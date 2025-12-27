एक्सप्लोरर
60 की उम्र में भी बेहद फिट हैं सलमान खान, जन्मदिन पर फुल सिक्योरिटी के साथ साइकिल लेकर निकले भाईजान
Salman Khan Spotted: सलमान खान आज अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. इसी बीच उनकी कई तस्वीरें और विडियोज वायरल हुए जहां एक्टर को साइक्लिंग करते देखा गया. 60 की उम्र में भी ऐसा जोश देख फैंस दंग हैं.
सलमान खान के जन्मदिन के मौके पर उनकी कई तस्वीरें वायरल हुई हैं. इन वायरल पिक्चर्स में एक्टर साइकिलिंग करते नजर आ रहे हैं. अब ये फोटोज वायरल होते ही फैंस के भी लाइक्स और कॉमेंट्स का सिलसिला शूरू हो गया है. यहां देखें फोटोज.
Published at : 27 Dec 2025 10:07 PM (IST)
