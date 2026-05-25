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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजPolice Searched By Gangster In Bihar: क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?

Police Searched By Gangster In Bihar: क्या छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी ले सकता है आम आदमी, वायरल वीडियो ने मचाया बवाल; जानें कानून?

Police Searched By Gangster In Bihar: सोशल मीडिया पर बिहार का एक वीडियो वायरल है, जिसमें एक युवक छापेमारी करने आई पुलिस टीम की तलाशी लेता दिख रहा है.

By : निधि पाल | Updated at : 25 May 2026 10:59 AM (IST)
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  • पुलिस अपनी निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए तलाशी देने को बाध्य है.

Police Searched By Gangster In Bihar: बिहार के मोकामा से सामने आए एक हैरान करने वाले वीडियो ने इंटरनेट पर नई बहस छेड़ दी है. इस वीडियो में नौरंगा जलालपुर गांव के सोनू-मोनू नामक दबंग भाइयों के ठिकाने पर पहुंची पुलिस टीम को घर के अंदर जाने से पहले खुद अपनी तलाशी देनी पड़ी. दिलचस्प बात यह है कि तलाशी लेने वाला युवक आधे-अधूरे कपड़ों में था. इस घटना के बाद हर कोई यह जानने को उत्सुक है कि क्या सचमुच देश का कानून एक आम नागरिक को छापेमारी करने आई पुलिस की तलाशी लेने का अधिकार देता है या यह सीधे तौर पर सरकारी काम में बाधा डालने का मामला है. चलिए जान लेते हैं. 

मोकामा में पुलिस की दबिश और वायरल वीडियो 

बिहार के मोकामा में स्थित नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू और मोनू नाम के दो भाइयों का दबदबा लंबे समय से कानून के लिए चुनौती बना हुआ है. हाल ही में हुए एक विवाद के बाद जब स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम भारी दलबल के साथ उनके ठिकानों पर छापेमारी करने पहुंची, तो वहां का नजारा बिल्कुल उलट गया. पुलिस अपराधियों को पकड़ने गई थी, लेकिन वहां मौजूद एक युवक ने पुलिसकर्मियों को ही एक कतार में खड़ा कर दिया. केवल अंतर्वस्त्र पहने इस युवक ने पुलिसकर्मियों की गहन तलाशी ली, जिसका वीडियो अब पूरे राज्य में तेजी से वायरल हो रहा है. इस घटना ने जहां एक तरफ प्रशासनिक चौकसी और कानून-व्यवस्था के इकबाल पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं, वहीं दूसरी तरफ आम जनता के बीच पुलिसिया कार्रवाई से जुड़े कानूनी अधिकारों को लेकर एक नई जिज्ञासा पैदा कर दी है. 

क्या छापेमारी करने आई पुलिस की ली जा सकती है तलाशी?

इस पूरे घटनाक्रम के बीच यह जानना बेहद जरूरी है कि भारतीय कानून आम नागरिकों को कुछ विशेष परिस्थितियों में सुरक्षा प्रदान करता है. कानून के जानकारों के अनुसार, देश का संविधान और कानूनी प्रक्रिया किसी भी नागरिक को यह अधिकार देती है कि वह अपने परिसर या घर में दाखिल होने वाली छापेमारी टीम की तलाशी की मांग कर सके. हालांकि, इस अधिकार का इस्तेमाल केवल एक ही शर्त पर किया जा सकता है, जो बेहद स्पष्ट है. गृहस्वामी या परिसर का मालिक पुलिस दल के घर के भीतर प्रवेश करने से ठीक पहले और कार्रवाई खत्म होने के बाद वहां से प्रस्थान करते समय ही अधिकारियों की व्यक्तिगत तलाशी ले सकता है. इस नियम का मुख्य उद्देश्य प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना है, ताकि किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो. 

 

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निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस की व्यक्तिगत तलाशी 

अक्सर यह देखा गया है कि जांच के दौरान किसी को झूठे मामले में फंसाने के आरोप लगते हैं. इसी आशंका और संदेश को दूर करने के लिए कानून में यह प्रावधान किया गया है. किसी भी बंद कमरे, मकान या व्यावसायिक परिसर की तलाशी शुरू करने से पहले गृहस्वामी को यह सुनिश्चित करने का पूरा हक है कि पुलिस टीम अपने साथ कोई आपत्तिजनक सामग्री लेकर अंदर नहीं जा रही है. जांच एजेंसियां या पुलिस अधिकारी अपने पास पहले से छुपाकर रखे गए ड्रग्स, अवैध हथियार, या कोई जाली दस्तावेज किसी के घर में न रख दें, इसी बात को रोकने के लिए पुलिसकर्मी स्वयं की तलाशी देने के लिए पूरी तरह बाध्य होते हैं. यदि कोई अधिकारी इससे मना करता है, तो नागरिक बहुत ही विनम्रतापूर्वक उनसे और उनके सहयोगियों से अपनी तलाशी देने का आग्रह कर सकते हैं.

जांच प्रक्रिया में महिला पुलिसकर्मी और गवाहों की भूमिका

भारतीय कानूनी संहिता में किसी भी परिसर की तलाशी लेते समय महिलाओं के सम्मान और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखा गया है. नियमों के मुताबिक, यदि किसी घर के भीतर कोई महिला सदस्य मौजूद है, तो उसकी तलाशी लेने का अधिकार किसी पुरुष पुलिसकर्मी को बिल्कुल नहीं है. ऐसी स्थिति में केवल एक महिला पुलिस अधिकारी या महिला होमगार्ड ही उस महिला की व्यक्तिगत तलाशी ले सकती है. 

नागरिकों को ध्यान रखनी चाहिए अपनी सीमाएं

अधिकारों के साथ-साथ नागरिकों के लिए अपनी सीमाओं को जानना भी उतना ही आवश्यक है. यदि छापेमारी करने आई पुलिस टीम के पास अदालत द्वारा जारी किया गया वैध सर्च वारंट मौजूद है, तो तलाशी की कार्रवाई को पूरा करना उनकी आधिकारिक ड्यूटी का एक हिस्सा माना जाता है. किसी भी नागरिक को बिना किसी ठोस, तार्किक कारण या दुर्व्यवहार के पुलिस की इस कानूनी कार्रवाई को रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए. यदि कोई व्यक्ति बिना किसी वाजिब वजह के पुलिस बल के काम में अड़ंगा लगाता है या उनके साथ बदसलूकी करता है, तो इसे भारतीय न्याय संहिता के तहत एक गंभीर और दंडनीय अपराध माना जाता है, जिसके लिए कानून में सख्त सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान स्पष्ट रूप से तय किया गया है.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 25 May 2026 10:59 AM (IST)
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Bihar Police Mokama Police Viral Video Police Searched By Gangster In Bihar
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