जुहू में देर रात कंस्ट्रक्शन पर उर्वशी ढोलकिया का फूटा गुस्सा, असित मोदी को दी खुली चेतावनी

जुहू में देर रात कंस्ट्रक्शन पर उर्वशी ढोलकिया का फूटा गुस्सा, 'तारक मेहता...' के मेकर असित मोदी को दी खुली चेतावनी
Urvashi Dholakia Post: उर्वशी ढोलकिया ने मुंबई के जुहू इलाके में देर रात चल रहे कंस्ट्रक्शन को लेकर नाराजगी जताई है. साथ ही असित कुमार मोदी पर सवाल उठाते हुए प्रशासन के बारे में खुलकर पूरी बात बताई.
हाल ही में टीवी एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया ने एक समस्या को लेकर अपनी आवाज उठाई है. मुंबई के जुहू में उन्होंने देर रात तक चल रहे कंस्ट्रक्शन को 'मिडनाइट हॉरर' यानी आधी रात का डरावना अनुभव बताया है, जिससे वहां रहने वाले लोग काफी परेशान हैं. साथ ही 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के असित मोदी को खुलकर चेतावनी दी है.
उर्वशी ने उठाई आवाज
उर्वशी ने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि असित कुमार मोदी से जुड़े एक प्रॉपर्टी पर देर रात तक कंस्ट्रक्शन चल रहा है. उनका आरोप है कि बिना परमिशन के सड़क बंद कर दी गई है और इस पर कोई अधिकारी कार्रवाई करने नहीं आया. इस काम की वजह से वहां रहने वालों की जिंदगी मुश्किल हो गई है. अगर 'काम नहीं रुकेगा?' जैसी बात है, तो अब वो भी अपनी आवाज उठाना बंद नहीं करेंगी.
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पुलिस ने भी नहीं की मदद
इसके अलावा उर्वशी ने बताया कि कई दिनों से लगातार रात के समय भारी मशीनों की आवाज, ड्रिलिंग और ट्रकों की आवाज से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और कामकाजी लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि उनकी नींद पूरी नहीं हो पा रही. उन्होंने नियमों का हवाला देते हुए कहा कि रिहायशी इलाकों में कंस्ट्रक्शन के लिए तय समय होता है, लेकिन यहां उनकी अनदेखी की जा रही है. इतना ही नहीं, उन्होंने पुलिस को फोन भी किया. लेकिन सुबह करीब 4:23 बजे से लेकर 5 बजे तक कई बार कॉल करने के बावजूद कोई मदद नहीं मिली, जो सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा करता है.
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सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस
इस पूरे मामले ने एक बार फिर शहर में कानून व्यवस्था और लोगों की सुविधाओं को लेकर बहस छेड़ दी है. उर्वशी ने प्रशासन से अपील की है कि ऐसे मामलों में सख्त कदम उठाए जाएं, ताकि लोगों को शांति से रहने का अधिकार मिल सके. टीवी सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर असित कुमार मोदी का नाम इस विवाद से जुड़ने के बाद मामला और भी चर्चा में आ गया है. अब देखने वाली बात है कि इस मुद्दे पर प्रशासन क्या कदम उठाता है.
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Source: IOCL