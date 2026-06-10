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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडAlpha Teaser: उदय चोपड़ा की दमदार वापसी, 'अल्फा' के क्रेडिट्स में दिखा एक्टर का नाम, संभाली ये जिम्मेदारी

Alpha Teaser: उदय चोपड़ा की दमदार वापसी, 'अल्फा' के क्रेडिट्स में दिखा एक्टर का नाम, संभाली ये जिम्मेदारी

Uday Chopra: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर उदय चोपड़ा दमदार अंदाज में वापसी करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने आलिया भट्ट की फिल्म 'अल्फा' की कहानी लिखी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: Diksha Sharma | Updated at : 10 Jun 2026 04:45 PM (IST)
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Uday Chopra: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर उदय चोपड़ा पिछले लंबे समय से लाइमलाइट से दूर हैं. उन्होंने 2000 में आई फिल्म 'मोहब्बतें' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी. उन्हें आखिरी बार शाहरुख खान की फिल्म 'कल हो ना हो' में देखा गया था. अब यश चोपड़ा के बेटे उदय चोपड़ा बॉलीवुड में दमदार कमबैक करने जा रहे हैं.

क्रेडिट्स में दिखा उदय चोपड़ा का नाम
उदय चोपड़ा ने आलिया भट्ट, बॉबी देओल और शरवरी वाघ जैसे सितारों से सजी फिल्म 'अल्फा' से फिल्मों की दुनिया में वापसी की तैयारी कर ली है. हाल ही में YRF स्पाई यूनिवर्स की इस फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया गया, जिसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल की झलक देखने को मिली. हालांकि, बेहतरीन विज़ुअल्स और रोमांचक दृश्यों के अलावा क्रेडिट्स ने अचानक सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.

उदय चोपड़ा ने लिखी है 'अल्फा' की कहानी
क्रेडिट्स से पता चला कि 'अल्फा' की कहानी उदय चोपड़ा ने लिखी है. इस खबर के सामने आते ही फैंस एक्साइटेड हो गए हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, 'टैलेंट तो जींस में होता है, क्या ये उदय की पर्दे के पीछे वापसी है?' वहीं एक लिखते हैं, 'इतने सालों बाद उदय चोपड़ा का नाम'. एक ने लिखा, 'उन्होंने पिछली बार 'प्यार इम्पॉसिबल' लिखी थी.' एक ने मजाकिया अंदाज में लिखा, 'धूम यूनिवर्स से इंस्पेक्टर अली का कैमियो आने वाला है.'

ये भी पढ़ें:- Alpha Teaser: 'अल्फा' का धांसू टीजर रिलीज, 34वीं मंजिल पर आलिया भट्ट ने खेला खूनी खेल, बॉबी देओल भी छाए

एक कमेंट में लिखा, 'आलिया को छोड़ो... देओल को छोड़ो... स्पाई यूनिवर्स को छोड़ो... शरवरी के न होने को छोड़ो... इस फिल्म का जश्न इस बात के लिए मनाया जाना चाहिए कि इसने लॉर्ड उदय चोपड़ा को लेखक के तौर पर वापस लाया है.' एक और ने लिखा, 'उदय चोपड़ा मेरे भाई की जबरदस्त वापसी हुई है.'

3 जुलाई को रिलीज होगी फिल्म
'अल्फा' के डायरेक्टर शिव रवैल हैं. इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है. इसमें अनिल कपूर भी अहम भूमिका निभाने वाले हैं. ये फिल्म जुलाई, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें:-Batwara 1947 Release Date: अब 'बंटवारा 1947' से गदर मचाएंगे सनी देओल,फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस

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Published at : 10 Jun 2026 04:45 PM (IST)
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