सनी देओल -प्रीति जिंटा की 'बंटवारा 1947' की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047मौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBatwara 1947 Release Date: अब 'बंटवारा 1947' से गदर मचाएंगे सनी देओल, फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस

Batwara 1947 Release Date: अब 'बंटवारा 1947' से गदर मचाएंगे सनी देओल, फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस

Batwara 1947 Release Date: सनी देओल और प्रीति जिंटा की मच अवेटेड फिल्म 'बंटवारा 1947' की पहली झलक आज सामने आ गई है. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 09 Jun 2026 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

सनी देओल ने इस साल बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. वहीं फैंस एक्टर की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 का इंतजार कर रहे हैं. फाइनली सनी ने आज अपने इंस्टा पर फिल्म की पहली झलक शेयर कर दी है. बड़ी बात ये है कि महीनों की अटकलों के बाग फिल्म का टाइटल भी चेंज कर दिया गया है और अब ये बंटवारा 1947 के नाम से सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसी के साथ फिल्म की  रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है.

'बंटवारा 1947' की पहली झलक और रिलीज डेट अनाउंस
आखिरकार राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बंटवारा 1947' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है.  इस पीरियड ड्रामा फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी, करण देओल, अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. आमिर खान प्रोडक्शंस की यह फिल्म बंटवारे के दौर की उथल-पुथल भरे बैकग्रांउंड पर बेस्ड है. फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ डेट भी अनाउंस कर दी है. जिसके मुताबिक ये 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aamir Khan Productions (@aamirkhanproductions)

ये भी पढ़ें-Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai BO Day 4: 'है जवानी तो इश्क होना है' की मंडे टेस्ट में हवा हुई टाइट, चादिनों में बस इतनी हुई कमाई

'बंटवारा 1947' के पहले प्रोमो में सनी देओल एक दमदार और जोशीले अंदाज़ में जलती हुई मशाल थामे नज़र आ रहे हैं. उनके पीछे प्रीति ज़िंटा, करण देओल और खुशी हज़ारे खड़े दिख रहे हैं, जिनके चेहरों पर साफ़ तौर पर डर और बेचैनी नजर आ रही है. एक और झलक में शबाना आज़मी का भी पहला लुक दिखाया गया है. पहली झलक में ए.आर. रहमान का दिल को छू लेने वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है. सीन्स के इमोशनल असर को और गहरा करता है.  पहला लुक टीज़र शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "नफ़रत और डर के माहौल में, उन्होंने हिम्मत का रास्ता चुना. 14 अगस्त 2026 से सिनेमाघरों में बंटवारा1947 देखें."

'बंटवारा 1947' के बारे में
'बंटवारा 1947' एक अपकमिंग पीरियड ड्रामा फ़िल्म है, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. 1947 में भारत के बंटवारे के समय पर आधारित इस फ़िल्म में सनी देओल, प्रीति ज़िंटा, शबाना आज़मी, करण देओल, अली फ़ज़ल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और अन्य कलाकार शामिल हैं. शुरू में इस फ़िल्म का नाम 'लाहौर 1947' था, जिसे बाद में बदलकर 'बंटवारा 1947' कर दिया गया. यह फ़िल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर बेस्ड है. इसका म्यूजिक ए. आर. रहमान ने दिया है और गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं. शुरू में इसे 2025 में रिलीज़ करने की प्लानिंग थी, लेकिन पोस्ट-प्रोडक्शन के काम के कारण इसे टाल दिया गया. अब यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 को यानी स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

'बंटवारा 1947' का 'आवारापन 2' से होगा क्लैश 
'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर  मुकाबला इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से होगा. 

ये भी पढ़ें:-shraddha Kapoor Upcoming Films: बॉक्स ऑफिस होगा ‘स्त्री’ का राज, इन 5 फिल्मों से 2026-27 में धमाल मचाएंगी श्रद्धा कपूर

 

और पढ़ें
Published at : 09 Jun 2026 02:14 PM (IST)
Tags :
Sunny Deol Preity Zinta Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Batwara 1947 Release Date: अब 'बंटवारा 1947' से गदर मचाएंगे सनी देओल, फिल्म की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस
सनी देओल -प्रीति जिंटा की 'बंटवारा 1947' की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस
बॉलीवुड
Peddi BO Day 5 Worldwide: पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूट लिया बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म, 'करुप्पु' को भी दी मात
पेद्दी' ने दुनियाभर में 5 दिनों में लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की सबसे बड़ी साउथ इंडियन फिल्म
बॉलीवुड
Tumbadchi Manjula Day 3 BO: 6 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी फिल्म ने 3 दिन में ही कर ली बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस धमाका
6 करोड़ के बजट में बनी इस मराठी फिल्म ने 3 दिन में ही कर ली बंपर कमाई, बॉक्स ऑफिस धमाका
बॉलीवुड
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
'मुझे मर्द पसंद हैं...' जेंडर चेंज करा लड़की बनीं अनाया बांगर ने सरेआम किया अपनी सेक्शुअलिटी का एलान
Advertisement

वीडियोज

PoK Protests: PoK में उग्र हुआ प्रदर्शन, पाक सेना को खदेड़ा!| Asim Munir |Shehbaz Sharif | Breaking
PoK Protests: नए वीडियो ने बढ़ाई पाकिस्तान की टेंशन! | Asim Munir | Shehbaz Sharif | Pakistan
Iran-US-Israel War Update: युद्ध रुकते ही ईरानकी ट्रंप को खुली चेतावनी! | Netanyahu | Trump
Khan Sir Controversy: खान सर की गिरफ्तारी पर आई बड़ी खबर! | Patna Coaching Firing | Breaking
गीता मां ने 52 साल की उम्र में सीक्रेट शादी की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, बोलीं-
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, मुजफ्फराबाद से रावलकोट तक विरोध प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे गोले-कारतूस
PoK में शहबाज-मुनीर के खिलाफ बगावत, रावलकोट से मुजफ्फराबाद तक प्रदर्शन, PAK आर्मी ने दागे कारतूस
महाराष्ट्र
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
2029 चुनाव में कौन होगा INDIA का PM फेस, उद्धव ठाकरे गुट ने कर दिया तय? बैठक में उठे ये 2 सवाल
विश्व
ट्रंप ने शी जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, अमेरिका ने अलीबाबा और BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
ट्रंप ने जिनपिंग को दिया बड़ा झटका, US ने अलीबाबा-BYD समेत इन चीनी कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
वैभव सूर्यवंशी फ्लॉप, गायकवाड़ ने सेंचुरी ठोक रचा इतिहास, तिलक वर्मा भी चमके; भारत ने बनाए 277 रन
बॉलीवुड
Bandar BO Day 4: मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
मंडे टेस्ट में बुरी तरह पिटी बॉबी देओल की ‘बंदर’, चार दिनों का कलेक्शन जान लगेगा झटका
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? मुज्तबा जख्मी, खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत और 10 लाख से ज्यादा बेघर
US-ईरान जंग के 100 दिनों में कितनी तबाही? खामेनेई समेत 3,593 लोगों की मौत, अब हालात क्या?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
'PDA की वजह से सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाया', अखिलेश के करीबी नेता ने लगाया बड़ा आरोप
ऑटो
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
इस शख्स के पास है 800 करोड़ रुपये की कार, डिजाइन ऐसा कि देखने के लिए लग जाती है भीड़
ENT LIVE
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
Karisma Kapoor की 'Brown' नहीं छोड़ पाई असर, धीमी रफ्तार बनी सबसे बड़ी कमजोरी
ENT LIVE
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
Madhuri Dixit के नए अवतार ने जीता दिल, 'Maa Behen' बनी मजेदार एंटरटेनर
ENT LIVE
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
'Bandar' में Bobby Deol का नया अवतार, Anurag Kashyap की फिल्म ने छोड़ी गहरी छाप
ENT LIVE
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
Ranveer Singh के समर्थन में आया फैसला, FWICE ने हटाई सभी पाबंदियां
ENT LIVE
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Titan की सफलता के पीछे की कहानी दिखाती है 'Made In India', दिल जीत रही है सीरीज
Embed widget