राम गोपाल वर्मा का नाम बॉलीवुड के उन निर्देशकों की लिस्ट में शामिल है, जिन्होंने अपनी बेहतरीन फिल्मों से इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. उनकी गिनती बॉलीवुड के टॉप फिल्ममेकर्स में होती है. डायरेक्टर 7 अप्रैल को अपना 64वां बर्थडे मनाएंगे. राम गोपाल वर्मा की फिल्मों के साथ-साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी खूब चर्चा में रही. उनका नाम इंडस्ट्री की कई हसीनाओं के साथ जोड़ा गया, लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी, वह थीं उर्मिला मातोंडकर. कहा जाता है कि राम गोपाल की वजह से ही उर्मिला को शोहरत मिली और जब दूरियां आ गईं तो उन्हीं की वजह से उर्मिला का करियर तबाह हो गया.

राम गोपाल वर्मा की पहली हिंदी फिल्म हुई सुपरहिट

राम गोपाल वर्मा ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्म 'शिवा' से की थी. इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली हिंदी फिल्म 'रंगीला' थी, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. इस फिल्म के हीरो आमिर खान और हीरोइन उर्मीला मातोंडकर थीं. इसके बाद राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर की जोड़ी ने बॉलीवुड को कई हिट फिल्में दीं, जिनमें 'दौड़', 'सत्या' और 'प्यार तूने क्या किया' शामिल हैं. इन फिल्मों की सफलता ने एक ओर जहां राम गोपाल वर्मा को इंडस्ट्री के दिग्गज निर्देशकों की लिस्ट में शामिल कर दिया, वहीं दूसरी ओर उर्मिला भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गईं.

11 साल छोटी उर्मिला के प्यार में पड़े राम गोपाल वर्मा!

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राम गोपाल वर्मा और उर्मिला के बीच फिल्म 'रंगीला' की शूटिंग के दौरान नजदीकियां बढ़ने लगी थीं. शादीशुदा होने के बावजूद निर्देशक 11 साल छोटी उर्मिला के प्यार में पड़ गए थे. जब यह खबर राम गोपाल वर्मा की पत्नी के कानों में पड़ी तो विवाद बढ़ता चला गया.

कहा जाता है कि रत्ना गुस्से में इतना तमतमा गई थीं कि उन्होंने उर्मिला को थप्पड़ जड़ दिया था. इस घटना के कुछ समय बाद राम गोपाल वर्मा और उनकी पत्नी का तलाक हो गया, वहीं उर्मिला मातोंडकर ने भी करियर बचाने के लिए इस रिश्ते को खत्म कर दिया.

जब निर्देशक ने की थी राम गोपाल वर्मा की तारीफ

जूम टीवी को दिए एक इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने उर्मिला की तारीफ करते हुए कहा था, 'मुझे लगता है कि वो सबसे वर्सेटाइल एक्ट्रेस हैं, इसीलिए मैंने उनके साथ इतनी सारी फिल्मों में काम किया. मैंने अमिताभ बच्चन के साथ ज्यादा काम किया है, लेकिन कोई इस बारे में बात नहीं करता. उनके इर्द-गिर्द होने वाली बातचीत ही सिस्टम और सोशल मीडिया के काम करने का तरीका है.'

बता दें कि राम गोपाल वर्मा 7 अप्रैल को अपना बर्थडे मनाएंगे.

विक्की ललवानी के साथ बातचीत में उर्मिला के साथ अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का सच बताते हुए निर्देशक ने कहा था, 'अगर इस बात में सच्चाई होती तो मैं क्यों इसे अपनाने से इनकार करता? इस बात से पीछे नहीं हटता. आज 28 साल बीत चुके हैं. मुझे ये बातें करना पसंद नहीं है.'

'पुलिस स्टेशन में भूत' लेकर आ रहे राम गोपाल वर्मा



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वर्क फ्रंट की बात करें तो राम गोपाल वर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'पुलिस स्टेशन में भूत' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में मनोज बाजपेयी, राम्या कृष्णन और जेनेलिया देशमुख नजर आएंगी. यह एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है. फिलहाल फिल्म की शूटिंग चल रही है. इसके अलावा वो आदित्य धर के साथ सिंडिकेट में भी काम करेंगे.