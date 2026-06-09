सनी देओल -प्रीति जिंटा की 'बंटवारा 1947' की पहली झलक आई सामने, रिलीज डेट भी हुई अनाउंस

सनी देओल ने इस साल बॉर्डर 2 से बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाया. वहीं फैंस एक्टर की अपकमिंग फिल्म लाहौर 1947 का इंतजार कर रहे हैं. फाइनली सनी ने आज अपने इंस्टा पर फिल्म की पहली झलक शेयर कर दी है. बड़ी बात ये है कि महीनों की अटकलों के बाग फिल्म का टाइटल भी चेंज कर दिया गया है और अब ये बंटवारा 1947 के नाम से सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी गई है.

'बंटवारा 1947' की पहली झलक और रिलीज डेट अनाउंस

आखिरकार राजकुमार संतोषी की फिल्म 'बंटवारा 1947' का फर्स्ट लुक सामने आ गया है. इस पीरियड ड्रामा फिल्म में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा, शबाना आज़मी, करण देओल, अली फज़ल और अभिमन्यु सिंह मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. आमिर खान प्रोडक्शंस की यह फिल्म बंटवारे के दौर की उथल-पुथल भरे बैकग्रांउंड पर बेस्ड है. फिल्म के फर्स्ट लुक के साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज़ डेट भी अनाउंस कर दी है. जिसके मुताबिक ये 14 अगस्त, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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'बंटवारा 1947' के पहले प्रोमो में सनी देओल एक दमदार और जोशीले अंदाज़ में जलती हुई मशाल थामे नज़र आ रहे हैं. उनके पीछे प्रीति ज़िंटा, करण देओल और खुशी हज़ारे खड़े दिख रहे हैं, जिनके चेहरों पर साफ़ तौर पर डर और बेचैनी नजर आ रही है. एक और झलक में शबाना आज़मी का भी पहला लुक दिखाया गया है. पहली झलक में ए.आर. रहमान का दिल को छू लेने वाला बैकग्राउंड म्यूज़िक भी है. सीन्स के इमोशनल असर को और गहरा करता है. पहला लुक टीज़र शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, "नफ़रत और डर के माहौल में, उन्होंने हिम्मत का रास्ता चुना. 14 अगस्त 2026 से सिनेमाघरों में बंटवारा1947 देखें."

'बंटवारा 1947' के बारे में

'बंटवारा 1947' एक अपकमिंग पीरियड ड्रामा फ़िल्म है, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया है और आमिर खान प्रोडक्शंस के तहत आमिर खान ने प्रोड्यूस किया है. 1947 में भारत के बंटवारे के समय पर आधारित इस फ़िल्म में सनी देओल, प्रीति ज़िंटा, शबाना आज़मी, करण देओल, अली फ़ज़ल, अभिमन्यु सिंह, खुशी हजारे और अन्य कलाकार शामिल हैं. शुरू में इस फ़िल्म का नाम 'लाहौर 1947' था, जिसे बाद में बदलकर 'बंटवारा 1947' कर दिया गया. यह फ़िल्म असगर वजाहत के मशहूर नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या, ओ जम्या ए नई' पर बेस्ड है. इसका म्यूजिक ए. आर. रहमान ने दिया है और गाने के बोल जावेद अख्तर ने लिखे हैं. शुरू में इसे 2025 में रिलीज़ करने की प्लानिंग थी, लेकिन पोस्ट-प्रोडक्शन के काम के कारण इसे टाल दिया गया. अब यह फ़िल्म 14 अगस्त, 2026 को यानी स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.

'बंटवारा 1947' का 'आवारापन 2' से होगा क्लैश

'बंटवारा 1947' 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही और इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर मुकाबला इमरान हाशमी की फिल्म 'आवारापन 2' से होगा.

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