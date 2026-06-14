Saturday Box Office Collection: राम चरण की 'पेद्दी' बनी बॉक्स ऑफिस किंग, इस हॉलीवुड फिल्म ने छुड़ाए सबसे पसीने, जानें शनिवार का कलेक्शन
Saturday Box Office Collection: इन दिनों थिएटर में कई सारी फिल्में लगी हैं. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने बाजी मारी और कौनसी फिल्म पिछड़ गई.
राम चरण की 'पेद्दी' से लेकर कंगना रनौत की 'भारत भाग्य विधाता' तक थिएटर में लगी है. कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही हैं. वहीं कुछ फिल्में 2 दिन में ही ठंडी पड़ गई हैं. आइए जानते हैं शनिवार को किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया और कौनसी फिल्म ने बाजी मारी.
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डिस्क्लोजर डे
सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने पहले दिन 1.8 करोड़ कमाए. वहीं दूसरे दिन (शनिवार) फिल्म ने 2.5 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म ने इंडिया में टोटल 5.16 करोड़ ग्रॉस और 4.30 करोड़ नेट कलेक्शन कर लिया है.
'मैं वापस आऊंगा'
इम्तियाज अली की इस फिल्म को लेकर काफी बज देखने को मिला. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं कर पा रही है. इस फिल्म में शरवरी वाघ और वेदांग रैना लीड रोल में हैं. फिल्म ने शनिवार 1.85 करोड़ का बिजनेस किया. वहीं पहले दिन 1.15 करोड़ कमाए. फिल्म ने ग्रॉस 3.60 करोड़ और नेट 3 करोड़ कमा लिए हैं.
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'भारत भाग्य विधाता'
कंगना रनौत की फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है. फिल्म ने शनिवार को 1.45 करोड़ कमाए. फिल्म ने पहले दिन 1 करोड़ का ही कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने नेट 2.45 करोड़ और ग्रॉस 2.93 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है. फिल्म में कंगना रनौत नर्स के रोल में हैं.
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'गवर्नर'
मनोज बाजपेयी की गवर्नर ने शनिवार को 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले दिन 90 लाख कमाए. फिल्म ने इंडिया में ग्रॉस 2.46 करोड़ और नेट 2.05 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है.
'पेद्दी'
पेद्दी ने शनिवार को 8.10 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म को 3962 शोज मिले और 28.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने इसी के साथ 200 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. फिल्म का टोटल कलेक्शन 206.80 करोड़ हो गया है. फिल्म में राम चरण, जाह्नवी कपूर जैसे स्टार्स लीड रोल में हैं.