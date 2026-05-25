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हिंदी न्यूज़बिजनेसLPG Subsidy New Rule: इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी, अकाउंट में पैसे आने हो जाएंगे बंद, जानें जून में लगा नया नियम

LPG Subsidy New Rule: इन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी, अकाउंट में पैसे आने हो जाएंगे बंद, जानें जून में लगा नया नियम

LPG Subsidy New Rule: आजकल गैस सिलेंडर की काफी ज्यादा परेशानी है. साथ ही सरकार के नए नियम लोगों को कंफ्यूज भी कर रहे हैं. यहां से जानें कि अब सब्सिडी को लेकर क्या नया ऐलान हुआ है.

By : सृष्टि | Updated at : 25 May 2026 11:44 AM (IST)
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LPG Subsidy New Rule: गैस सिलेंडर को लेकर वैसे ही देशभर में काफी ज्यादा परेशानी चल रही है. जिनका कनेक्शन है उन्हें तो फिर भी एक तय समय सीमा पर सिलेंडर मिल जाता है लेकिन जिनके पास कनेक्शन नहीं और वो वेंडर से ब्लैक में इसे खरीदते हैं तो उन्हें अब सिलेंडर मिल नहीं रहा है और जब मिलता है तो दोगुने- चौगुने दामों पर मिलता है. वहीं, गैस सिलेंडर के साथ मिलने वाली सब्सिडी पर भी काफी सारे नियम लगाए गए है. अब हाल ही में एक नए खबर आई है, जिससे अनुसार जून के महीने बहुत सारे लोगों को अब सब्सिडी मिलेगी ही नहीं. ये कौन लोग हैं और क्यों अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे, ये आप यहां से जान सकते हैं. साथ ही यहां इस समस्या से निपटने का तरीका भी बताया गया है.

क्या है नया नियम?
नए सरकारी नियम के अनुसार, अब गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं को सब्सिडी पाने के लिए ई-केवाईसी कराना होगा. जिनका भी ई- केवाईसी नहीं होगा, उनकी सब्सिडी रोक दी जाएगी. ई-केवाईसी कराने की आखिरी तारीख भी 30 जून ही है. 

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किन लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी?
जिन ग्राहकों का गैस खाता आधार के साथ लिंक नहीं होगा, उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी. वहीं, 30 जून तक ई-केवाईसी होनी है तो जिनकी भी ई-केवाईसी अधूरी होगी उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी.

कैसे करना है ई-केवाईसी?
ई-केवाईसी करने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल से गैस कनेक्शन के एप जैसे IndianOil One या HP Pay पर जाना है. जब एप पर लॉन इन हो जाए तो री- केवाईसी पर क्लिक करें. फिर मोबाइल कैमरे से अपना चेहरा स्कैन करें. ऐसा करने से यूआईडीएआई आपके चेहरे का मिलान करके आपकी ई-केवाईसी प्रक्रिया को बिना किसी कागजी झंझट के तुरंत पूरा कर देती है.

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अगर ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं कर सकते तो क्या करें?
अगर आप ऑनलाइन ई-केवाईसी नहीं कर पा रहे हैं तो अपने नजदीक के किसी भी गैस डिस्ट्रीब्यूटर या गैस एजेंसी के पास जाएं. साथ में अपना आधार कार्ड, गैस कनेक्शन पासबुक और मोबाइल रखें. वहां पर एक कर्मचारी आपका फिंगरप्रिंट लेगा और ई-केवाईसी तुरंत हो जाएगी.

About the author सृष्टि

'एबीपी नेटवर्क' में सीनियर कॉपी-एडिटर के तौर पर काम कर रहीं सृष्टि का डिजिटल मीडिया में 4 सालों से अधिक का अनुभव है.बिजनेस, एंटरटेनमेंट, धर्म, लाइफस्टाइल और यात्रा सेक्शन में लेखन, इंटरव्यू और विश्लेषण इनकी विशेषज्ञता है.सीसीएसयू से मास कम्युनिकेशन में स्नातक कर चुकीं सृष्टि ने अपने करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स के साथ की थी, जिसके बाद वो 2.5 साल तक टाइम्स नाउ नवभारत का हिस्सा भी रहीं.फाइनेंस के साथ फिल्मी कीड़ा होना न केवल इनका पेशा बल्कि हिस्सा है.
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Published at : 25 May 2026 11:44 AM (IST)
Tags :
Business News LPG Subsidy LPG 
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