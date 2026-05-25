हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड2800 गानों से हिलाया बॉलीवुड, कभी पाई-पाई को तरसते थे लक्ष्मीकांत, फिर दोस्त के साथ मिलकर रच दिया इतिहास

2800 गानों से हिलाया बॉलीवुड, कभी पाई-पाई को तरसते थे लक्ष्मीकांत, फिर दोस्त के साथ मिलकर रच दिया इतिहास

बचपन में सिर से उठा पिता का साया, पाई-पाई को तरसे. फिर लता मंगेश्कर की मदद और प्यारेलाल की अटूट दोस्ती के दम पर 2800 गानों से बॉलीवुड को हिलाकर कैसे 'संगीत सम्राट' बने लक्ष्मीकांत, जानें पूरी कहानी.

By : आईएएनएस | Updated at : 25 May 2026 11:12 AM (IST)
Preferred Sources

"चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, धीरे-धीरे..." या फिर "हंसता हुआ नूरानी चेहरा..." आज भी जब बजता है, तो उन दो संगीतकारों की याद आती है जिन्होंने भारतीय फिल्म संगीत को उसका सबसे सुरीला 'स्वर्ण युग' दिया. हम बात कर रहे हैं लक्ष्मीकांत शांताराम कुडालकर की. प्यारेलाल के साथ मिलकर उन्होंने लगभग साढ़े तीन दशकों तक भारतीय सिनेमा पर राज किया.

लक्ष्मीकांत का जन्म 3 नवंबर 1937 को मुंबई के विले पार्ले में हुआ था. वह दीपावली की रात थी, जब चारों तरफ दीपक जल रहे थे. लक्ष्मी पूजन का दिन होने के कारण माता-पिता ने 'लक्ष्मीकांत' नाम रखा.

अभी उम्र बेहद छोटी थी कि सिर से पिता का साया उठ गया. परिवार कर्ज के दलदल में डूब गया और लक्ष्मीकांत को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी.

इस दौरान उनके पिता के एक संगीतकार मित्र ने सलाह दी, "बच्चों को संगीत सिखाओ, पेट पालने का कोई न कोई जरिया तो बन ही जाएगा." बस, यहीं से मात्र दस वर्ष की उम्र में लक्ष्मीकांत के हाथों में मैंडोलिन आ गया. उन्होंने उस्ताद हुसैन अली और बाद में बाल मुकुंद इंदोरकर से इसकी बारीकियां सीखीं. उन्होंने 'भक्त पुंडलिक' (1949) जैसी फिल्मों में बाल कलाकार के रूप में अभिनय भी किया.

Watch Video: फैंस से बातचीत कर रही थीं ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या ने कर दिया ऐसा रिएक्ट, वीडियो हुई वायरल

लक्ष्मीकांत की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया, जब कोलाबा के रेडियो क्लब में एक संगीत कार्यक्रम के दौरान करीब 11 साल के इस लड़के को मैंडोलिन बजाते हुए खुद सुर कोकिला लता मंगेशकर ने देखा. लता मंगेशकर उस अद्भुत वादन को सुनकर दंग रह गईं. उन्होंने तुरंत लक्ष्मीकांत की पारिवारिक स्थिति जानी और शंकर-जयकिशन, एसडी बर्मन और नौशाद जैसे तत्कालीन दिग्गज संगीतकारों से उनकी सिफारिश की.

इसी संघर्ष के दौरान लक्ष्मीकांत की मुलाकात 'सुरीले बाल कला केंद्र' में प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा से हुई. प्यारेलाल खुद एक बेहतरीन वायलिन वादक थे, और उनके घर के हालात भी कुछ अच्छे नहीं थे. एक जैसी उम्र, एक सा संघर्ष और संगीत का वही जुनून.

एक समय ऐसा भी आया जब तंगहाली से टूटकर प्यारेलाल देश छोड़कर वियना जाने की सोचने लगे थे. तब लक्ष्मीकांत ने उनका हाथ थामा और बड़े लाड़ से कहा था, "घबराओ मत यार, हम दोनों मिलकर एक दिन इस इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नाम बनाएंगे."

साल 1963 में आई कम बजट की फिल्म 'पारसमणि' ने इस जोड़ी को रातोंरात मशहूर कर दिया. इसके बाद साल 1964 की फिल्म 'दोस्ती' ने तो इतिहास ही रच दिया. इस फिल्म के गानों ने लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल को उनका पहला फिल्मफेयर पुरस्कार दिलाया.

इसके बाद तो सफलता का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो थमने का नाम नहीं ले रहा था. शंकर-जयकिशन के दौर में इस जोड़ी ने राज कपूर की फिल्म 'बॉबी' (1973) के जरिए आधुनिक युवा संगीत की नई परिभाषा लिखी. चाहे 'सत्यम शिवम सुंदरम' का शास्त्रीय राग दरबारी हो, 'कर्ज' का थिरकता डिस्को संगीत, या 'तेजाब' और 'खलनायक' का गाना, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल ने हर दौर के बदलते मिजाज के हिसाब से गाने कंपोज किए.

उन्होंने लगभग 750 फिल्मों के लिए 2,800 से अधिक गीतों की रचना की. व्यावसायिकता के चरम पर होने के बाद भी लक्ष्मीकांत जमीन से जुड़े रहे. वे जितने बड़े संगीतकार थे, उससे भी बड़े इंसान थे. निर्माता बोनी कपूर ने एक बार स्वीकार किया था कि वे इस जोड़ी को अधिक फीस देना चाहते थे, पर लक्ष्मीकांत ने यह कहकर मना कर दिया कि, "हर निर्माता इतना खर्च सहन नहीं कर सकता."

गीतकार आनंद बख्शी के साथ उनकी जोड़ी शानदार थी. दोनों ने मिलकर लगभग 302 फिल्मों में यादगार गाने दिए.

25 मई 1998 को इस सुर-सम्राट ने आखिरी सांस ली. लक्ष्मीकांत के निधन के बाद प्यारेलाल रामप्रसाद शर्मा अकेले जरूर हो गए, लेकिन उन्होंने आज तक किसी भी मंच पर अकेले प्रस्तुति नहीं दी. वे जहां भी काम करते हैं, नाम हमेशा 'लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल' ही लिखते हैं.

यह भी पढ़ें- मदर इंडिया के सेट पर आग से बचाना महज एक बहाना था, नरगिस की इस 'एक आदत' पर दिल हार बैठे थे सुनील दत्त

और पढ़ें
Published at : 25 May 2026 11:12 AM (IST)
Tags :
Laxmikant Pyarelal Laxmikant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 67 Worldwide: 10वें संडे फिर ‘धुरंधर 2’ ने दुनियाभर में रच दिया इतिहास, 18सौ करोड़ के हुई पार, बना डाला इतना बड़ा रिकॉर्ड
10वें संडे फिर ‘धुरंधर 2’ दुनियाभर में रच दिया इतिहास, 18सौ करोड़ के हुई पार, बना डाला इतना बड़ा रिकॉर्ड
बॉलीवुड
मदर इंडिया के सेट पर आग से बचाना महज एक बहाना था, नरगिस की इस 'एक आदत' पर दिल हार बैठे थे सुनील दत्त
मदर इंडिया की आग तो बस अफवाह थी, जानें क्यों नरगिस के प्यार में इस हद तक दीवाने हो गए थे सुनील दत्त?
बॉलीवुड
Cannes 2026: फैंस से बातचीत कर रही थीं ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या ने कर दिया ऐसा रिएक्ट, वीडियो हुई वायरल
कान्स 2026: फैंस से बातचीत कर रही थीं ऐश्वर्या राय, बेटी आराध्या ने कर दिया ऐसा रिएक्ट, वीडियो वायरल
बॉलीवुड
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
Advertisement

वीडियोज

US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
US-Israel-Iran War: ट्रंप के शांति समझौता संकेत से कच्चे तेल में बड़ी गिरावट! | US Oil Crash
Petrol-Diesel Price Hike: पेट्रोल पंप पर मीटर देखकर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Petrol-Diesel Price Hike:पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर भड़के लोग | Breaking | PM Modi Appeal
Kedarnath Yatra 2026 :धाम में भारी अव्यवस्था! VIP कल्चर के चक्कर में आम भक्तों का फूटा गुस्सा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'इंडिया आउट' के बावजूद भारत ने मालदीव को पानी पिलाया, थरूर ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा
'इंडिया आउट' के बावजूद भारत ने मालदीव को पानी पिलाया, थरूर ने अमेरिका में ऐसा क्या कहा, जिसकी हो रही चर्चा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक पर पलटा, बस की टक्कर से 6 की मौत, कई घायल
महाराष्ट्र के धुले में भीषण सड़क हादसा, डंपर ट्रक पर पलटा, बस की टक्कर से 6 की मौत, कई घायल
विश्व
ट्रंप ने सुबह-सुबह ईरान को दी धमकी! डील पर सस्पेंस के बीच भेजी फाइटर जेट में लगे बम की फोटो
ट्रंप ने सुबह-सुबह ईरान को दी धमकी! डील पर सस्पेंस के बीच भेजी फाइटर जेट में लगे बम की फोटो
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज
इंडिया
Weather Update: भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
भीषण लू की चेतावनी के बीच आज कहां होगी बारिश? दिल्ली-यूपी-बिहार से राजस्थान तक का मौसम जानें
बिजनेस
Milk Price Hike: इस राज्य में 3 रुपए महंगा हुआ सुधा का दूध, दही और पनीर सब के बढ़े दाम
Milk Price Hike: इस राज्य में 3 रुपए महंगा हुआ सुधा का दूध, दही और पनीर सब के बढ़े दाम
ट्रेंडिंग
Viral Video: और कर लो स्केटिंग... रेस्तरां में खाना सर्व कर रहे वेटर का बिगड़ा बैलेंस और हो गया सत्यानाश
और कर लो स्केटिंग... रेस्तरां में खाना सर्व कर रहे वेटर का बिगड़ा बैलेंस और हो गया सत्यानाश
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget