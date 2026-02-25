उर्वशी रौतेला का 32वां बर्थडे सेलिब्रेशन, काटा 16 करोड़ का डायमंड स्टड केक

एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला लग्जरी लाइफस्टाइल के लिए जानी जाती हैं. 25 फरवरी को उन्होंने 32वां बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनका बर्थडे सेलिब्रेशन लग्जीरियस रहा. उन्होंने बर्थडे पर 7 टायर डायमंड स्टड केक कट किया. खबरें हैं कि ये केक 16 करोड़ रुपये का था.

सोशल मीडिया पर उनके बर्थडे के फोटोज और वीडियोज वायरल हैं. फैंस उनके केक और ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की बातें कर रहे हैं. उर्वशी के इस केक ने बर्थडे को टॉक ऑफ द टाउन बना दिया है.

उर्वशी रौतेला की लग्जरी लाइफ

बता दें कि उर्वशी अपनी लग्जरी लाइफ को लेकर काफी खबरों में रहती हैं. पिछले साल उन्होंने 12 करोड़ की रॉल्स रॉयल खरीदी थी. हाल ही में उन्होंने ग्रीन मर्सिडीज जी वेगन खरीदी. इसकी कीमत 5 करोड़ बताई जा रही हैं.

लग्जरी सेलिब्रेशन के साथ-साथ उर्वशी रौतेला ने अपना बर्थडे खास तरीके से भी मनाया. उन्होंने छतरपुर के बागेश्वर धाम में 251 गरीब लड़कियों की शादी में मदद की. इसमें उन्होंने उन परिवारों की मद की जो आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे. उन्होंने सेरेमनी अडेंट की और उन दुल्हन से भी इंटरेक्ट किया और आशीर्वाद दिया. उर्वशी के इस जेस्चर की काफी तारीफ हो रही है.

इन फिल्मों में उर्वशी ने किया काम

उर्वशी रौतेला के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्हें पिछली बार तेलुगू फिल्म डाकू महाराज में नजर आई थी. इस फिल्म में वो काफी चर्चा में रही थीं. इसके अलावा उन्होंने फिल्म जाट में स्पेशल अपीरियंस दी. वो सॉन्ग टच किया में दिखीं. ये गाना बहुत खबरों में रहा था. अब उनके हाथ में कई फिल्में हैं. वो ब्लैक रोज, वेलकम टू द जंगल और कसूर 2 में नजर आएंगी.

उनकी ब्लैक रोज डिले चल रही है. वहीं वेलकम टू द जंगल की शूटिंग फुल स्विंग में चल रही है. वेलकम 2 द जंगल मल्टी स्टारर फिल्म है. इस में अक्षय कुमार, रवीना टंडन जैसे स्टार्स नजर आएंगे.