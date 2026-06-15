उर्मिला मातोंडकर का तलाक क्यों हुआ था? एक्स-हसबैंड मोहसिन से उम्र में 10 साल हैं बड़ी

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडउर्मिला मातोंडकर का तलाक क्यों हुआ था? एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर से उम्र में 10 साल बड़ी हैं एक्ट्रेस

उर्मिला मातोंडकर का तलाक क्यों हुआ था? एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर से उम्र में 10 साल बड़ी हैं एक्ट्रेस

Urmila Matondkar Divorce Reason: उर्मिला मातोंडकर के एक्स हस्बैंड मोहसिन अख्तर ने तलाक के दो साल बाद दूसरी शादी कर ली है. इसी बीच चलिए ये जानते हैं कि उर्मिला और मोहसिन का तलाक क्यों हुआ था?

By : संदीप मेहरा | Updated at : 15 Jun 2026 12:14 PM (IST)
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Urmila Matondkar Divorce Reason: जिस तरह 90 के दशक की एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की प्रोफेशनल लाइफ उतार-चढ़ाव भरी रही है, वैसा ही दौर उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी देखा है. 90 के दशक में कई शानदार फिल्मों में नजर आईं उर्मिला 52 साल की उम्र में भी सिंगल घूम रही हैं. हालांकि आपको बता दें कि उन्होंने मोहसिन अख्तर से 10 साल पहले शादी की थी. लेकिन, बाद में तलाक हो गया था. आइए जानते हैं कि आखिर मोहसिन और उर्मिला की दूसरी शादी क्यों टूटी थी?

मोहसिन ने तलाक के 2 साल बाद फिर बसाया घर

सबसे पहले आपको बता दें कि उर्मिला मातोंडकर के एक्स हस्बैंड मोहसिन अख्तर ने उर्मिला से तलाक के दो साल बाद फिर से घर बसा लिया है. हाल ही में मोहसिन ने दूसरी शादी की है. उनकी बीवी का नाम निधा भट्ट हैं. दोनों की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों के बाद उर्मिला और मोहसिन के तलाक पर चर्चा होना भी लाजमी है.

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एक्स हस्बैंड से 10 साल बड़ी हैं उर्मिला

उर्मिला मातोंडकर की उम्र 52 साल हैं. उनका जन्म 4 फरवरी 1974 को मुंबई में हुआ था. वहीं मोहसिन अख्तर करीब 42 साल के हैं. उर्मिला अपने एक्स हसबैंड से उम्र में करीब 10 साल बड़ी हैं. मोहसिन से उर्मिला ने साल 2016 में 42 साल की उम्र में शादी की थी. हालांकि ये रिश्ता लंबा नहीं चल पाया और 2024 में दोनों की राहें तलाक के साथ जुदा हो गई थीं.

क्यों टूटी थी उर्मिला मातोंडकर की शादी?

सितंबर 2024 में खबरें आई थीं कि उर्मिला ने मोहसिन से तलाक के लिए मुंबई की एक अदालत में अर्जी दी थी. तब बताया गया था कि तलाक की अर्जी वो चार महीने पहले ही दे चुकी थीं. हालांकि दोनों के तलाक की कोई खास वजह अब तक सामने नहीं आ पाई है. वहीं दोनों ने भी कभी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा. लेकिन रिपोर्ट्स में ये जिक्र जरूर किया गया है कि ये तलाक आपसी सहमति से नहीं हुआ था. 

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सियासत डेली की रिपोर्ट के मुताबिक जब तलाक की अर्जी देने की खबरें आई थीं उस वक्त Reddit पर एक यूजर ने दावा किया था कि मोहसिन और उनका परिवार एक्ट्रेस पर अपने बिजनेस के लिए अपनी प्रॉपर्टी बेचने का दबाव डाल रहा था और इस वजह से उनके बीच झगड़ा भी हुआ था. इनके अलावा तलाक के संभावित कारण में दोनों के बीच मतभेद और उम्र में 10 साल का बड़ा अंतर भी शामिल हो सकता है.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Urmila Matondkar Mohsin Akhtar
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