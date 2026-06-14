'टॉय स्टोरी' बेहद पॉपुलर फ्रेंचाइजी है. इस फिल्म का पांचवां पार्ट रिलीज होने वाला है. 'टॉय स्टोरी 5' अगले शुक्रवार को रिलीज होगी. फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर काफी चर्चा हो रही है. ये सबसे पुरानी एनिमेटेड फिल्म फ्रेंचाइजी में से एक है.

पांचवें पार्ट से फैंस को काफी उम्मीदें हैं. चारों पार्ट में पहला पार्ट सबसे कम कमाने वाला रहा है. वहीं चौथे पार्ट ने सबसे ज्यादा कमाई की. अब फैंस पांचवें पार्ट से सबसे ज्यादा कमाई की उम्मीद कर रहे हैं.

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'टॉय स्टोरी 5' बना पाएगी ये रिकॉर्ड?

'टॉय स्टोरी 1' ने 405.2 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया था. फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी. 'टॉय स्टोरी 2' ने 497.4 मिलियन डॉलर का कलेक्शन किया. ये फिल्म 1999 में रिलीज हुई थी. तीसरे पार्ट ने 1.06 बिलियन डॉलर कमाए. ये फिल्म 2010 में रिलीज हुई. चौथे पार्ट ने 1.07 बिलियन डॉलर कमाए. चौथा पार्ट 2019 में रिलीज हुआ था. फिल्म ने टोटल 3.03 बिलियन डॉलर का कलेक्शन किया.

पांचवें पार्ट को फ्रेंचाइजी की हाईएस्ट ग्रॉसिंग बनने के लिए 1.07 बिलियन डॉलर से ज्यादा कमाई करनी होगी. वहीं फिल्म को फ्रेंचाइजी का नया रिकॉर्ड बनाने के लिए 1 मिलियन डॉलर से भी कम कमाई की जरुरत है. टॉय स्टोरी 5 को फ्रेंचाइजी के 4 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड को बनाने के लिए 967.4 मिलियन डॉलर की जरुरत है.

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'टॉय स्टोरी 5' की ओपनिंग

वहीं इस फ्रेंचाइजी की हर फिल्म ने पिछली फिल्म से ज्यादा कमाई की है इसीलिए पांचवें पार्ट से 150 मिलियन डॉलर से 175 मिलियन डॉलर तक के बीच में ओपनिंग की उम्मीदें हैं. अगर ऐसा हुआ तो फिल्म के लिए 1 बिलियन का टॉस्क ज्यादा मुश्किल नहीं होगा.

फिल्म को एंड्रयू स्टैंटन ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में टॉम हैंक्स, टिम एलन, ग्रेटा ली, एनी पोट्स, Joan Cusack जैसे स्टार्स ने अपनी आवाज दी है. टॉम हैंक्स फिल्म में कैरेक्टर वूडी के लिए अपनी आवाज दे रहे हैं. 'टॉय स्टोरी 5' से फैंस को बहुत उम्मीदें हैं.