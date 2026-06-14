हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडViral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन

Viral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन

सलमान खान का नया लुक सोशल मीडिया पर वायरल है. सलमान खान को बाल्ड लुक में देखा गया. वो आमिर खान के एक इवेंट में पहुंचे थे, जहां से उन्होंने लाइमलाइट चुरा ली.

By : मोनिका गुप्ता | Updated at : 14 Jun 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

आमिर खान की फिल्म 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. आमिर ने इस खास मौके पर एक इवेंट रखा. इस इवेंट में कई स्टार्स पहुंचे. करीना कपूर से लेकर जूही चावला तक नजर आए. सुपरस्टार सलमान खान भी इस इवेंट में पहुंचे और उन्होंने अपने नए लुक से पूरी लाइमलाइट चुरा ली. सलमान ने फुल स्वैग में एंट्री ली. उन्होंने करीना और आमिर संग पोज भी दिए.

सलमान खान का बाल्ड लुक

सलमान खान को बाल्ड लुक में देखा गया. वो ब्लैक जीन्स, टीशर्ट और लेदर जैकेट पहने दिखे. इसी के साथ उन्होंने सिल्वर चेन कैरी की. सलमान खान पूरे लुक में बहुत हैंडसम लग रहे थे. उनका बाल्ड लुक फैंस को काफी पसंद आया.


Viral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन

यूजर्स ने किया ऐसे रिएक्ट

सलमान के इस नए लुक को देखकर फैंस को 2003 में आई 'तेरे नाम' फिल्म से उनका राधे का लुक याद आया. इस फिल्म फिल्म में सलमान ने दो लुक लिए थे. एक लुक में उनके बाल काफी लंब थे, दूसरे में वो बाल्ड थे. यूजर्स ने लिखा- तेरे नाम 2.0 वर्जन. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- सलमान खान भाई जैसा खूबसूरत हैंडसम पूरी दुनिया में नहीं है. हैंडसम का मतलब है सलमान खान. वहीं एक यूजर ने लिखा- भाई जान हमेशा शानदार. दूसरे यूजर ने लिखा- शानदार, पुराने टाइम के जैसे लग रहे हो हैंडसम. मेरे ऑल टाइम फेवरेट.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

इसी के साथ कुछ यूजर्स ने सलमान की अच्छी हेल्थ की भी दुआ की.


Viral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन


Viral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन
Viral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन


Viral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन


Viral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन

बता दें कि सलमान खान इन दिनों काफी खबरों में हैं. कुछ समय पहले उन्होंने पैपराजी को सोशल मीडिया पर लताड़ लगाई थी. वहीं हाल ही में उनकी क्लोज फैमिली फ्रेंड कुमोद राणे का निधन हुआ. इस दौरान सलमान खान और उनकी पूरी फैमिली गमगीन दिखी. वो श्मशान घाट भी पहुंचे, जहां सलमान रोते हुए दिखे. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

वर्क फ्रंट पर सलमान खान को फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में दिखेंगे. फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर फिल्म पोस्टपोन हो गई. फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 07:53 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan SALMAN KHAN Laagan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Viral Video: आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन
आमिर खान के इवेंट में सलमान खान ने नए बाल्ड लुक से चुराई लाइमलाइट, फैंस बोले- तेरे नाम 2.0 वर्जन
बॉलीवुड
Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Vidhata BO Day 2: बॉक्स ऑफिस पर सुस्त कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दो दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई
बॉक्स ऑफिस पर सुस्त कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता', दो दिन में हुई सिर्फ इतनी कमाई
बॉलीवुड
Saturday Box office: 200 करोड़ के क्लब में 'पेद्दी' की एंट्री, बाकी का निकला दम, जानें शनिवार को किसने की कितनी कमाई
200 करोड़ के क्लब में 'पेद्दी' की एंट्री, बाकी का निकला दम, जानें शनिवार को किसने की कितनी कमाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
होर्मुज में तीन भारतीयों की मौत पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, अमेरिका के बयान पर क्या कहा?
दिल्ली NCR
दिल्ली में कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास होटल में लगी आग, धूं-धूं कर फटे 3 गैस सिलेंडर
दिल्ली में कालकाजी-गोविंदपुरी फ्लाईओवर के पास होटल में लगी आग, धूं-धूं कर फटे 3 गैस सिलेंडर
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
Jubin Nautiyal Birthday: 'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
'इंडियन आइडल' से किया गया रिजेक्ट, आज एक गाने के लिए लाखों चार्ज करते हैं जुबिन नौटियाल, जानें- नेटवर्थ
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
ट्रेंडिंग
Video: ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल
ग्रेटर नोएडा में कुत्तों पर एक्शन, पकड़ने के तरीके पर भड़का इंटरनेट- वीडियो वायरल
टेक्नोलॉजी
₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट
₹35,000 से कम कीमत में आते हैं ये बेस्ट कैमरा फोन! मिलेगी DSLR जैसी फोटो, चेक करें लिस्ट
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget