं.'

I haven’t signed any film post #border2 everything else which has come is a rumour https://t.co/s3fYOYV6kw — Varun Dhawan (@Varun_dvn) January 6, 2026

Not signed any film. There is no sequel of any other film I’m doing. Will decide #varunsays https://t.co/MZQdqwP3wk — Varun Dhawan (@Varun_dvn) January 6, 2026

इसके अलावा वरुण ने बताया कि वो बॉर्डर 2 के बाद मायथो के साथ साई-फाई फिल्म करना चाहते हैं.

वरुण धवन ने बॉर्डर 2 के बाद साइन नहीं की कोई फिल्म

वहीं एक यूजर ने जब वरुण से पूछा कि वो है जवानी तो इश्क होना के बाद कौनसी फिल्म करने वाले हैं. तो इस पर उन्होंने कहा, 'मैंने कोई फिल्म साइन नहीं की है. मैं किसी भी फिल्म का सीक्वल नहीं कर रहा हूं. आगे सोचेंगे.' वरुण ने ये भी बताया कि बॉर्डर 2 के बाद उन्होंने कोई भी फिल्म साइन नहीं की है. उन्होंने बताया कि जो भी खबरें आ रही हैं वो सब अफवाहें हैं.