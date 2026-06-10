एक्टर-पॉलिटिशियन कंगना रनौत 'भारत भाग्य विधाता' से बड़े पर्दे पर कमबैक करने जा रही हैं. इस फिल्म की काफी चर्चा हो रही है. वहीं रिलीज़ से पहले ही 'भारत भाग्य विधाता' को शानदार रिव्यू मिला है. हाल ही में राजधानी दिल्ली में एक खास इवेंट में इस फ़िल्म की स्क्रीनिंग हुई, जिसमें दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता भी पहुंची थीं. 'भारत भाग्य विधाता' को देखने के बाद सीएम रेखा ने इसका फर्स्ट रिव्यू भी शेयर किया है.

दिल्ली की सीएम ने शेयर किया 'भारत भाग्य विधाता' का फर्स्ट रिव्यू

मंगलवार को दिल्ली में कंगना की फ़िल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग हुई थी. इस स्क्रीनिंग में फ़िल्म इंडस्ट्री के लोगों, नेताओं और दूसरे मेहमानों समेत कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हुईं. इनमें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी थीं, जो फ़िल्म देखने के लिए वहां पहुंची थीं. स्क्रीनिंग के बाद, दिल्ली की सीएम ने कंगना की अपकमिंग फ़िल्म की जमकर तारीफ़ की. उन्होंने फ़िल्म को "शानदार" बताया और इसमें दिखाए गए साहस, त्याग और इंसानियत की सराहना की. फ़िल्म की कहानी कहने के अंदाज से प्रभावित होकर उन्होंने इसे दिल्ली में टैक्स-फ़्री करने की बात भी कही.

रेखा गुप्ता ने रिव्यू शेयर करते हुए कहा, "भारत भाग्य विधाता' एक बेहतरीन फ़िल्म है और यह एक बहुत ही अहम विषय पर बनी है. फ़िल्म बताती है कि समर्पण, सेवा और देशभक्ति सिर्फ़ वर्दी पहनने वालों तक ही सीमित नहीं है. यह भावना हमारे देश के हर नागरिक के अंदर होती है और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हर भारतीय देश की मदद के लिए आगे आता है. मैं लोगों से यह फ़िल्म देखने की अपील करूंगी, मैं यह भी बताना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार इस फ़िल्म को शहर में टैक्स-फ़्री करेगी ताकि हर नागरिक 'भारत भाग्य विधाता' देख सके."

#WATCH | Delhi: Chief Minister Rekha Gupta attends the red carpet premiere of the Hindi film 'Bharat Bhhagya Viddhaata' at PVR ECX, Chanakyapuri.



CM Rekha Gupta says, "Bharat Bhhagya Viddhaata', a magnificent movie... Words fail me when trying to describe the film... Together,… pic.twitter.com/KGvWIihNs1 — ANI (@ANI) June 9, 2026

ये भी पढ़ें:-Batwara 1947 Release Date: अब 'बंटवारा 1947' से गदर मचाएंगे सनी देओल,फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस

रेखा गुप्ता ने कंगना रनौत के लिए क्या कहा?

कंगना का खास ज़िक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, "कंगना रनौत संसद में एक मज़बूत आवाज़ हैं, जो सिनेमा और भारत के लोगों की बेहतरी के लिए लड़ती रहती हैं, वह न सिर्फ़ संसद में, बल्कि स्क्रीन पर भी अपनी राय रखती हैं, मैं दिल से उस कलाकार और कंगना को ऐसी कहानियाँ चुनने के लिए बधाई देना चाहती हूं,"

रेखा गुप्ता ने स्क्रीनिंग की तस्वीरें भी कीं शेयर

दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर स्क्रीनिंग की तस्वीरें भी शेयर कीं. उन्होंने हिंदी में कैप्शन लिखा, "मशहूर एक्ट्रेस और सांसद सुश्री कंगना रनौत जी की फिल्म 'भारत भाग्य विधाता' उन बहादुर डॉक्टरों, नर्सों और हेल्थकेयर वर्कर्स के साहस, सेवा की भावना और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दमदार तरीके से दिखाती है, जिन्होंने मानवता की सेवा के लिए खुद को समर्पित कर दिया. कंगना जी की असरदार एक्टिंग फिल्म की भावनाओं और संदेश को बखूबी पहुंचाती हैं. ऐसी फिल्में समाज में सेवा, संवेदनशीलता और कर्तव्य के मूल्यों को मजबूत करती हैं. पूरी टीम को दिल से शुभकामनाएं."

प्रख्यात अभिनेत्री एवं सांसद सुश्री कंगना रनौत जी की फिल्म ‘भारत भाग्य विधाता’ 26/11 के आतंकी हमले के दौरान मानवता की सेवा में समर्पित उन जांबाज डॉक्टरों, नर्सों और स्वास्थ्यकर्मियों के साहस, सेवा भाव और कर्तव्यनिष्ठा को सशक्त रूप से प्रस्तुत करती है।



कंगना जी का प्रभावशाली… pic.twitter.com/2Ob2MzfnX1 — Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 9, 2026

कंगना ने दिल्ली की सीएम का जताया आभार

स्क्रीनिंग के बाद, कंगना ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से फिल्म को मिली गर्मजोशी भरी तारीफ पर खुशी जताई, एक्ट्रेस ने कहा, "जब मैंने उन्हें इस स्क्रीनिंग के लिए इनवाइट करने के लिए फोन किया, तो उन्होंने तुरंत हां कह दिया, और मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी. "

‘भारत भाग्य विधाता' के बारे में

कामा हॉस्पिटल के टेंशन से भरे माहौल पर बेस्ड ये फ़िल्म उन नर्सों और वार्ड बॉयज की कहानी बताती है, जो 26/11 के भयानक हमलों के दौरान देश के गुमनाम रक्षक बने थे. कंगना ने एक स्टाफ़ नर्स का किरदार निभाया है, जो एक ऐसे हेल्थकेयर वर्कर की भूमिका में हैं जिनके योगदान पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाता. ‘भारत भाग्य विधाता' में कंगना रनौत के अलावा गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेरडे, आशा शेलार, सुहिता थत्ते, रसिका अघासे, आदित्य मिश्रा और ज़ाहिद खान ने अहम रोल प्ले किया है. इसे मनोज तापड़िया ने लिखा और डायरेक्ट किया है. यह फ़िल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

ये भी पढ़ें:-Peddi BO Day 6: मंगलवार को राम चरण की 'पेद्दी' की कमाई को लगा झटका, सिंगल डिजिट में किया कलेक्शन, जानें- 200 करोड़ से रह गई कितनी दूर?