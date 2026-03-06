मार्च का महीना फिल्में पसंद करने वालों के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. इस महीने में सबसे पहले तो मोस्ट अवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म का इंतजार दर्शकों को बहुत ही बेसब्री से है. इसी बीच अब शाहिद कपूर के फैंस के लिए भी ये महीना किसी ट्रीट से कम नहीं है. दरअसल इसी महीने में शाहिद की आगामी फिल्म का टीजर रिलीज होने वाला है. जिसका कनेक्शन पूरी तरह 'धुरंधर 2' से है.

'कॉकटेल 2' का टीजर होगा प्रीमियर

19 मार्च को 'धुरंधर 2' सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म का क्रेज रणवीर सिंह के फैंस के बीच काफी ज्यादा है. लेकिन अब इस फिल्म का क्रेज शाहिद कपूर के फैंस के बीच भी काफ तेजी से बढ़ रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर 2' फिल्म के साथ शाहिद कपूर की आगानी फिल्म 'कॉकटेल 2' का टीजर भी प्रीमियर होने वाला है. इस खबर से शाहिद कपूर के फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं.

रणवीर सिंह और शाहिद कपूर का कनेक्शन

रणवीर सिंह और शाहिद कपूर साल 2018 में फिल्म 'पद्मावत' में साथ नजर आए थे. फिल्म में शाहिद ने रावल रतनसिंह का किरदार निभाया था, तो वहीं रणवीर सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया था. फिल्म में रणवीर का किरदार शाहिद के किरदार पर भारी पड़ गया था. जिसके बाद शाहिद कपूर को काफी कुछ सुनना पड़ा था. स्क्रीन पर शाहिद और रणवीर के बीच के कॉम्पिटीशन ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं. जिसके बाद शाहिद ने भी एक इंटरव्यू ने बिना नाम लिए इसके बारे में बात की थी.

'कॉकटेल 2' के बारे में

बता दें कि 'कॉकटेल 2' फिल्म साल 2012 में आई 'कॉकटेल' का सीक्वल है. इस फिल्म में शाहिद कपूर एक अलग ही अंदाज में नजर आने वाले हैं. फिल्म में शाहिद के अलावा रश्मिका मंदाना और कॉति सैनन भी नजर आने वाली हैं. फिल्म की रिलीज सितंबर 2026 की बताई जा रही है. हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.