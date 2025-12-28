प्रियंका चोपड़ा ने बेटी-मां संग एंजॉय की स्नोफॉल, खुशी से उछलती दिखीं मालती मैरी

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा ने बेटी-मां संग एंजॉय की स्नोफॉल, खुशी से उछलती दिखीं मालती मैरी

प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर बर्फबारी एंजॉय करते हुए वीडियोज और फोटोज शेयर किए हैं. उनकी बेटी मालती मैरी भी काफी खुश और एक्साइटेड दिखीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Dec 2025 07:43 AM (IST)
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं. इन दिनों वो बर्फबारी एंजॉय करती दिखीं.

प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर कई सारे फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं. इनमें वो बेटी मालती और मां मधु के साथ दिखीं.
प्रियंका ने इंस्टाग्राम पर कई सारे फोटोज और वीडियोज शेयर किए हैं. इनमें वो बेटी मालती और मां मधु के साथ दिखीं.
प्रियंका ने मां मधु के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. मधु को ग्रे टॉप और जींस में देखा गया.
प्रियंका ने मां मधु के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट किया. मधु को ग्रे टॉप और जींस में देखा गया.
