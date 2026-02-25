हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
यश की फिल्म टॉक्सिक को पोस्ट कोविड का ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए चाहिए 140.3 करोड़, बॉक्स ऑफिस पर मचेगा धमाल

यश फिल्म टॉक्सिक को लेकर काफी चर्चा है. फिल्म का टीजर भी रिलीज हो चुका है, जिसे बहुत पसंद किया गया. फिल्म का क्लैश धुरंधर के साथ होने वाला है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 25 Feb 2026 10:09 PM (IST)
एक्टर यश साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं. उनकी पैन इंडिया पहचान बन गई है. यश की फिल्में बहुत पसंद आती हैं. यश की केजीएफ फ्रेंचायजी ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की. अब यश फिल्म टॉक्सिक लेकर आ रहे हैं. ये फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही हैं. फिल्म बड़े लेवल पर रिलीज हो रही है. फिल्म का धुरंधर 2 के साथ क्लैश होने वाला है. लेकिन फिर भी इस  फिल्म के धुंआधार कमाई करने की खबरें हैं.

कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक
बता दें कि कोविड के बाद यश ने पूरे देश में जबरदस्त स्टारडम हासिल किया है. यश ने न सिर्फ साउथ मार्केट बल्कि हिंदी बेल्ट में भी जबरदस्त फैन बेस बनाया. कोविड के बाद KGF चैप्टर 2 यश की इकलौती ऐसी फ़िल्म है जो थिएटर में रिलीज हुई है. फिल्म ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 859.7 करोड़ की कमाई की. अब यश कोविड के बाद 1000 करोड़ क्लब में एंट्री लेने से सिर्फ 140.3 करोड़ दूर हैं और जिस हिसाब से टॉक्सिक को लेकर बज है, तो ये आंकड़ा यश की फिल्म के लिए बहुत बड़ा नहीं है. फिल्म ये आंकड़ा ओपनिंग वीकेंड पर भी अचीव कर सकती है. 

वहीं यश केजीएफ 2 की रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस के बाद पर्दे पर आ रहे हैं तो ऐसे में टॉक्सिक से ज्यादा उम्मीदें हैं. खबरें हैं कि ये फिल्म सैंडलवुड की अगली 500 करोड़ की नेट ग्रॉसर होगी. अगर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ रहा तो फिल्म और भी ज्यादा कमा सकती है. अभी तक दो ही कन्नड़ फिल्मों ने ये आंकड़ा पार किया हैं, एक केजीएफ चैप्टर 2 और दूसरी कांतारा चैरप्टर 1. अब देखना होगा कि फिल्म टॉक्सिक इस लिस्ट में ज्वॉइन होती है या नहीं.  

फिल्म की बात करें इसे गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुम कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मणि वंसत जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को वेंकट के. नारायण और यश के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है.

Published at : 25 Feb 2026 10:09 PM (IST)
Yash 'Toxic'
