'अल्फा' का धांसू टीजर रिलीज, 34वीं मंजिल पर आलिया ने खेला खूनी खेल, बॉबी भी छाए

Alpha Teaser: बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मच अवेटेड फिल्म 'अल्फा' का धांसू टीजर आ गया है. इसमें आलिया भट्ट और बॉबी देओल के बीच पिता और बेटी का बेहतरीन और मजबूत रिश्ता नजर आ रहा है. आलिया अपने एक्शन अवतार से फैंस का दिल जीत रही हैं तो वहीं बॉबी देओल उन्हें इसके लिए ट्रेनिंग देते हुए नजर आ रहे हैं. यशराज फिल्म्स ने 1 मिनट 55 सेकंड लंबा ये टीजर अपने यूट्यूब चैनल से जारी किया है.

आलिया के एक्शन अवतार ने जीता दिल

बड़े पर्दे पर हमेशा प्यार और मोहब्बत के रंग बिखेरने वाली आलिया भट्ट अल्फा में एक अलग और नए अंदाज में नजर आएंगी. उनकी इस फिल्म का ऐलान होने के बाद से ही फैंस इसके लिए एक्साइटेड थे और अब इसका दमदार टीजर देखने के बाद फैंस और एक्साइटेड हो गए हैं. वहीं 'एनिमल' में धूम मचाने के बाद बॉबी देओल अब स्पाई यूनिवर्स में धमाल मचाते हुए दिखेंगे. इसमें आलिया उनके नक्शेकदम पर चलते हुए जबरदस्त एक्शन सीन्स से फैंस को हैरान कर रही हैं.

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बॉबी देओल ने दी आलिया को ट्रेनिंग

टीजर की शुरुआत में बॉबी देओल और आलिया भट्ट किसी होटल में बैठे हुए नजर आते हैं. आलिया फिल्म में अल्फा नाम का ही किरदार निभा रही हैं. उन्हें बचपन से ही 'अल्फा' नाम के एक सीक्रेट प्रोग्राम से रूबरू कराया जाता है और इसके लिए बॉबी उन्हें तगड़ी और कड़ी ट्रेनिंग देते हैं.

34वीं मंजिल पर खेला खूनी खेल

कहानी आलिया के किरदार के इर्द-गिर्द घूमती है. जब अल्फा 18 साल की होती है तो उन्हें बॉबी एक एड्रेस कार्ड गिफ्ट में देते हैं. जिसमें 34वीं मंजिल और 3418 फ्लैट नंबर लिखा हुआ होता है. आलिया उनसे पूछती हैं कि वहां करना क्या है? फिर बॉबी कहते हैं वहीं जिसकी मैंने तुझे ट्रेनिंग दी है. इसके बाद आलिया निकल पड़ती है अपने पहले मिशन पर. 34वीं मंजिल पर वो दुश्मनों से लोहा लेते हुए जमकर हिंसा करती हैं. एक्ट्रेस कभी चाकू से वार करती हैं तो कभी दुश्मन के सिर में गोली उतार देती हैं.

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कब रिलीज होगी 'अल्फा'?

बता दें कि अल्फा यश राज फिल्म्स के स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड वाली फिल्म है. इसमें आलिया और बॉबी देओल के साथ शरवरी वाघ और अनिल कपूर जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. शिव रवैल के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 3 जुलाई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.