2 नवंबर को भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर अपना पहला वीमेन वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की. भारतीय टीम ने अफ्रीका को 52 रनों से मात दी. इस मौके पर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की दिग्गज झूलन गोस्वामी इमोशनल नजर आईं. क्या आप जानते हैं कि कभी झूलन गोस्वामी पर बायोपिक बनने वाली थी. फिल्म में अनुष्का शर्मा उनका किरदार अदा करने वाली थीं.

झूलम गोस्वामी की बायोपिक का नाम 'चकदा एक्सप्रेस' था. इस फिल्म से अनुष्का शर्मा पर्दे पर कमबैक करने की तैयारी कर रही थीं. 'चकदा एक्सप्रेस' को अनुष्का के भाई करनेश शर्मा अपने प्रोडक्शन हाउस क्लीन स्लेट्स फिल्म्स के बैनर तले बना रहे थे. लेकिन फिल्म अनाउंस होने के बाद ठंडे बस्ते में चली गई.

झूलन गोस्वामी की बायोपिक का क्या हुआ?

'चकदा एक्सप्रेस' पर साल 2019 में काम शुरू हो गया था. एक्टर और राइटर अभिषेक बनर्जी ने फिल्म का पहला ड्राफ्ट भी पूरा कर लिया था. साल 2020 में फिल्म की शूटिंग शुरू होनी थी, लेकिन कोविड-19 और अनुष्का शर्मा की प्रेग्नेंसी 'चकदा एक्सप्रेस' के लिए रोड़ा बन गई. इसके बाद नेटफ्लिक्स इंडिया ने करनेश शर्मा के प्रोडक्शन हाउस के साथ मिलकर 'चकदा एक्सप्रेस' पर काम करने के लिए पार्टनरशिप की थी. लेकिन रिपोर्ट्स की मानें तो करनेश शर्मा ने पिछले साल नेटफ्लिक्स के साथ अपनी डील खत्म कर दी.

6 महीने में पूरी हो गई थी 'चकदा एक्सप्रेस' की शूटिंग

अनुष्का शर्मा ने पर्दे पर झूलन गोस्वामी का किरदार निभाने के लिए क्रिकेटर के साथ ट्रेनिंग भी ली थी. 2022 में फिल्म अनाउंस हुई और जून से दिसंबर 2022 तक, महज 6 महीने में ही 'चकदा एक्सप्रेस' की शूटिंग पूरी हो गई. हालांकि आज तक इस पर कोई अपडेट सामने नहीं आई.

'ये एक खूबसूरत फिल्म है'

एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य भी 'चकदा एक्सप्रेस' में नजर आने वाले थे. इसी साल न्यूज18 शोशा से बातचीत में उन्होंने फिल्म को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था- 'आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितनी बेसब्री से इसकी रिलीज का इंतजार कर रहा हूं. ये एक खूबसूरत फिल्म है. मैंने इसे (निर्देशक) प्रोसित रॉय के घर पर देखा था, और हालांकि ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुई थी, फिर भी इसने मुझे चौंका दिया.'

दिव्येंदु ने 'चकदा एक्सप्रेस' में हो रही देरी को लेकर कहा था- 'मुझे नहीं पता. अगर मेरे पास कोई अपडेट होता तो मैं आपको जरूर बताता. लेकिन क्लीन स्लेट एक तरफ है और नेटफ्लिक्स दूसरी तरफ. उनके बीच क्या चल रहा है, मुझे कुछ पता नहीं.'