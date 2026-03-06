हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThe Kerala Story 2 BO Day 7: 'द केरल स्टोरी 2' हिट हुई या फ्लॉप? 7 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट

The Kerala Story 2 BO Day 7: 'द केरल स्टोरी 2' को सिनेमाघरों में री-रिलीज हुए एक हफ्ता हो गया है. इस दौरान ये बहुत मामूली कमाई कर पाई है, हालांकि ये एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाली है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 06 Mar 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह की 'द केरल स्टोरी 2' की शुरुआत खराब हुई थी. हालांकि, दूसरे दिन से फिल्म ने जबरदस्त वापसी की और पहले हफ़्ते तक बॉक्स ऑफ़िस पर अपनी मज़बूत पकड़ बनाए रखी. इस दौरान इस फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया है. ऐसे में चलिए यहां फिल्म के सात दिनों की कलेक्शन रिपोर्ट से जानते हैं कि ये हिट होने की ओर बढ़ रही है या फ्लॉप होने वाली है?

'द केरल स्टोरी 2' के 7 दिनों का कलेक्शन कितना रहा?
‘द केरल स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड’ साल 2023 की फ़िल्म द केरला स्टोरी का सीक्वल है. अपने पहले पार्ट की तरह ही ये फिल्म भी रिलीज से पहले विवादों में फंस गई थी और काफी कानूनी परेशानी झेलने के बाद सिनेमाघरों में 27 फरवरी शुक्रवार की शाम को रिलीज हुई थी. पहले दिन देर से थिएटर में आने के चलते इसकी कमाई कम हुई थी लेकिन इसे दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसने पहले हफ्ते में अच्छा कारोबार कर दिखाया

  • फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो इसने पहले दिन 75 लाख रुपयों से खाता खोला था. इसके बाद दूसरे दिन 2 इसने 4.65 करोड़, तीसरे दिन 4.75 करोड़, चौथे दिन 2.5 करोड़,, पांचवें दिन 4 करोड़ और छठे दिन 3.5 करोड़ की कमाई की.
  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक इसने रिलीज के 7वें दिन 2.19 करोड़ कमाए. इसी के साथ इस फिल्म की एक हफ्ते की कुल कमाई 22.34 करोड़ रुपये हो गई है.

'द केरल स्टोरी 2' हिट हुई या फ्लॉप?
विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस 'द केरल स्टोरी 2' ने रिलीज के 7 दिनों में अपनी आधी लागत से काफी ज्यादा कमाई कर ली है. वहीं कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस फिल्म को 28 करोड़ के बजट में बनाया गया है. इसका मतलब है कि फिल्म ने एक हफ्ते में 22.34 करोड़ का कलेक्शन कर अपनी लागत का लगभग 80% पहले ही वसूल कर लिया है. ऐसे में इस फिल्म को हिट घोषित होने के लिए बस और अब 5.66 करोड़ की ज़रूरत है. उम्मीद है कि दूसरे वीकेंड में फिल्म अपने 28 करोड़ के बजट को पार कर जाएगी और इसी के साथ इसे हिट का टैग भी मिल जाएगा.

'द केरल स्टोरी 2' बनने वाली है साल की दूसरी बड़ी फिल्म
बता दें कि 'द केरल स्टोरी 2' बेशक बंपर कमाई नहीं कर रही है लेकिन अपने कंट्रोल बजट की वजह से जहां ये अपने बजट को वसूलने से कुछ ही करोड़ दूर रग गई है को वहीं अब ये  'बॉर्डर 2' के ठीक बाद, 2026 की दूसरी बड़ी फिल्म बनने की ओर भी बढ़ रही है. बता दें कि सनी देओल की 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी, 2026 को रिलीज़ हुई थी और इसकी बजट लगभग 275 करोड़ रुपये था. इस वॉर ड्रामा ने अकेले भारत में 361 करोड़ रुपयों से ज़्यादा कमाई की थी, जिससे प्रोड्यूसर्स को 31.37% से ज़्यादा का प्रॉफ़िट हुआ है.

Published at : 06 Mar 2026 02:32 PM (IST)
Box Office BOX OFFICE COLLECTION The Kerala Story 2
The Kerala Story 2 BO Day 7: 'द केरल स्टोरी 2' हिट हुई या फ्लॉप? 7 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
