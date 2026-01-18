हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडराजकुमार राव-पत्रलेखा ने बेटी के नाम का किया खुलासा, शेयर की फर्स्ट फोटो

राजकुमार राव-पत्रलेखा ने बेटी के नाम का किया खुलासा, शेयर की फर्स्ट फोटो

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी बेटी के नाम की अनाउंसमेंट कर दी है. उन्होंने बेटी की पहली झलक भी शेयर कर दी है. सोशल मीडिया पर फोटो वायरल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 18 Jan 2026 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

राजकुमार राव और पत्रलेखा पेरेंटहुड एंजॉय कर रहे हैं. 15 नवंबर 2025 को उन्होंने बेटी का वेलकम किया. अब उन्होंने बेटी की पहली झलक फैंस के साथ शेयर की है. इसी के साथ बेटी के नाम की भी अनाउंसमेंट कर दी है. फोटो में राजकुमार राव और पत्रलेखा बेटी का हाथ थामे दिखे. 

ये है राजकुमार और पत्रलेखा की बेटी का नाम

राजकुमार राव और पत्रलेखा ने फोटो शेयर की है. इस फोटो के साथ उन्होंने लिखा- हाथ जोड़कर और पूरे दिल से, हम अपने सबसे बड़े आशीर्वाद को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. 'पार्वती पॉल राव.' 

फैंस और सेलेब्स उनकी पोस्ट पर प्यार लुटा रहे हैं.  तारा सुतारिया ने हार्ट बनाया. दीया मिर्जा ने लिखा- पार्वती से मिलने के लिए इंतजार कर रही हूं. सोनम कपूर, आयुष्मान खुराना, अदिति राव हैदरी, सोनाक्षी सिन्हा, भूमि पेडनेकर ने प्यार दिया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by RajKummar Rao (@rajkummar_rao)

पार्वती नाम का मतलब

मालूम हो कि ये नाम भगवान शिव की पत्नी और गणेश और कार्तिकेय की मां का है. पार्वती नाम की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है. इस नाम का मतलब है 'पहाड़ों की बेटी'. मां पार्वती हिंदू धर्म में शक्ति और करुणा के मेल का प्रतीक हैं. अपने बच्चे का नाम पार्वती रखने का मतलब है धैर्य, शक्ति और शांति जैसे गुणों को अपनाना.

मालूम हो कि पत्रलेखा और राजकुमार राव की शादी 15 नवंबर 2021 को हुई थी. उन्होंने चंडीगढ़ में शादी की थी. उनकी शादी काफी चर्चा में रही. दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं. उन्होंने चौथी मैरिज एनिवर्सरी पर बेटी का वेलकम किया. अब दोनों बेटी की परवरिश पर ध्यान दे रहे हैं. 

वर्क फ्रंट पर राजकुमार राव को पिछली बार फिल्म मालिक में देखा गया था. अब 2026 में वो फिल्म टोस्टर में दिखेंगे. इस फिल्म में वो रमाकांत के रोल में होंगे.

और पढ़ें
Published at : 18 Jan 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Rajkummar Rao Patralekhaa
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
PHOTOS: पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
महाराष्ट्र
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बॉलीवुड
धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर
धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
Advertisement

वीडियोज

1 April 2026 से Mutual Funds बदल जाएंगे | SEBI के नए Rules Explained | Paisa Live
Gold फिर Record High के पास | ₹1.50 लाख तक जाएगा सोना? पूरा Analysis | Paisa Live
Weather Forecast Update: घने कोहरे से दिल्ली-नोएडा के लोगों को करना पड़ा मुसीबत का सामना
सर्दी और कोहरे का कहर, Delhi-NCR में मुश्किल हालात! | Winter | Delhi | FogAlert
Reliance Industries Q3 Results 2026: Revenue ₹2.94 लाख करोड़, Jio Profit 11% Up | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PHOTOS: पाकिस्तान के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
PAK के पूर्व PM नवाज शरीफ के नाती और मरियम नवाज के बेटे जुनैद का निकाह, सामने आईं खूबसूरत तस्वीरें
महाराष्ट्र
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के घर में हुई लाखों की चोरी, पूर्व कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार
बॉलीवुड
धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर
धर्मेंद्र हाउस होगा और बड़ा, सनी-बॉबी देओल जोड़ रहे हैं जुहू के 60 करोड़ के बंगले में नया फ्लोर
क्रिकेट
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
351 की स्ट्राइक रेट से बनाए रन, टी20 इंटरनेशनल में सिर्फ 27 गेंदों में जड़ा तूफानी शतक, जानिए कौन
इंडिया
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड, जानें अन्य राज्यों का मौसम
कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत, दिल्ली-NCR में विजिबिलिटी शून्य, फ्लाइट्स-ट्रेनें लेट, यूपी-बिहार में भी बढ़ी ठंड
इंडिया
Telangana: सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को बनाया हनीट्रैप का शिकार, धमकी देकर वसूले लाखों रुपए
सोशल मीडिया की ‘क्वीन’ और पति का खौफनाक खेल, 1500 लोगों को जाल में फंसाकर किया गंदा काम!
नौकरी
HAL में मिल रहा अप्रेंटिस का सुनहरा मौका, बिना रिटेन और इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
HAL में मिल रहा अप्रेंटिस का सुनहरा मौका, बिना रिटेन और इंटरव्यू होगा सेलेक्शन
हेल्थ
China Norovirus: कोरोना के बाद चीन में नई आफत, नोरोवायरस की चपेट में 103 बच्चे; जानें लक्षण और बचाव के तरीके
कोरोना के बाद चीन में नई आफत, नोरोवायरस की चपेट में 103 बच्चे; जानें लक्षण और बचाव के तरीके
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget