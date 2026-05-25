रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर 2’ को सिनेमाघरों में बवाल काटते हुए 67 दिन हो गए हैं. हैरानी की बात ये है कि ये फिल्म अब भी दर्शकों की फेवरेट बनी हुई है और देश और दुनियाभर में खूब नोट छाप रही है. यहां तक कि इस दौरान रिलीज हुई नई फिल्में भी ‘धुरंधर 2’ को बॉक्स ऑफिस से टस से मस नहीं कर पा रही हैं.वहीं रिलीज के 67वें दिन यानी 10वें संडे को तो इसने वर्ल्डवाइड एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है. चलिए यहां जानते हैं ‘धुरंधर 2’ का 67वें दिन देश और दुनियाभर में कितना कलेक्शन रहा है?

‘धुरंधर 2’ ने भारत में 67 दिनों में कितनी की कमाई?

आदित्य धर निर्देशित 'धुरंधर 2 ' 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने के बाद से सिनेमाघरों में 67 दिन का सफर पूरा कर चुकी है. जियोहॉटस्टार पर इसकी ओटीटी रिलीज 4 जून को तय है, जो अब से सिर्फ 11 दिन दूर है लेकिन ये अब भी सिनेमाघरों में कमाई कर रही है. इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते में में 674.17 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे शानदार ओपनिंग-वीक कलेक्शन में से एक है. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसने 263.65 करोड़ कमाए. तीसरे वीक में में फिल्म ने 110.60 करोड़ रुपये कमाए और भारत में 1,000 करोड़ रुपये का नेट घरेलू आंकड़ा पार कर लिया. इसी के साथ ये आंकड़ा छूने वाली पहली हिंदी फिल्म भी बन गई.

चौथे हफ्ते में इसने 54.70 करोड़ रुपये, पांचवें वीक में 19.52 करोड़ रुपये और छठे वीक में इसने 12.45 करोड़ रुपये की कमाई की. इसके बाद सातवें हफ्ते में इसने 5.58 करोड़ रुपये, आठवें हफ्ते में 3.89 करोड़ रुपये और 9वें वीक में इसने 2.19 करोड़ रुपये जोड़े. इसके बाद 65वें दिन इसने 15 लाख रुपये और 66वें दिन 36 लाख रुपयों का कलेक्शन किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘धुरंधर 2’ ने रिलीज के 67वें दिन यानी 10वें संडे को 48 लाख रुपयों का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘धुरंधर 2’ की भारत में 67 दिनों की कुल कमाई 1147.58 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 1373.42 करोड़ रुपये हो गया है.

‘धुरंधर 2’ ने वर्ल्डवाइड बना दिया ये रिकॉर्ड

‘धुरंधर 2’ ने विदेशों में भी खूब धमाल मचाया. इसकी ओवरसीज की कमाई 426.67 करोड़ रुपये हुई है. वहीं वर्ल्डवाइड 67वें दिन इस फिल्म ने इतिहास रच दिया और इसका दुनियाभर में कलेक्शन 1800.09 करोड़ रुपये हो गया है. इसी के साथ ये आमिर खान की दंगल के बाद इस आंकड़े को छूने वाली दूसरी भारतीय फिल्म बन गई है. बता दें कि साउथ की कोई फिल्म इस नंबर को हासिल नहीं कर पाई है. ऐसे में धुरंधर 2 ने वाकई कमाल कर दिखाया है.

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‘धुरंधर 2’ के बारे में

बता दें कि ‘धुरंधर 2’ में रणवीर सिंह ने लीड रोल प्ले किया है. ये फिल्म ब्लॉकबस्टर ‘धुरंधर’ की सीक्वल है. इसमें रणवीर सिंह के अलावा संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, सारा अर्जुन और राकेश बेदी सहित कई कलाकारों ने अपने किरदारों को दोहराया है.

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