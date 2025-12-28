एक्सप्लोरर
प्रियंका चोपड़ा ने बेटी-मां संग एंजॉय की स्नोफॉल, खुशी से उछलती दिखीं मालती मैरी
प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर बर्फबारी एंजॉय करते हुए वीडियोज और फोटोज शेयर किए हैं. उनकी बेटी मालती मैरी भी काफी खुश और एक्साइटेड दिखीं.
एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती हैं. इन दिनों वो बर्फबारी एंजॉय करती दिखीं.
Published at : 28 Dec 2025 07:43 AM (IST)
