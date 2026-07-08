सौरव गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट, लॉर्ड्स की बालकनी में जर्सी उतारते दिखे राजकुमार राव

Dada The Sourav Ganguly Story: लॉर्ड्स की बालकनी में जर्सी उतारते दिखे राजकुमार राव, गांगुली की बायोपिक का फर्स्ट लुक आउट
Dada The Sourav Ganguly Story First Look Out: सौरव गांगुली के बर्थडे पर आज उनकी बायोपिक 'दादा द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है. इसी के साथ राजकुमार राव का लुक भी रिवील हो गया है.
पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान सौरव गांगुली की बायोपिक 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस मच अवेटेड फिल्म में सौरव गांगुली के किरदार में राजकुमार राव नजर आएंगे. वहीं मेकर्स ने 8 जुलाई, बुधवार को सौरव गांगुली के बर्थडे के मौके पर फैंस को बड़ा सरप्राइज देते हुए 'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक रिलीज कर दिया है. वहीं फिल्म के फर्स्ट लुक ने ही फैंस की एक्साइटमेंट को पीक पर पहुंचा दिया है. इसके साथ ही मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है.
'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' का फर्स्ट लुक आउट
बता दें कि फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में राजकुमार राव को सौरव गांगुली के उस ऐतिहासिक पल को रीक्रिएट करते हुए दिखाया गया है, जब उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ नेटवेस्ट ट्रॉफी जीतने के बाद लॉर्ड्स की बालकनी में अपनी जर्सी लहराई थी. यह पल भारतीय क्रिकेट के सबसे यादगार लम्हों में से एक माना जाता है. गांगुली की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट के नए और बेखौफ दौर की शुरुआत का यह प्रतीक बन गया था और आज भी आत्मविश्वास, जुनून और जज्बे की मिसाल माना जाता है.
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'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' कब होगी रिलीज?
राजकुमार राव स्टारर ‘दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी’ का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज करने के साथ ही मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट से भी पर्दा उठा दिया है. बता दें कि ये फिल्म 14 मई 2027 को एक एक्स्टेंडेड हॉलिडे वीकेंड के दौरान सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' के बारे में
'दादा - द सौरव गांगुली स्टोरी' उस शख्स की इंस्पायरिंग कहानी है, जिसने सिर्फ क्रिकेट खेला ही नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट की तस्वीर भी बदल दी. फिल्म में एक प्रतिभाशाली युवा क्रिकेटर से लेकर भारत के सबसे प्रभावशाली कप्तानों में शामिल होने तक का उनका सफर दिखाया जाएगा, यह कहानी उनके जज्बे, संघर्ष और मजबूत इरादों को सामने लाएगी, जिसने भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी और पूरी एक पीढ़ी को इंस्पायर किया.
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