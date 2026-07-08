हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसिनेमाघरों में बारिश के साथ तबाही लेकर आएगी 'तुम्बाड 2', सोहम शाह के नए पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, फैंस बोले- 'अब इंतजार नहीं हो रहा'

सिनेमाघरों में बारिश के साथ तबाही लेकर आएगी 'तुम्बाड 2', सोहम शाह के नए पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, फैंस बोले- 'अब इंतजार नहीं हो रहा'

Tumbbad 2 Sohum Shah New Post: सोहम शाह की 'तुम्बाड 2' को लेकर फैंस पहले से ही एक्साइटेड हैं. इसी बीच मेकर्स ने एक खास पोस्ट शेयर किया, जिससे सभी और बेचैन हो गए हैं. साथ ही फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Updated at : 08 Jul 2026 01:35 PM (IST)
Preferred Sources

सोहम शाह की मोस्ट अवेटेड हॉरर-फैंटेसी फिल्म 'तुम्बाड' एक बार फिर सुर्खियों में आ गई हैं. रिलीज के बाद फिल्म की कहानी और विजुअल्स ने सिनेमाघरों में दर्शकों को बहुत प्रभावित किया था, जिसके बाद दर्शक इसके दूसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच मेकर्स ने एक तस्वीर शेयर की, जिसने फैंस की बेचैनी बढ़ा दी हैं.

सोहम शाह का नया पोस्ट

हाल ही में सोहम शाह ने एक फोटो शेयर की, जिसमें बारिश के बीच फिल्म की स्क्रिप्ट रखी गई है. साथ ही कैप्शन में लिखा, 'बारिश तो आपको याद है... इस बार उसकी तबाही महसूस होगी.' इस कैप्शन ने दर्शकों को इतना आकर्षित किया कि कमेंट सेक्शन में बाढ़ आ गई. साथ ही फिल्म में आलिया भट्ट की एंट्री की खबरों ने दर्शकों को और उत्साहित कर दिया हैं. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Sohum Shah Films (@sohumshahfilms)

यूजर्स के रिएक्शन 

एक यूजर ने कमेंट कर लिखा, 'आलिया भट्ट की कास्टिंग की अनाउंसमेंट कब होगी? 'तुम्बाड 2 और 3' में उन्हें देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता.' वहीं एक और ने लिखा, 'देवी के रूप में आलिया भट्ट को देखने के लिए इंतजार नहीं हो रहा.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'इस मास्टरपीस के लिए वेट कर रहा हूं.' हालांकि अभी तक मेकर्स ने आलिया की एंट्री की पुष्टि नहीं की है. 

सिनेमाघरों में बारिश के साथ तबाही लेकर आएगी 'तुम्बाड 2', सोहम शाह के नए पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, फैंस बोले- 'अब इंतजार नहीं हो रहा
सिनेमाघरों में बारिश के साथ तबाही लेकर आएगी 'तुम्बाड 2', सोहम शाह के नए पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, फैंस बोले- 'अब इंतजार नहीं हो रहा
सिनेमाघरों में बारिश के साथ तबाही लेकर आएगी 'तुम्बाड 2', सोहम शाह के नए पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, फैंस बोले- 'अब इंतजार नहीं हो रहा

ये भी पढ़ें: Dada The Sourav Ganguly Story: लॉर्ड्स की बालकनी में जर्सी उतारते दिखे राजकुमार राव, गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट

फिल्म के बारे में

बता दें कि जब फिल्म को 2018 में रिलीज किया गया, तो ये दर्शकों को खींच नहीं पाईं. हालांकि जब ये 2024 में दोबारा रिलीज हुई, तो इसने कई रिकॉर्ड तोड़ डाले. पहले पार्ट को बहुत बड़े स्केल और विजन के साथ बनाया गया था. फिल्म की कहानी में बारिश, कीचड़ वाले रास्ते और भयानक सीन्स इसे और रोमांचक बनाते है. वहीं मेकर्स ने कई सालों तक अलग-अलग मानसून में शूटिंग की थी, ताकि दर्शकों को ये रियल लगे. 

अब फिल्म के दूसरे पार्ट से दर्शकों को बहुत उम्मीदें है. फिल्म का दूसरा पार्ट 3 दिसंबर 2027 को रिलीज होगा, जिसे सोहम शाह फिल्म्स के बैनर तले बनाया जा रहा है और इसके निर्देशन की कमान आदेश प्रसाद के हाथ में हैं. वहीं निर्माता डॉ. जयंतीलाल गड़ा की पेन स्टूडियोज से इस फिल्म को बड़े लेवल पर रिलीज किया जाएगा, जो बहुत ही खास होने वाल है. 

ये भी पढ़ें: 'अतीत की दर्दनाक कहानियां सुनाना बंद न करें', Satluj को बैन करने पर गुल पनाग का फूटा गुस्सा, अनुराग कश्यप बोले- 'पायरेटेड वर्जन ही देखो'

और पढ़ें
Published at : 08 Jul 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Nawazuddin Siddiqui Sohum Shah Tumbbad 2 Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सिनेमाघरों में बारिश के साथ तबाही लेकर आएगी 'तुम्बाड 2', सोहम शाह के नए पोस्ट ने बढ़ाई हलचल, फैंस बोले- 'अब इंतजार नहीं हो रहा'
सिनेमाघरों में बारिश के साथ तबाही लेकर आएगी 'तुम्बाड 2', सोहम शाह के नए पोस्ट ने बढ़ाई हलचल
बॉलीवुड
Neetu Kapoor Birthday: 'मेरा दिल, मेरी सब कुछ...', मां नीतू कपूर के जन्मदिन पर बेटी रिद्धिमा ने लुटाया प्यार, शेयर की अनदेखी तस्वीरें
'मेरा दिल, मेरी सब कुछ...', मां नीतू कपूर के जन्मदिन पर बेटी रिद्धिमा ने लुटाया प्यार
बॉलीवुड
Satluj: फिल्म बनने के बाद रोक लगाना पूरी टीम के साथ अन्याय, 'सतलुज' विवाद पर बोले कंवलजीत सिंह
फिल्म बनने के बाद रोक लगाना पूरी टीम के साथ अन्याय, 'सतलुज' विवाद पर बोले कंवलजीत सिंह
बॉलीवुड
Wednesday Box Office Collection Live: दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई आलिया की 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का हाल
Live: दोपहर 1 बजे तक 1 करोड़ भी नहीं कमा पाई'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जंगल' का हाल
Advertisement

वीडियोज

Mumbai Rains: हर तरफ से 'कटा', मुंबई बना टापू! |ABPLIVE
Sansani: ट्रेन के आरक्षित डिब्बे में चलता-फिरता जंगल? | Nagpur
Breaking | Wayanad Landslide | Kerala: वायनाड में पहाड़ से उतरी तबाही! | Rain Alert | ABP News
Ram Mandir Chori Update | Janhit: चंपत ने बताया..चढ़ावा किसने चुराया? | UP News | Ayodhya | SIT
Rain Fury : मानसून की मार,सैलाब ही सैलाब!| Mumbai Weather Red Alert | Flood News | Delhi | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
E20 पेट्रोल पर abp न्यूज़ की पड़ताल, सरकार की खुद की रिपोर्ट में गाड़ियों के पुर्जे बदलने की सलाह
हरियाणा
Gurugram Rains: भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
भारी बारिश के बीच गुरुग्राम पानी-पानी, लोगों को WFH की सलाह, कहीं धंसी सड़कें तो कहीं फंसीं गाड़ियां
विश्व
मेलोनी पर डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
मेलोनी को लेकर ट्रंप के बदले सुर, तुर्किए पहुंचकर की इटली PM की तारीफ, कहा- 'वो मुझे बहुत पसंद, लेकिन...'  
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
Vaibhav Sooryavanshi: लगातार दो मैच में फेल, क्या टीम से बाहर होंगे वैभव सूर्यवंशी?
इंडिया
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी, सुरक्षाबलों को मिली बड़ी कामयाबी
'भाग सकते हैं, छिप नहीं सकते', जम्मू कश्मीर के शोपियां में मारा गया लश्कर कमांडर जाकिर गनी
बॉलीवुड
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी और मांग टीका लगाए रेखा ने लूटी महफिल
अंशुला-रोहन के वेडिंग रिसेप्शन में उमड़े बॉलीवुड सितारे, गोल्डन कलर की कांजीवरम साड़ी में रेखा ने लूटी महफिल
इंडिया
Explained: अब गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को शामिल करने की यही वजह?
गैर-मुस्लिम से शादी के लिए वक्फ की इजाजत जरूरी! क्या बोर्ड में 2 हिंदुओं को जोड़ने की यही वजह?
शिक्षा
सरकारी स्कूलों से 86 लाख छात्रों ने छोड़ा साथ, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ा दाखिला, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
सरकारी स्कूलों से 86 लाख छात्रों ने छोड़ा साथ, प्राइवेट स्कूलों में बढ़ा दाखिला, शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
ABP NEWS
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
Viral News: मस्त ठंडी हवा और बारिश के मजे ले रहा था शख्स, अचानक से सिर पर गिरा कुछ ऐसा!
ABP NEWS
Viral News: एड़ी चोटी का लगा दिया जोर लेकिन नहीं निकली फंसी हुई कार! वीडियो वायरल
Viral News: एड़ी चोटी का लगा दिया जोर लेकिन नहीं निकली फंसी हुई कार! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: थाने में अब तैरकर आएगी पुलिस या होगा Boat का इंतजाम! वीडियो वायरल
Viral News: थाने में अब तैरकर आएगी पुलिस या होगा Boat का इंतजाम! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, लोगों ने गर्दन से बांधा! वीडियो वायरल
Viral News: रिहायशी इलाके में पहुंचा मगरमच्छ, लोगों ने गर्दन से बांधा! वीडियो वायरल
ABP NEWS
Viral News: रेलवे ट्रैक पर पति ने पत्नी को गिरा-गिराकर खूब पीटा, CCTV में हुआ कै
Viral News: रेलवे ट्रैक पर पति ने पत्नी को गिरा-गिराकर खूब पीटा, CCTV में हुआ कै
Embed widget