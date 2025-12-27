हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
60 की उम्र में भी बेहद फिट हैं सलमान खान, जन्मदिन पर फुल सिक्योरिटी के साथ साइकिल लेकर निकले भाईजान

60 की उम्र में भी बेहद फिट हैं सलमान खान, जन्मदिन पर फुल सिक्योरिटी के साथ साइकिल लेकर निकले भाईजान

Salman Khan Spotted: सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी बीच उनकी कई तस्वीरें और विडियोज वायरल हुए जहां एक्टर को साइक्लिंग करते देखा गया. 60 की उम्र में भी ऐसा जोश देख फैंस दंग हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 10:07 PM (IST)
Salman Khan Spotted: सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी बीच उनकी कई तस्वीरें और विडियोज वायरल हुए जहां एक्टर को साइक्लिंग करते देखा गया. 60 की उम्र में भी ऐसा जोश देख फैंस दंग हैं.

सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हुई हैं. इन वायरल पिक्चर्स में एक्टर साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं. अब ये फोटोज वायरल होते ही फैंस के भी लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला शूरू हो गया है. यहां देखें फोटोज.

सलमान खान अपने परिवार के साथ पनवेल स्थित अपने फॉर्महाउस बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच चुके हैं. एक्टर ने बहुत ही अलग अंदाज में अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है.
सलमान खान अपने परिवार के साथ पनवेल स्थित अपने फॉर्महाउस बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए पहुंच चुके हैं. एक्टर ने बहुत ही अलग अंदाज में अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट किया है जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है.
पनवेल स्थित फॉर्महाउस से कई पिक्चर्स वायरल हुए जहां सलमान खान साइकिल राइड करते नजर आ रहे हैं. पैपराजी ने भाईजान को अपने कैमरे में बखूबी कैप्चर किया है.
पनवेल स्थित फॉर्महाउस से कई पिक्चर्स वायरल हुए जहां सलमान खान साइकिल राइड करते नजर आ रहे हैं. पैपराजी ने भाईजान को अपने कैमरे में बखूबी कैप्चर किया है.
