उर्मिला मातोंडकर के एक्स-हसबैंड मोहसिन अख्तर ने एक्ट्रेंस संग तलाक के दो साल बाद दूसरी शादी कर ली है. मोहसिन ने इंस्टाग्राम पर रविवार को निकाह की तस्वीरें शेयर कीं और बताया कि उन्होंने निधा भट्ट से शादी कर ली है. इसी के साथ उन्होंने अपनी दुल्हन का चेहरा भी रिवील कर दिया.

उर्मिला मातोंडकर के एक्स पति ने दी दूसरी शादी

उर्मिला के एक्स पति मोहसिन ने इंस्टाग्राम पर अपने निकाह की कई तस्वीरें शेयर की हैं. तस्वीरो में मोहसिन की पत्नी निधा भट्ट व्हाइट और गोल्डन कलर के शादी के जोड़े में नजर आ रही हैं. वहीं मोहसिन भी व्हाइट कलर की शेरवानी में जंच रहे हैं. एक तस्वीर में मोहसिन अपनी दुल्हन को रिंग पहानते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं तस्वीर में दोनों निकाहनामे पर साइन करते हुए भी दिख रहे हैं.

साथ ही एक इमोशनल नोट में, उन्होंने दोबारा प्यार मिलने और अपनी पत्नी के साथ एक नया सफ़र शुरू करने के लिए आभार जताया. उन्होंने लिखा है, “नेक इरादे, सच्चा प्यार और सब्र और शुक्र से भरा दिल. अपनी रूह को पाक रखें, सफ़र में खुद को हील करें और भरोसा रखें कि अल्लाह की लिखी कहानी हमेशा बेहतर होती है. सही समय पर, मेरी खूबसूरत पत्नी निधि भट्ट , उन्होंने मुझे तुम्हारी सच्चाई का तोहफ़ा दिया और मुझ पर अपनी नेमत बरसाई. तुम मेरी ज़िंदगी में रोशनी लेकर आईं. ढेर सारा प्यार.”

View this post on Instagram A post shared by Mohsin Akhtar (@mohsinakh)

उन्होंने आगे कहा, "और थैंक्यू मौजी, दुनिया के दूसरी तरफ से मेरा ख्याल रखने के लिए आपका शुक्रिया. मुझे पता है कि यह आपका आशीर्वाद और मेरे लिए आपका प्यार ही है जो इस तरह मुझ तक पहुंचा. आज मुझे पता है कि आपको ज़्यादा शांति मिलेगी. मैं आपको जितना सोच सकता हूं, उससे कहीं ज़्यादा याद करता हूं और आपसे प्यार करता हूं. हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा."

मोहसिन और उर्मिला का 2024 में हुआ था तलाक

बता दें कि मोहसिन की पहली शादी एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर से हुई थी. उनकी शादी में दिक्कतों की खबरें सबसे पहले 2024 में सामने आईं. उस साल सितंबर में, उनके करीबी एक सूत्र ने बताया था कि उर्मिला ने मुंबई की अदालत में तलाक की अर्जी दी है. उर्मिला और मोहसिन ने 4 फरवरी, 2016 में एक इंटीमेट वेडिंग की थी. उस समय, उनकी शादी काफी चर्चा में रही थी, क्योंकि न सिर्फ़ यह अलग-अलग धर्मों के लोगों के बीच हुई थी, बल्कि दोनों की उम्र में 10 साल का अंतर भी था. हालांकि, लगभग एक दशक तक चली शादी के दौरान उनके रिश्ते में खटास आ गई.

ये भी पढ़ें:-Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 3: 'भारत भाग्य विधाता' की कमाई में संडे को आई तेजी, क्या वसूल पाएगी 45 करोड़ की लागत?

कौन हैं उर्मिला के एक्स पति मोहसिन खान?

मोहसिन खान कश्मीर के बिज़नेसमैन और मॉडल हैं. उनकी उर्मिला से पहली मुलाकात 2014 में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​की भतीजी की शादी में हुई थी. 2016 में जब उन्होंने शादी की, तो मनीष उन कुछ खास लोगों में से एक थे जो उनकी निजी शादी में शामिल हुए थेय उर्मिला और मोहसिन ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के दर्शन किए और उसके बाद निकाह किया था.

ये भी पढ़ें:-Sunday Box Office: संडे को फिर 'पेद्दी' ने लूटा बॉक्स ऑफिस, 'मैं वापस आऊंगा' ने कंगना और मनोज की फिल्मों को छोड़ा पीछे, जानें- कलेक्शन