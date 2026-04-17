बॉलीवुड में बॉडी शेमिंग का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. पॉपुलर एक्टर राजकुमार राव की पत्नी पत्रलेखा को हाल ही में सोशल मीडिया पर उनके लुक्स को लेकर ट्रोल किया गया. उनकी पब्लिक अपीयरेंस के बाद कुछ लोगों ने उनके बॉडी पर टिप्पणी करनी शुरू कर दी. इसके बाद पत्रलेखा ने भी उनका करारा जवाब दिया. इसी बीच एक्ट्रेस नेहा धूपिया उनके समर्थन में खुलकर सामने आई हैं.

पत्रलेखा के समर्थन में उतरीं नेहा

पत्रलेखा ने इन आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि मां बनने के बाद शरीर में बदलाव आना बिल्कुल नॉर्मल है और इसे लेकर शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है. उनके इस जवाब को नेहा धूपिया ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया. नेहा ने लिखा, 'किसी के शरीर पर कमेंट करना बंद करना चाहिए. खासकर एक नई मां के लिए, जिसने अपने अंदर एक जिंदगी को जन्म दिया है और उसे पूरे प्यार से पाल रही है.'

नेहा ने समाज की सोच पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि लोग बिना सोचे-समझे किसी के भी लुक्स पर टिप्पणी कर देते हैं, जो सही नहीं है. हमें दूसरों को जज करने से पहले अपनी सोच को सुधारने की जरूरत है. पत्रलेखा के लिए उन्होंने प्यार भरा मैसेज भी लिखा और उन्हें मजबूत बने रहने की सलाह दी.

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नेहा धूपिया की आने वाली फिल्म

बता दें कि नेहा धूपिया पहले भी कई बार ऐसे मुद्दों पर खुलकर जवाब दे चुकी हैं. वो हमेशा बॉडी पॉजिटिविटी और महिलाओं के सम्मान की बात करती रही हैं. इससे पहले भी वो दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेसेस के समर्थन में नजर आ चुकी हैं क्योंकि आज भी समाज में महिलाओं को उनके काम से ज्यादा उनके लुक्स पर जज किया जाता है. इसके अलावा नेहा जल्द ही अपनी हॉलीवुड फिल्म '52 ब्लू' में नजर आने वाली है, जिसकी कहानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 के बैकग्राउंड पर बनाई गई है.

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