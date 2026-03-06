हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बैटल ऑफ गलवान' के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, अप्रैल से शुरू होगी शूटिंग

'बैटल ऑफ गलवान' के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, अप्रैल से शुरू होगी शूटिंग

Salman Khan Upcoming Film: बैटल ऑफ गलवान के बाद सलमान खान एक बड़ी एक्शन फिल्म में नजर आयेंगे. फिल्म को निर्माता दिल राजू और निर्देशक वामशी पेडीपल्ली बना रहे है, जिसकी शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Mar 2026 11:01 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर सलमान खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर धमाका करने जा रहे हैं. बीते कुछ समय से वो अपनी अगली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं, हालांकि इन अटकलों पर विराम लग गया है. सलमान खान जल्द ही एक नए प्रोजेक्ट में दिखाई देने वाले है, जो फाइनल हो चुका है. बैटल ऑफ गलवान के रिलीज के बाद वो इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर सकते है. इस नए प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने निर्माता दिल राजू और नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक वामशी पेडीपल्ली के हाथ मिलाया है.

अलग अंदाज में दिखेंगे सलमान खान

पिंकवीला की रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये फिल्म एक बड़े पैमाने की एक्शन-थ्रिलर होगी, जिसे भव्य स्तर पर बनाया जाएगा. इस फिल्म में सलमान खान का लुक और अंदाज पहले से बिल्कुल अलग देखने को मिलेगा. मेकर्स चाहते हैं कि दर्शकों को सलमान का ऐसा अवतार देखने को मिले, जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा हो. निर्देशक वामशी पेडीपल्ली इस फिल्म में उनके लिए एक खास स्टाइल और अलग तरह का किरदार तैयार कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि फिल्म में एक्शन और इमोशंस भरपूर होगा. जब सलमान ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्हें इसका कमर्शियल अंदाज और कहानी का इमोशनल साइड पसंद आया.

अप्रैल में शुरू होगी शूटिंग

इस फिल्म में हिंदी और साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार नजर आ सकते हैं. फिल्म में सलमान खान के साथ एक बड़ी अभिनेत्री को कास्ट करने की तैयारी चल रही है. फिलहाल मेकर्स एक ए-लिस्ट एक्ट्रेस से बातचीत कर रहे हैं, हालांकि अभी इसे ऑफिशियल नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, इस फिल्म की शूटिंग अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली है, जो 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज हो सकती है. इसके अलावा सलमान खान एक और बड़े प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर सकते हैं. खबरों के मुताबिक, वह फिल्ममेकर जोड़ी राज निदिमोरू और कृष्णा डी. के. के साथ भी एक नई फिल्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 11:01 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Battle Of Galwan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बैटल ऑफ गलवान' के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, अप्रैल से शुरू होगी शूटिंग
'बैटल ऑफ गलवान' के बाद इस फिल्म में नजर आएंगे सलमान खान, अप्रैल से शुरू होगी शूटिंग
बॉलीवुड
रिलीज से पहले देखनी है 'धुरंधर 2'? तो 18 मार्च को करना होगा ये काम
रिलीज से पहले देखनी है 'धुरंधर 2'? तो 18 मार्च को करना होगा ये काम
बॉलीवुड
The Kerala Story 2 BO Day 7: 'द केरल स्टोरी 2' हिट हुई या फ्लॉप? 7 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
'द केरल स्टोरी 2' हिट हुई या फ्लॉप? 7 दिनों के कलेक्शन से जानें पूरी रिपोर्ट
बॉलीवुड
'किंग' में शाहरुख खान और सुहाना खान का एक्शन मोड! 8 दिनों तक शूट किया विजयादशमी सीक्वेंस
'किंग' में शाहरुख खान और सुहाना खान का एक्शन मोड! 8 दिनों तक शूट किया विजयादशमी सीक्वेंस
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: इजरायल के बीचो-बीच ईरान ने दागीं मिसाइलें, मची अफरा-तफरी | Netanyahu
UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
ओटीटी
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
ओटीटी पर हिंदी वर्जन में रिलीज हुई प्रभास की 'द राजा साब', जाने कहां देख सकेंगे फिल्म
विश्व
हिजबुल्लाह-हूती और हमास से बैलिस्टिक मिसाइल तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को जंग के लिए कैसे किया था तैयार?
प्रॉक्सी नेटवर्क से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को कैसे किया था तैयार?
क्रिकेट
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
किसको मिलने वाला था सेमीफाइनल का आखिरी ओवर? शिवम दुबे ने खोल दिया बड़ा राज
इंडिया
'भारत क्या किसी का गुलाम है, उनकी हिम्मत...' अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की दी छूट तो भड़के ओवैसी
'भारत क्या किसी का गुलाम, उनकी हिम्मत...' अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की दी छूट तो भड़के ओवैसी
जनरल नॉलेज
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
दस्त से हुई थी इस मुगल बादशाह की मौत, क्यों नहीं मिला था इस बीमारी का इलाज?
ऑटो
नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, इनसे सालों-साल नई रहती है कार
नए-नए गाड़ी चलाना सीखे हैं तो जरूर करें ये 10 काम, इनसे सालों-साल नई रहती है कार
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget