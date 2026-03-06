'बैटल ऑफ गलवान' के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, अप्रैल से शुरू होगी शूटिंग
Salman Khan Upcoming Film: बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान खान एक बड़ी एक्शन फिल्म में नजर आयेंगे. फिल्म को निर्माता दिल राजू और निर्देशक वामशी पेडीपल्ली बना रहे है, जिसकी शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होगी.
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने जा रहे हैं. बीते कुछ समय से वो अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, हालांकि इन अटकलों पर विराम लग गया है. सलमान खान जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट में दिखाई देने वाले है, जो फाइनल हो चुका है. बैटल ऑफ गलवान के रिलीज के बाद वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते है. इस नए प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने निर्माता दिल राजू और नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक वामशी पेडीपल्ली के हाथ मिलाया है.
अलग अंदाज में दिखेंगे सलमान खान
पिंकवीला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म एक बड़े पैमाने की एक्शन-थ्रिलर होगी, जिसे भव्य स्तर पर बनाया जाएगा. इस फिल्म में सलमान खान का लुक और अंदाज पहले से बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा. मेकर्स चाहते हैं कि दर्शकों को सलमान का ऐसा अवतार देखने को मिले, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो. निर्देशक वामशी पेडीपल्ली इस फिल्म में उनके लिए एक खास स्टाइल और अलग तरह का किरदार तैयार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म में एक्शन और इमोशंस भरपूर होगा. जब सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें इसका कमर्शियल अंदाज और कहानी का इमोशनल साइड पसंद आया.
अप्रैल में शुरू होगी शूटिंग
इस फिल्म में हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार नजर आ सकते हैं. फिल्म में सलमान खान के साथ एक बड़ी अभिनेत्री को कास्ट करने की तैयारी चल रही है. फिलहाल मेकर्स एक ए-लिस्ट एक्ट्रेस से बातचीत कर रहे हैं, हालांकि अभी इसे ऑफिशियल नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है, जो 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. इसके अलावा सलमान खान एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं. खबरों के मुताबिक, वह फिल्ममेकर जोड़ी राज निदिमोरू और कृष्णा डी. के. के साथ भी एक नई फिल्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं.
