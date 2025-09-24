हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTuesday Box Office Collection: मंगलवार को किस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, कौन हुई फेल? जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Tuesday Box Office Collection: मंगलवार को किस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर बजा डंका, कौन हुई फेल? जानें पूरी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Tuesday 23 September Box Office Collection: मंगलवार को बॉक्स ऑफिस पर फिर से कई फिल्मों के बीच कमाई के लिए जंग हुई. चलिए जानते हैं इनमें से किसने सबसे ज्यादा कलेक्शन किया है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 24 Sep 2025 07:26 AM (IST)
Preferred Sources

इस हफ़्ते बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें से कुछ फ़िल्मों को दर्शकों ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया. जबकि कुछ को दर्शकों का ध्यान खींचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. जॉली एलएलबी को जहां इसके प्लॉट और स्टार कास्ट की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से खूब तारीफें मिल रही हैं तो वहीं निशानची, अजेय जैसी नई रिलीज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई हैं. इन सबके बीच कुछ हफ्तों पुरानी मिराई और लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं. चलिए जानते हैं इन सभी फिल्मों ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

जॉली एलएलबी 3 ने मंगलवार को कितना की कमाई?
अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों के बीच सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बंपर शुरुआत की थी. फ़िल्म ने वीकेंड में भी अपनी रफ़्तार बनाए रखी और शनिवार को 20 करोड़ रुपये और रविवार को 21 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि सोमवार को इसका कलेक्शन घटकर 5.5 करोड़ रुपये रह गया.  

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया.
  • इसी के साथ जॉली एलएलबी 3 की 5 दिनों की कुल कमाई अब 65.50 करोड़ रुपये हो गई है.

निशानची’ ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?
अनुराग कश्यप की ‘निशानची’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है. इसने 25 लाख रुपये से शुरुआत की. शनिवार को थोड़ी बढ़त के साथ इसकी कमाई 40 लाख रुपये तक पहुंची, लेकिन रविवार को कमाई घटकर 28 लाख रुपये और सोमवार को 12 लाख रुपये रह गई.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘निशानची’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 0.05 करोड़ रुपये कमाए हैं.
  • इसी के साथ ‘निशानची’ की 5 दिनों की कुल कमाई अब 1.1 करोड़ रुपये हो गई है.

मिराई’ ने दूसरे मंगलवार कितना किया कलेक्शन?
साउथ एक्टर तेजा सज्जा की मिराई अपने दूसरे हफ़्ते में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. पहले हफ़्ते में 65.1 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद, फिल्म ने शनिवार को 5.15 करोड़ रुपये, रविवार को 6 करोड़ रुपये और सोमवार को 1.8 करोड़ रुपये कमाए.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘मिराई’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘मिराई’ की 12दिनों की कुल कमाई अब 82.55 करोड़ रुपये हो गई है.

डेमन स्लेयर ने दूसरे मंगलवार कितना किया कलेक्शन

जापानी एनीमे फिल्म डेमन स्लेयर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने अपने पहले हफ़्ते में 53.4 करोड़ रुपये कमाए थे. दूसरे हफ़्ते में कमाई धीमी रही. फिर इसने दूसरे शनिवार को 3.3 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे  रविवार यानी 10वें दिन इसने 4 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे  सोमवार यानी 11वें दिन इसने 71 लाख रुपये कमाए.

  • वहीं सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डेमन स्लेयर ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ डेमन स्लेयर की 12 दिनों की कुल कमाई अब 63.91 करोड़ रुपये हो गई है.

लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा ने  चौथे मंगलवार कितना किया कलेक्शन? 
मलयालम थ्रिलर लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा ने अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखा है. फिल्म ने पहले हफ्ते में 54.7 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसने 47 करोड़ का कलेक्शन किया. फिर तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई 27.1 करोड़ रुपये रही. इसके बाद चौथे शनिवार इसने 3.25 करोड़, चौथे रविवार 4.1 करोड़, चौथे सोमवार यानी 26वें दिन 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा ने रिलीज के 27वें दिन यानी चौथे मंगलवार को 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ लोकाह चैप्टर 1 चंद्रा की 27 दिनों की कुल कमाई अब 140.25 करोड़ रुपये हो गई है.

 

और पढ़ें
Published at : 24 Sep 2025 07:26 AM (IST)
Tags :
Mirai Jolly Llb 3 Nishaanchi Lokah Chapter 1 Chandra Demon Slayer
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
बॉलीवुड
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
Advertisement

वीडियोज

Philippines में क्या हुआ ? क्या एक और नेपाल जैसा 'EXPLOSION' होने वाला है?
Food Adulteration: दिल्ली के जहांगीरपुरी में कुट्टू आटा खाने से 300 से अधिक लोग बीमार
2025 Volkswagen Tiguan R-Line India review: Worth the price? | Auto Live
Macron Stopped: New York में French President की गाड़ी रोकी, Donald Trump को किया फ़ोन!
Lamborghini Temerario India First look review: What all does a Rs 6 Crore car get? | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
'PM मोदी को तिरंगा फहराने से रोका तो मिलेंगे 11 करोड़', किसको भड़का रहा था आतंकी पन्नू, NIA ने लिया बड़ा एक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
यूपी में शुष्क मौसम के बीच बारिश को लेकर IMD का आया अपडेट, किन जिलों में बरसेंगे बादल?
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
बॉलीवुड
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
'विवाह' की सक्सेस के बाद अमृता राव को मिले खून से लिखे लेटर, बोलीं- ये बहुत डरावना था
बिहार
Bihar Weather: बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जानें कैसा होगा आपके शहर का मौसम?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अगर वे यूनिवर्सिटी नहीं बनाते तो...', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
'मैंने 16 महीने जेल में बिताए हैं', आजम खान के जेल से रिहा होने पर बोले चंद्रशेखर आजाद
ट्रेंडिंग
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
अपने से आधी उम्र की लड़की से इश्का लड़ा रहे थे चाचा! मोहल्ले वालों ने पानी डालकर भगाया- वीडियो वायरल
हेल्थ
Walking for Blood Pressure: हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
हर रोज कितने घंटे पैदल चलने से बीपी होगा कम! जानिए क्या कहते हैं डॉक्टर्स
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
ENT LIVE
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
गौहर खान ने गौरव पर हार्श कमेंट प्रणीत पर रेसिस्ट रिमार्क के लिए अमाल मलिक की आलोचना की
ENT LIVE
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Bigg Boss 19: वीकेंड का वार में सलमान खान ने गौरव खन्ना को जमकर लताड़ा
Embed widget