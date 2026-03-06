हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरिलीज से पहले देखनी है 'धुरंधर 2'? तो 18 मार्च को करना होगा ये काम

रिलीज से पहले देखनी है 'धुरंधर 2'? तो 18 मार्च को करना होगा ये काम

Watch Dhurandhar 2 Before Release: फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इस फिल्म को रिलीज होने से एक दिन पहले भी देख सकते हैं. आइये बताते हैं कैसे.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 06 Mar 2026 10:08 PM (IST)
रणवीर सिंह स्टारर फिल्म 'धुरंधर 2' 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है. इस फिल्म क इंतजार दर्शखों को बड़ी ही बेसब्री से है. फिल्म के पहले पार्ट 'धुरंधर' की सफलता को देखते हुए इस पार्ट का अब बड़ी ही बेसब्री इंतजार किया जा रहा है. तो ये इंतजार कुछ दिनों में खत्म भी होने ही वाला है. वैसे तो फिल्म 19 मार्च को रिलीज होने वाली है लेकिन आप इस फिल्म को एक दिन पहले भी देख सकते हैं. आइये बताते हैं कैसे.

18 मार्च को देख पाएंगे 'धुरंधर 2'
दरअसल हाल ही में बॉलीवुड हंगामा से फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बात की है. इस बातचीत में सोर्स ने बताया है कि फिल्म वैसे तो गुरुवार 19 मार्च को रिलीज हो रही है लेकिन आप फिल्म को बुधवार 18 मार्च को भी देख सकते हैं. सोर्स ने बताया, 'धुरंधर: द रिवेंज गुरुवार 19 मार्च को रिलीज होने वाली है. ताजा डेवलपमेंट के मुताबिक फिल्म के पेड प्रिव्यूज 18 मार्च, बुधवार को देख सकते हैं.'

 
 
 
 
 
इस समय देख पाएंगे शो
आगे सोर्स ने खुलासा किया कि, 'शो 18 मार्च को शाम के 5 बजे से शुरू हो जाएंगे. फिल्म देखने के लिए जबरदस्त एक्साइटमेंट है, इसीलिए जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज को भरोसा है कि फिल्म पेड प्रीव्यू के जरिए सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड बना सकती है.'

एडवांस बुकिंग भी हुई शुरू
फिल्म से जुड़े सोर्स ने ये भी बताया कि फिल्म की एडवांस बुकिंग शनिवार, 7 मार्च को सबह 11 बजे सेशुरू हो जाएगी. इसके अलावा इस फिल्म का ट्रेलर भी कल यानी 7 मार्च को 11 बजकर 1 मिनट पर रिलीज किया जाएगा. फिलहाल इस फिल्म के ट्रेलर का इंतजार भी बड़ी ही बेसब्री से किया जा रहा है. बता दें कि 'धुरंधर 2' में सारा अर्जुन, रणवीर सिंह, संजय दत्त, राकेश बेदी, अर्जुन रामपाल दोबारा से नजर आने वाले हैं. इसके अलावा फिल्म के साथ और भी स्टारकास्ट जुड़ गई है, जिसके बारे में फिलहाल खुलासा नहीं किया गया है. 

Published at : 06 Mar 2026 10:08 PM (IST)
Ranveer SIngh Dhurandhar 2
Embed widget