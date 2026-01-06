आदित्य धर की फिल्म धुरंधर से एक्टर अक्षय खन्ना को खूब तारीफ मिल रही है. उनकी डांसिंग से लेकर एक्टिंग तक सभी कुछ छाया हुआ है. फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में थे. लेकिन अक्षय खन्ना सारी लाइमलाइट लूट ले गए. वो धुरंधर में काम करने वाले नवीन कौशिक ने रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना को लेकर बातें की हैं.

नवीन कौशिक ने सिद्धार्थ कनन संग बातचीत में कहा, 'सेट पर रणवीर सिंह हमें दोस्तों की तरह ट्रीट करते थे. वहीं अक्षय खन्ना एक दूरी बनाए रखते थे. ये ज्यादा इसलिए था क्योंकि वो अपने कैरेक्टर में बहुत इंवेस्टेड थे. ऑन स्क्रीन डायनामिक रियल लाइफ में भी बन गए. सारे गैंग मेंबर्स एक साथ बैठकर हंसते थे और मस्ती करते थे. वहीं रहमान डकैत थोड़े अलग बैठते थे. पूरे शूट के दौरान ही ऐसा था.'

सेट पर सबसे दूरी बनाए रखते थे अक्षय खन्ना

आगे उन्होंने कहा, 'अगर हम अक्षय खन्ना से बात करने जाते थे तो वो हमसे अच्छे से बात करते थे. लेकिन जैसे ही बातचीत बंद होती थी तो वो अपने जोन में वापस चले जाते थे. पता नहीं ये मेथड एक्टिंग थी या रहमान डकैत की तरह वो भी शांत रहते थे, ऑब्जर्व करते थे और अन प्रिडिक्टेबल थे. अक्षय सर अपनी रियल लाइफ में भी ऐसे ही थे. वो सेट पर दूरी बनाए रखते थे और अपने कैरेक्टर पर फोकस रखते थे.'

वहीं रणवीर सिंह के बारे में उन्होंने कहा, 'रणवीर सिंह हमजा के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग हैं. रणवीर सिंह एनर्जी से भरे हैं. जब भी वो सेट पर होते थे वो सभी से मिलते थे. उन्हें आलस में बैठना पसंद नहीं. हमजा और रहमान एक-दूसरे से बहुत अलग हैं. जैसे ही डायरेक्ट कट बोलते थे रणवीर उस कैरेक्टर से बाहर आ जाते थे. वो बच्चों की तरह चीजें जानना चाहते हैं. उनके कोई भी बड़े स्टार्स वाले नखरे नहीं थे.'

अक्षय खन्ना के काम की तारीफ करने के बाद नवीन ने कहा कि उन्हें लगता है कि रणवीर के साथ गलत हुआ है.

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि रणवीर के साथ गलत हुआ है. इसमें कोई शक नहीं है कि अक्षय सर ने आईकॉनिक कैरेक्टर क्रिएट किया है, जो सालों तक याद रहेगा. लेकिन रणवीर ने भी शानदार काम किया है. आवाज में बदलाव से लेकर अपनी रियल लाइफ एनर्जी को साइड करके हमजा का रोल करने तक. ये बहुत मुश्किल था.'

उन्होंने कहा, 'रणवीर का किरदार जानबूझकर अंडरप्ले किया गया है. वो अटेंशन नहीं चाहता. अगर रणवीर को ईगो होता तो वो आसानी से खुद पर फोकस खींचने की कोशिश कर सकता था. लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. एक इनसिक्योर एक्टर ऐसा करता. रणवीर अपने कैरेक्टर के प्रति रियल थे. उन्होंने किसी और को शाइन करने का मौका दिया.'