उर्वशी रौतेला ने खरीदी नई Rolls-Royce Cullinan और G-Wagon, कीमत जानकर रह जाएंगे हैरान
Urvashi Rautela car collection: बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला ने हाल ही में नई Rolls-Royce Cullinan और Green Mercedes G-Wagon खरीदी है. आइए उनके इन लग्जरी SUVs के फीचर्स पर नजर डालते हैं.
बॉलीवुड और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अपनी पहचान बना चुकी उर्वशी रौतेला एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार वजह है उनका लग्जरी कार कलेक्शन, जिसमें उन्होंने दो बेहद महंगी और पावरफुल SUVs शामिल की हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उर्वशी ने लगभग 11 करोड़ की Rolls-Royce Cullinan और करीब 5 करोड़ की शानदार Green Mercedes-Benz G-Wagon खरीदी है. इन दोनों गाड़ियों की कुल कीमत करीब 16 करोड़ बताई जा रही है. आइए इन गाड़ियों पर नजर डालते हैं.
सोशल मीडिया पर वायरल हुईं तस्वीरें
- उर्वशी रौतेला की सफेद Rolls-Royce Cullinan और ग्रीन कलर की G-Wagon के साथ पोज़ देती तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. फैंस उनके इस नए कार कलेक्शन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स ने उनकी इस उपलब्धि को मेहनत और लगन का नतीजा बताया, तो कुछ ने इसे “ड्रीम लाइफ” करार दिया. दोनों गाड़ियों के कलर कॉम्बिनेशन ने भी लोगों का ध्यान खींचा है, जो लग्जरी और बोल्ड स्टाइल का शानदार कंबीनेशन दिखाता है.
Rolls-Royce Cullinan और G-Wagon क्यों हैं खास?
- Rolls-Royce Cullinan को दुनिया की सबसे लग्जरी SUVs में गिना जाता है. Rolls-Royce Cullinan आराम, लग्जरी फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देती है. इसमें कोच डोर, स्प्लिट टेलगेट, बहुत ही शानदार केबिन और ऑफ-रोड चलाने की क्षमता मिलती है. वहीं Mercedes G-Wagon अपनी मजबूत बॉडी, दमदार ऑफ-रोड ताकत, पहचान वाला डिजाइन और खास तौर पर AMG V8 इंजन की वजह से मशहूर है.दोनों ही अपनी श्रेणी में टॉप पर हैं, लेकिन Cullinan पूरी तरह अल्ट्रा-लग्जरी SUV है, जबकि G-Wagon मजबूत और Powerful लग्जरी SUV की पहचान है.
ग्लोबल स्टारडम और प्रोफेशनल ग्रोथ की झलक
- रिपोर्ट्स के अनुसार, उर्वशी के दुनिया भर में 200 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और वह इंटरनेशनल इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बन चुकी हैं. इसके बावजूद, वह अपनी Root और फैमिली वैल्यूज से जुड़ी हुई नजर आती हैं, जिससे फैंस के साथ उनका कनेक्शन और मजबूत होता है.
