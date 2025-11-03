बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन और एक्ट्रेस अनन्या पांडे एक बार फिर पर्दे पर रोमांस करने के लिए तैयार हैं. उनकी रोमांटिक फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' इसी साल थिएटर्स में रिलीज होने वाली है. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट बदल गई है. पहले 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 31 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी. लेकिन अब कार्तिक और अनन्या की ये फिल्म थोड़ा और पहले थिएटर्स में रिलीज होगी.

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की नई रिलीज डेट अनाउंस हो गई है. फिल्म अब क्रिसमस 2025 पर थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है. पहले आलिया भट्ट और शरवरी वाघ की अल्फा 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी. अब अल्फा की जगह 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आ रही है.

View this post on Instagram A post shared by KARTIK AARYAN (@kartikaaryan)



'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' की नई रिलीज डेट

कार्तिक आर्यन ने इंस्टाग्राम पर 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' का नया पोस्टर शेयर करते हुए फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की है. पोस्टर में एक्टर अनन्या पांडे को कंधे पर उठाए नजर आ रहे हैं. इसके साथ कार्तिक ने कैप्शन में लिखा- 'मैं फिर आ रहा हूं, इस बार क्रिसमस पर, 25 दिसंबर को.'

कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे का वर्कफ्रंट

कार्तिक आर्यन के वर्कफ्रंट की बात करें एक्टर के पास 'नागजिला' है. ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को रिलीज होगी. वो श्रीलीला के साथ फिल्म 'तू मेरी जिंदगी है' में भी दिखेंगे. इसके अलावा वो 'भूल भुलैया 4' का भी हिस्सा हैं. वहीं अनन्या पांडे लक्ष्य के साथ चांद मेरा दिल में नजर आएंगी. एक्ट्रेस के पास सीरीज 'कॉल मी बे 2' भी है.

FAQ

1. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' कब रिलीज होगी?

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होगी.

2. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के लीड एक्टर्स कौन हैं?

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे हैं.

3. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के डायरेक्टर कौन हैं?

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' के डायरेक्टक समीर विद्वंस हैं.

4. 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को किसने प्रोड्यूस किया है?

'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' को करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस ने प्रोड्यूस किया है.