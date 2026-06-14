आमिर खान की फिल्म 'लगान' को रिलीज हुए 25 साल पूरे हो गए हैं. आमिर ने इस खास मौके पर एक इवेंट रखा. इस इवेंट में कई स्टार्स पहुंचे. करीना कपूर से लेकर जूही चावला तक नजर आए. सुपरस्टार सलमान खान भी इस इवेंट में पहुंचे और उन्होंने अपने नए लुक से पूरी लाइमलाइट चुरा ली. सलमान ने फुल स्वैग में एंट्री ली. उन्होंने करीना और आमिर संग पोज भी दिए.

सलमान खान का बाल्ड लुक

सलमान खान को बाल्ड लुक में देखा गया. वो ब्लैक जीन्स, टीशर्ट और लेदर जैकेट पहने दिखे. इसी के साथ उन्होंने सिल्वर चेन कैरी की. सलमान खान पूरे लुक में बहुत हैंडसम लग रहे थे. उनका बाल्ड लुक फैंस को काफी पसंद आया.





यूजर्स ने किया ऐसे रिएक्ट

सलमान के इस नए लुक को देखकर फैंस को 2003 में आई 'तेरे नाम' फिल्म से उनका राधे का लुक याद आया. इस फिल्म फिल्म में सलमान ने दो लुक लिए थे. एक लुक में उनके बाल काफी लंब थे, दूसरे में वो बाल्ड थे. यूजर्स ने लिखा- तेरे नाम 2.0 वर्जन. वहीं दूसरे यूजर ने लिखा- सलमान खान भाई जैसा खूबसूरत हैंडसम पूरी दुनिया में नहीं है. हैंडसम का मतलब है सलमान खान. वहीं एक यूजर ने लिखा- भाई जान हमेशा शानदार. दूसरे यूजर ने लिखा- शानदार, पुराने टाइम के जैसे लग रहे हो हैंडसम. मेरे ऑल टाइम फेवरेट.

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इसी के साथ कुछ यूजर्स ने सलमान की अच्छी हेल्थ की भी दुआ की.



















बता दें कि सलमान खान इन दिनों काफी खबरों में हैं. कुछ समय पहले उन्होंने पैपराजी को सोशल मीडिया पर लताड़ लगाई थी. वहीं हाल ही में उनकी क्लोज फैमिली फ्रेंड कुमोद राणे का निधन हुआ. इस दौरान सलमान खान और उनकी पूरी फैमिली गमगीन दिखी. वो श्मशान घाट भी पहुंचे, जहां सलमान रोते हुए दिखे.

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वर्क फ्रंट पर सलमान खान को फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में दिखेंगे. फिल्म पहले अप्रैल में रिलीज होने वाली थी लेकिन फिर फिल्म पोस्टपोन हो गई. फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है.