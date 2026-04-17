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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराशि खन्ना के सेट पर हुई चोरी, स्टाफ ने वैनिटी वैन से चुराए 50,000! शूटिंग के बीच मचा हड़कंप

राशि खन्ना के सेट पर हुई चोरी, स्टाफ ने वैनिटी वैन से चुराए 50,000! शूटिंग के बीच मचा हड़कंप

Raashii Khanna Film Set Incident: राशि खन्ना के फिल्म सेट पर चोरी की घटना से हलचल मच गई है. वैनिटी वैन के किसी एक शख्स ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है, जिससे सेट की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 17 Apr 2026 09:38 PM (IST)
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फिल्म सेट पर जहां शूटिंग होती है, वहीं कभी-कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जो सभी को चौंका देती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस राशि खन्ना के सेट से ऐसी ही एक खबर सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया है. बताया जा रहा है कि शूटिंग के समय उनकी वैनिटी वैन का एक स्टाफ चोरी करते हुए पकड़ा गया. इस घटना के बाद सेट पर कुछ समय के लिए हलचल मच गई थी, जिससे माहौल बिगड़ गया.

वैनिटी वैन में हुई चोरी 

सूत्रों के मुताबिक, आरोपी स्टाफ ने करीब 50,000 रुपये चुराने की कोशिश की थी. जैसे ही ये बात सामने आई, सेट पर मौजूद सिक्योरिटी टीम ने तुरंत कार्रवाई की. बताया जा रहा है कि उसे पकड़ लिया गया और मौके पर ही उसे सेट से बाहर कर दिया गया. इस तरह की घटना से सिर्फ शूटिंग का माहौल ही नहीं बिगड़ा, बल्कि इंडस्ट्री की इमेज पर भी असर पड़ा है. हालांकि, जब इस मामले में राशि खन्ना की टीम से कॉन्टैक्ट किया गया, तो उन्होंने अलग ही बात कही. उनके टीम के अनुसार, ये पैसा राशि खन्ना का नहीं, बल्कि उनके मैनेजर का था, जो चोरी हुआ था. लेकिन एक्ट्रेस की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

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राशि खन्ना का वर्कफ्रंट 

वर्कफ्रंट की बात करें तो राशि खन्ना आने वाले समय में निर्देशक अनीस बज्मी की फिल्म में नजर आने वाली हैं. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार और विद्या बालन भी लीड रोल में दिखेंगे. फैंस को उनकी अगली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है और उम्मीद है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन करेगी. इससे पहले राशि खन्ना फिल्म 'उस्ताद भगत सिंह' में पवन कल्याण के साथ नजर आई थी, जिसने बॉक्स ऑफिस कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया था. खबरों के मुताबिक, फिल्म को 150 करोड़ रुपये में बनाया गया था, लेकिन इसने पूरे थिएट्रिकल रन में 72.38 करोड़ की कमाई की थी और फ्लॉप साबित हुई.

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Published at : 17 Apr 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Anees Bazmee Raashii Khanna
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