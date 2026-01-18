राजकुमार राव-पत्रलेखा ने बेटी के नाम का किया खुलासा, शेयर की फर्स्ट फोटो

राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं. 15 नवंबर 2025 को उन्होंने बेटी का वेलकम किया. अब उन्होंने बेटी की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की है. इसी के साथ बेटी के नाम की भी अनाउंसमेंट कर दी है. फोटो में राजकुमार राव और पत्रलेखा बेटी का हाथ थामे दिखे.

ये है राजकुमार और पत्रलेखा की बेटी का नाम

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा- हाथ जोड़कर और पूरे दिल से, हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. 'पार्वती पॉल राव.'

फैंस और सेलेब्स उनकी पोस्ट पर प्यार लुटा रहे हैं. तारा सुतारिया ने हार्ट बनाया. दीया मिर्जा ने लिखा- पार्वती से मिलने के लिए इंतजार कर रही हूं. सोनम कपूर, आयुष्मान खुराना, अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा, भूमि पेडनेकर ने प्यार दिया है.

पार्वती नाम का मतलब

मालूम हो कि ये नाम भगवान शिव की पत्नी और गणेश और कार्तिकेय की मां का है. पार्वती नाम की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है. इस नाम का मतलब है 'पहाड़ों की बेटी'. मां पार्वती हिंदू धर्म में शक्ति और करुणा के मेल का प्रतीक हैं. अपने बच्चे का नाम पार्वती रखने का मतलब है धैर्य, शक्ति और शांति जैसे गुणों को अपनाना.

मालूम हो कि पत्रलेखा और राजकुमार राव की शादी 15 नवंबर 2021 को हुई थी. उन्होंने चंडीगढ़ में शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही. दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं. उन्होंने चौथी मैरिज एनिवर्सरी पर बेटी का वेलकम किया. अब दोनों बेटी की परवरिश पर ध्यान दे रहे हैं.

वर्क फ्रंट पर राजकुमार राव को पिछली बार फिल्म मालिक में देखा गया था. अब 2026 में वो फिल्म टोस्टर में दिखेंगे. इस फिल्म में वो रमाकांत के रोल में होंगे.