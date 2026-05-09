'वक्त खुद बताएगा मैं कौन हूं', उर्वशी रौतेला ने बताया क्यों अब ट्रोल्स को नहीं देतीं जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. कभी अपने ग्लैमरस अंदाज को लेकर तो कभी अपने बयानों की वजह से वो सोशल मीडिया पर पर छाई रहती हैं. कई बार उनके दावों और बातों को लेकर लोग उन्हें ट्रोल भी करते रहते हैं. इसी को लेकर उर्वशी ने कहा कि अब वो खुद को दूसरों की नजरों में सही साबित करने की कोशिश नहीं करतीं, बल्कि वो चाहती हैं कि वक्त खुद उनकी पहचान दुनिया के सामने रखे.

आईएएनएस से बातचीत के दौरान उर्वशी रौतेला ने खुलकर उन गलतफहमियों पर बात की, जो लोग उनके बारे में सोच लेते हैं. उन्होंने आगे कहा कि अक्सर लोग उनकी आगे बढ़ने की चाह को गलत तरीके से समझ लेते हैं. अगर कोई महिला ग्लैमर मे रहना पसंद करती है, तो उसे फैशन में दिलचस्पी होती है और लगातार लाइमलाइट में रहे, तो लोग यह मान लेते हैं कि वह सिर्फ दिखावा कर रही हैं जबकि हकीकत इससे बिल्कुल अलग हो सकती है.

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ग्लैमरस होने का मतलब ये नहीं

उर्वशी ने कहा कि कई लोगों को लगता है कि ग्लैमरस दिखने वाली महिला गंभीर, मेहनती या समझदार नहीं हो सकती. उन्होंने बताया कि पहले उन्हें ऐसा महसूस होता था कि उन्हें हर किसी को ये साबित करना पड़ेगा कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं हैं बल्कि अपने काम को लेकर बेहद फोकस्ड और डिससिप्लिनड भी हैं. लेकिन अब उनकी सोच बदल चुकी है.

एक्ट्रेस ने कहना है कि इंसान पूरी जिंदगी लोगों की सोच बदलने में नहीं लगा सकता. जो लोग सच में उनके काम और सफर को करीब से देखते हैं, तो धीरे-धीरे उनकी असली पहचान समझ जाते हैं. उर्वशी का कहना है कि अब वह खुद को बार-बार समझाने के बजाय अपने काम पर ध्यान देना ज्यादा पसंद करती हैं. उनके मुताबिक, समय सबसे बड़ा जवाब होता है और वही लोगों को सच्चाई दिखाता है.





‘इंस्पेक्टर अविनाश 2’ में आएंगी नजर

वर्कफ्रंट की बात करें तो उर्वशी जल्द ही वेब सीरीज 'इंस्पेक्टर अविनाश' के दूसरे सीजन में नजर आने वाली हैं. इस सीरीज में एक्टर रणदीप हुड्डा मुख्य किरदार में हैं. ये सीरीज उत्तर प्रदेश के सुपरकॉप अविनाश मिश्रा की जिंदगी और अपराध के खिलाफ उनकी लड़ाई पर आधारित है. पहले सीजन को दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद किया था और अब दूसरे सीजन को लेकर भी लोगों में एक्साइटमेंट बना हुआ है.

‘डाकू महाराज’ में भी दिखीं उर्वशी

इसके अलावा उर्वशी हाल ही में फिल्म 'डाकू महाराज' में नजर आई थीं. हालांकि फिल्मों से ज्यादा वह अक्सर अपने स्टाइल, सोशल मीडिया पोस्ट और बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं.

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