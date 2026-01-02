IND vs NZ ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट में दशकों पुरानी प्रतिद्वंद्विता रही है. दोनों टीमों ने 1975 से 2025 तक कुल 120 एकदिवसीय मुकाबले खेले हैं, जिनमें आंकड़े साफ तौर पर भारत के पक्ष में झुकते नजर आते हैं. हालांकि, न्यूजीलैंड ने भी कई मौकों पर भारत को कड़ी टक्कर दी है और इस प्रतिद्वंद्विता को हमेशा रोचक बनाए रखा है.

दोनो का हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

आंकड़ों के मुताबिक, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए 120 वनडे मैचों में से 62 मुकाबले जीते हैं. जबकि 50 मैचों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. एक मैच टाई रहा, वहीं 7 मुकाबले बिना नतीजे के समाप्त हुए. भारत का जीत-हार अनुपात 1.237 रहा है, जो यह दर्शाता है कि लंबे समय में भारतीय टीम ने इस प्रतिद्वंद्विता में बढ़त बनाए रखी है. जीत प्रतिशत की बात करें तो भारत ने 55.30 प्रतिशत मैच अपने नाम किए हैं.

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड ने भी 50 मैच जीतकर यह साबित किया है कि वह भारत के खिलाफ कभी भी कमजोर टीम नहीं रही. कीवी टीम का जीत-हार अनुपात 0.808 और जीत प्रतिशत 44.69 रहा है. ये आंकड़े बताते हैं कि मुकाबले अक्सर कांटे के रहे हैं और दोनों टीमों के बीच अंतर बहुत ज्यादा नहीं है.

वनडे में भारत की बढ़त, लेकिन मुकाबला हमेशा कड़ा

आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन भारत-न्यूजीलैंड के मैच कभी भी एकतरफा नहीं रहे. न्यूजीलैंड ने कई मौकों पर भारत को कड़ी चुनौती दी है, खासकर आईसीसी टूर्नामेंट्स और विदेशी दौरों पर. कीवी टीम अपनी अनुशासित गेंदबाजी, मजबूत फील्डिंग और दबाव में शांत रहने की क्षमता के लिए जानी जाती है. वहीं भारत ने घरेलू परिस्थितियों में हमेशा अपना दबदबा बनाए रखा है और बड़े स्कोर खड़े करने में महारत दिखाई है.

जनवरी 2026 में भारत दौरे पर आएगा न्यूजीलैंड

इस मजबूत प्रतिद्वंद्विता में एक और अध्याय जुड़ने वाला है, जब न्यूजीलैंड की टीम जनवरी 2026 में भारत दौरे पर आएगी. इस दौरे में दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जो एक ही हफ्ते के भीतर पूरी होगी. यह सीरीज आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स को देखते हुए दोनों टीमों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है.