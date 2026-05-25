Police Searched By Gangster In Bihar: क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?
Police Searched By Gangster In Bihar: सोशल मीडिया पर बिहार का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक युवक छापेमारी करने आई पुलिस टीम की तलाशी लेता दिख रहा है.
- पुलिस अपनी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तलाशी देने को बाध्य है.
Police Searched By Gangster In Bihar: बिहार के मोकामा से सामने आए एक हैरान करने वाले वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में नौरंगा जलालपुर गांव के सोनू-मोनू नामक दबंग भाइयों के ठिकाने पर पहुंची पुलिस टीम को घर के अंदर जाने से पहले खुद अपनी तलाशी देनी पड़ी. दिलचस्प बात यह है कि तलाशी लेने वाला युवक आधे-अधूरे कपड़ों में था. इस घटना के बाद हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि क्या सचमुच देश का कानून एक आम नागरिक को छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी लेने का अधिकार देता है या यह सीधे तौर पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला है. चलिए जान लेते हैं.
मोकामा में पुलिस की दबिश और वायरल वीडियो
बिहार के मोकामा में स्थित नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू और मोनू नाम के दो भाइयों का दबदबा लंबे समय से कानून के लिए चुनौती बना हुआ है. हाल ही में हुए एक विवाद के बाद जब स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम भारी दलबल के साथ उनके ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची, तो वहां का नजारा बिल्कुल उलट गया. पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई थी, लेकिन वहां मौजूद एक युवक ने पुलिसकर्मियों को ही एक कतार में खड़ा कर दिया. केवल अंतर्वस्त्र पहने इस युवक ने पुलिसकर्मियों की गहन तलाशी ली, जिसका वीडियो अब पूरे राज्य में तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना ने जहां एक तरफ प्रशासनिक चौकसी और कानून-व्यवस्था के इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के बीच पुलिसिया कार्रवाई से जुड़े कानूनी अधिकारों को लेकर एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी है.
क्या छापेमारी करने आई पुलिस की ली जा सकती है तलाशी?
इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय कानून आम नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है. कानून के जानकारों के अनुसार, देश का संविधान और कानूनी प्रक्रिया किसी भी नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह अपने परिसर या घर में दाखिल होने वाली छापेमारी टीम की तलाशी की मांग कर सके. हालांकि, इस अधिकार का इस्तेमाल केवल एक ही शर्त पर किया जा सकता है, जो बेहद स्पष्ट है. गृहस्वामी या परिसर का मालिक पुलिस दल के घर के भीतर प्रवेश करने से ठीक पहले और कार्रवाई खत्म होने के बाद वहां से प्रस्थान करते समय ही अधिकारियों की व्यक्तिगत तलाशी ले सकता है. इस नियम का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है, ताकि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो.
ये देखिए हरा गमछा तुरंत ढूँढने वाले बिहार की पुलिस….— Pushpraj Yadav (@pushprajyadav97) May 24, 2026
कुख्यात गैंगस्टर सोनू-मोनू के घर छापेमारी करने पहुंची बिहार पुलिस को अंदर घुसने से पहले अपराधियों के गुर्गों के सामने लाइन लगाकर अपनी तलाशी देनी पड़ी।
हद तो तब हो गई जब अपराधी खुलेआम पुलिसकर्मियों की चेकिंग करते रहे और बेबस… pic.twitter.com/LhFRbeJPs7
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निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस की व्यक्तिगत तलाशी
अक्सर यह देखा गया है कि जांच के दौरान किसी को झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगते हैं. इसी आशंका और संदेश को दूर करने के लिए कानून में यह प्रावधान किया गया है. किसी भी बंद कमरे, मकान या व्यावसायिक परिसर की तलाशी शुरू करने से पहले गृहस्वामी को यह सुनिश्चित करने का पूरा हक है कि पुलिस टीम अपने साथ कोई आपत्तिजनक सामग्री लेकर अंदर नहीं जा रही है. जांच एजेंसियां या पुलिस अधिकारी अपने पास पहले से छुपाकर रखे गए ड्रग्स, अवैध हथियार, या कोई जाली दस्तावेज किसी के घर में न रख दें, इसी बात को रोकने के लिए पुलिसकर्मी स्वयं की तलाशी देने के लिए पूरी तरह बाध्य होते हैं. यदि कोई अधिकारी इससे मना करता है, तो नागरिक बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनसे और उनके सहयोगियों से अपनी तलाशी देने का आग्रह कर सकते हैं.
जांच प्रक्रिया में महिला पुलिसकर्मी और गवाहों की भूमिका
भारतीय कानूनी संहिता में किसी भी परिसर की तलाशी लेते समय महिलाओं के सम्मान और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा गया है. नियमों के मुताबिक, यदि किसी घर के भीतर कोई महिला सदस्य मौजूद है, तो उसकी तलाशी लेने का अधिकार किसी पुरुष पुलिसकर्मी को बिल्कुल नहीं है. ऐसी स्थिति में केवल एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला होमगार्ड ही उस महिला की व्यक्तिगत तलाशी ले सकती है.
नागरिकों को ध्यान रखनी चाहिए अपनी सीमाएं
अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के लिए अपनी सीमाओं को जानना भी उतना ही आवश्यक है. यदि छापेमारी करने आई पुलिस टीम के पास अदालत द्वारा जारी किया गया वैध सर्च वारंट मौजूद है, तो तलाशी की कार्रवाई को पूरा करना उनकी आधिकारिक ड्यूटी का एक हिस्सा माना जाता है. किसी भी नागरिक को बिना किसी ठोस, तार्किक कारण या दुर्व्यवहार के पुलिस की इस कानूनी कार्रवाई को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी वाजिब वजह के पुलिस बल के काम में अड़ंगा लगाता है या उनके साथ बदसलूकी करता है, तो इसे भारतीय न्याय संहिता के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसके लिए कानून में सख्त सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान स्पष्ट रूप से तय किया गया है.
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Source: IOCL