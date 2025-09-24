इस हफ़्ते बॉक्स ऑफिस पर कई बड़ी फ़िल्में रिलीज़ हुईं, जिनमें से कुछ फ़िल्मों को दर्शकों ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स दिया. जबकि कुछ को दर्शकों का ध्यान खींचने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है. जॉली एलएलबी को जहां इसके प्लॉट और स्टार कास्ट की जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से खूब तारीफें मिल रही हैं तो वहीं निशानची, अजेय जैसी नई रिलीज बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई हैं. इन सबके बीच कुछ हफ्तों पुरानी मिराई और लोका: चैप्टर 1 - चंद्रा भी बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत बनाए हुए हैं. चलिए जानते हैं इन सभी फिल्मों ने मंगलवार को कितना कलेक्शन किया है?

जॉली एलएलबी 3 ने मंगलवार को कितना की कमाई?

अक्षय कुमार और अरशद वारसी की जॉली एलएलबी 3 बॉक्स ऑफिस पर सभी फिल्मों के बीच सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही है. इसने पहले दिन 12.5 करोड़ रुपये की कमाई के साथ बंपर शुरुआत की थी. फ़िल्म ने वीकेंड में भी अपनी रफ़्तार बनाए रखी और शनिवार को 20 करोड़ रुपये और रविवार को 21 करोड़ रुपये कमाए. हालांकि सोमवार को इसका कलेक्शन घटकर 5.5 करोड़ रुपये रह गया.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक जॉली एलएलबी 3 ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 6.5 करोड़ का कलेक्शन किया.

इसी के साथ जॉली एलएलबी 3 की 5 दिनों की कुल कमाई अब 65.50 करोड़ रुपये हो गई है.

‘निशानची’ ने मंगलवार को कितना किया कलेक्शन?

अनुराग कश्यप की ‘निशानची’ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप साबित हुई है. इसने 25 लाख रुपये से शुरुआत की. शनिवार को थोड़ी बढ़त के साथ इसकी कमाई 40 लाख रुपये तक पहुंची, लेकिन रविवार को कमाई घटकर 28 लाख रुपये और सोमवार को 12 लाख रुपये रह गई.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘निशानची’ ने रिलीज के 5वें दिन यानी मंगलवार को 0.05 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ ‘निशानची’ की 5 दिनों की कुल कमाई अब 1.1 करोड़ रुपये हो गई है.

‘मिराई’ ने दूसरे मंगलवार कितना किया कलेक्शन?

साउथ एक्टर तेजा सज्जा की मिराई अपने दूसरे हफ़्ते में भी अच्छा परफॉर्म कर रही है. पहले हफ़्ते में 65.1 करोड़ रुपये की कमाई करने के बाद, फिल्म ने शनिवार को 5.15 करोड़ रुपये, रविवार को 6 करोड़ रुपये और सोमवार को 1.8 करोड़ रुपये कमाए.

वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘मिराई’ ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 1.75 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ ‘मिराई’ की 12दिनों की कुल कमाई अब 82.55 करोड़ रुपये हो गई है.

डेमन स्लेयर ने दूसरे मंगलवार कितना किया कलेक्शन

जापानी एनीमे फिल्म डेमन स्लेयर ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है. इस फिल्म ने अपने पहले हफ़्ते में 53.4 करोड़ रुपये कमाए थे. दूसरे हफ़्ते में कमाई धीमी रही. फिर इसने दूसरे शनिवार को 3.3 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे रविवार यानी 10वें दिन इसने 4 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं दूसरे सोमवार यानी 11वें दिन इसने 71 लाख रुपये कमाए.

वहीं सैकनलिक की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक डेमन स्लेयर ने रिलीज के 12वें दिन यानी दूसरे मंगलवार को 75 लाख रुपये का कलेक्शन किया है.

इसी के साथ डेमन स्लेयर की 12 दिनों की कुल कमाई अब 63.91 करोड़ रुपये हो गई है.

लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा ने चौथे मंगलवार कितना किया कलेक्शन?

मलयालम थ्रिलर लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा ने अपना रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन जारी रखा है. फिल्म ने पहले हफ्ते में 54.7 करोड़ कमाए थे. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसने 47 करोड़ का कलेक्शन किया. फिर तीसरे हफ्ते में इसकी कमाई 27.1 करोड़ रुपये रही. इसके बाद चौथे शनिवार इसने 3.25 करोड़, चौथे रविवार 4.1 करोड़, चौथे सोमवार यानी 26वें दिन 1.25 करोड़ का कलेक्शन किया.