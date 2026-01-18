साल 2025 में कई ऐसी गुजराती फिल्में जिनकी बहुत चर्चा रही. 2025 गुजराती फिल्मों के लिए गोल्डन फेज की तरह था. फिल्मों को बहुत पसंद किया गया. लालो: कृष्णा सदा सहायते तो सबसे ज्यादा चर्चा में रही. इस फिल्म को इतनी सक्सेस मिली कि हिंदी में भी रिलीज किया गया. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था. आइए जानते हैं 2025 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 5 गुजराती फिल्में कौनसी हैं.

लालो: कृष्णा सदा सहायते

Sacnilk के मुताबिक, लालो ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 114 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं 96.07 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. फिल्म ने ओवरसीज मार्केट में 7.5 करोड़ कमाए. 50 लाख में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में 121.65 करोड़ की कमाई की. फिल्म को अंकित सखिया ने डायरेक्ट किया. फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमाई करते हुए 2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली फिल्म बन गई. फिल्म ने 24000 परसेंट प्रॉफिट कमाया.

चनिया टोली

ये 2025 की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग गुजराती फिल्म है. फिल्म चनिया चोली ने 21.63 करोड़ का केलक्शन किया. फिल्म में यश सोनी, नेत्री त्रिवेदी, चेतन दैया, हीना वर्दे जैसे स्टार्स हैं. इसे बहुत पसंद किया गया.





उंबरो

इस फिल्म ने 17.3 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं नेट 14.69 करोड़ का बिजनेस किया. फिल्म को अभिषेक शाह ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में वंदना पाठक, काजल वैद्य, सुचिता त्रिवेदी, दीक्षा जोशी, तरजनी भादला, तेजल पंचसारा, और विनीता जोशी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को बहुत पसंद किया. फिल्म की कहानी में दिखाया गया कि कई महिलाएं लंदन ट्रिप पर जाती हैं.

ऑल द बेस्ट पंड्या

ऑल द बेस्ट पंडया ने नेट 12.07 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म में मल्हार ठाकुर, दर्शन जरीवाला और वंदना पाठक जैसे कलाकार हैं. फिल्म को राहुल भोले और विनीत कनोजिया ने डायरेक्ट किया है. फिल्म की कहानी बाप-बेटे और सच्चाई पर बेस्ड है.





बचु नी बेनपानी

इस फिल्म ने ग्रॉस 12.51 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर गुजराती भाषा में 12.08 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. ये एक लोकप्रिय गुजराती कॉमेडी ड्रामा है. इस फिल्म में सिद्धार्थ रणदेरिया और रत्ना पाठक शाह मुख्य रोल में हैं. फिल्म को विपुल मेहता ने डायरेक्ट किया. फैंस ने इसे काफी पसंद किया.

सभी बॉक्स ऑफिस आकंड़े Sacnilk से लिए गए हैं.